«Сочи» арендует Сутормина у «Зенита» без права выкупа. Он присоединится к южанам во вторник

Алексей Сутормин переходит из «Зенита» в «Сочи».

Клубы договорились об аренде полузащитника до конца сезона без права выкупа, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

прибудет в расположение « » во вторник, 13 февраля.

В этом сезоне на счету Сутормина две голевые передачи за 429 минут в 12 матчах за « ». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.