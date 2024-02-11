«Сочи» арендует Сутормина у «Зенита» без права выкупа. Он присоединится к южанам во вторник
Алексей Сутормин переходит из «Зенита» в «Сочи».
Клубы договорились об аренде полузащитника до конца сезона без права выкупа, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сутормин прибудет в расположение «Сочи» во вторник, 13 февраля.
В этом сезоне на счету Сутормина две голевые передачи за 429 минут в 12 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
Он же пишет не просто Зенит отдаст Сутормина в аренду Сочи, он пишет, что Зенит бежит Сочи спасать, чтоб те не вылетели и поставляли в Зенит 6 очков каждый сезон (Кстати, чтоб отдать Сутормина в аренду, вернули из аренды основного вратаря Сочи Гойло, так как в РПЛ только две аренды из одного клуба разрешены, такое себе спасение получается)
Ну и по поводу поставки очков от Оренбурга и Сочи, если не ошибаюсь, то в играх со Спартаком, с момента выхода Сочи в РПЛ, Зенит набрал больше очков, чем в играх с так называемыми фармами) Даже голов Спартаку больше забили, а ведь Оренбургу восьмëрку отгружали
или как из Оренбурга переехать в Сочи за 50000к рублей👍
Матчей со Спартаком, Локо или ЦСКА в последние три тура было гораздо больше, опять мимо получается)
Я хорошо помню.,когда в юношах в академии нападающим играл))
А в итоге с чувством,с толком,с расстановкой,здесь закрывал любую позицию где требовалось помочь..
Думаю игровой практики там будет много,и будешь очень полезен.👍
Удачи и без травм!
Человек хотел в Ростов(щас) - не отпустили.
Зато в ссылку от Богданыча в фарм - легко))