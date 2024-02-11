«Сочи» арендует Сутормина у «Зенита» без права выкупа. Он присоединится к южанам во вторник

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Чемпионат.com Сочи Футбол

Алексей Сутормин переходит из «Зенита» в «Сочи».

Клубы договорились об аренде полузащитника до конца сезона без права выкупа, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сутормин прибудет в расположение «Сочи» во вторник, 13 февраля.

В этом сезоне на счету Сутормина две голевые передачи за 429 минут в 12 матчах за «Зенит». Полную статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"фейкомёт-алкаш" Карпов оказался прав ? как так ? он же распространяет фейки про Зенит
+64
-16
+48
Забил больше Малкома в ЛЧ, легенда!
+26
-3
+23
Ответ Pucheslav
"фейкомёт-алкаш" Карпов оказался прав ? как так ? он же распространяет фейки про Зенит
Так Карп и распространяет файки о Зените, которые сам придумывает, потому что Зенит недолюбливает.
Он же пишет не просто Зенит отдаст Сутормина в аренду Сочи, он пишет, что Зенит бежит Сочи спасать, чтоб те не вылетели и поставляли в Зенит 6 очков каждый сезон (Кстати, чтоб отдать Сутормина в аренду, вернули из аренды основного вратаря Сочи Гойло, так как в РПЛ только две аренды из одного клуба разрешены, такое себе спасение получается)
Ну и по поводу поставки очков от Оренбурга и Сочи, если не ошибаюсь, то в играх со Спартаком, с момента выхода Сочи в РПЛ, Зенит набрал больше очков, чем в играх с так называемыми фармами) Даже голов Спартаку больше забили, а ведь Оренбургу восьмëрку отгружали
+37
-22
+15
Не фарм, твёрдо и чётко!
+20
-6
+14
Жаль в Европу не уехал. Например в чемпионат Румынии. Есть шикарная команда для него - газметан
+20
-11
+9
Да нет,это точно не фарм-клуб Зенита,вам показалось)))
или как из Оренбурга переехать в Сочи за 50000к рублей👍
+10
-1
+9
Ответ Fatony
Помним помним, как в последнем туре у Зенита либо Сочи, либо Оренбург. Мало ли очков не будет хватать
За пять лет при Семаке в последних трёх турах играли с Сочи и Оренбургом всего раз, в прошлом сезоне, ну и ещё разок играли в предпоследнем туре с Оренбургом в 20-м году
Матчей со Спартаком, Локо или ЦСКА в последние три тура было гораздо больше, опять мимо получается)
+14
-5
+9
Ответ Miron_8383
Забил больше Малкома в ЛЧ, легенда!
Это была великая охота!
+8
-1
+7
получается, если правило лимита 2 аренды из одного клуба, то Гойло на выход. и на сборах его не наигрывают.
+3
0
+3
Ответ Mixos Demid
Круговорот 50 000 ₽ внутри Газпромбанка!
цэ файно
+2
0
+2
Ответ Fatony
или в Венгрию, в мезëкëвежд
Или в турецкий Газиантеп
+2
0
+2
Леша спасибо ты молодец!
Я хорошо помню.,когда в юношах в академии нападающим играл))
А в итоге с чувством,с толком,с расстановкой,здесь закрывал любую позицию где требовалось помочь..
Думаю игровой практики там будет много,и будешь очень полезен.👍
Удачи и без травм!
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Жаль в Европу не уехал. Например в чемпионат Румынии. Есть шикарная команда для него - газметан
или в Венгрию, в мезëкëвежд
+3
-2
+1
Ну слава Богу, а то измучили парня. Надо ещё Ерохина в Ростов отправить или Оренбург.
+2
-1
+1
Ростов видимо хотел купить, но продавать не собирались, и правильно. Игрок хороший, может понадобиться.
+1
0
+1
Ответ Назар Игорь
Пусть парень играет, рад за него.
Человек хотел в ЦСКА(полгода назад) - не отпустили.
Человек хотел в Ростов(щас) - не отпустили.
Зато в ссылку от Богданыча в фарм - легко))
+2
-1
+1
Ответ Miron_8383
Так Карп и распространяет файки о Зените, которые сам придумывает, потому что Зенит недолюбливает. Он же пишет не просто Зенит отдаст Сутормина в аренду Сочи, он пишет, что Зенит бежит Сочи спасать, чтоб те не вылетели и поставляли в Зенит 6 очков каждый сезон (Кстати, чтоб отдать Сутормина в аренду, вернули из аренды основного вратаря Сочи Гойло, так как в РПЛ только две аренды из одного клуба разрешены, такое себе спасение получается) Ну и по поводу поставки очков от Оренбурга и Сочи, если не ошибаюсь, то в играх со Спартаком, с момента выхода Сочи в РПЛ, Зенит набрал больше очков, чем в играх с так называемыми фармами) Даже голов Спартаку больше забили, а ведь Оренбургу восьмëрку отгружали
Есть стойкое убеждение, что не будь лимита по аренде, Зенит в Сочи только и отправлял бы ненужных на данный момент игроков. Того же Кругового.
+1
0
+1
Значит, одно из двух - либо топ-трансфер на подходе, который в очередной раз порвёт тушинских и их подпевал, либо штаб что-то увидел в юном Бардачеве. В принципе, я за оба варианта, хотя за Матвея буду держать кулачки :)
+5
-5
0
Леха вырвался, мужик.
0
0
0
Ответ antoxaspam
получается, если правило лимита 2 аренды из одного клуба, то Гойло на выход. и на сборах его не наигрывают.
2 за одного трансферное окно, наверное, а не за год. И потом Гойло официально в Зените-2 числился, а это как бы другой клуб)
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Потерял драгоценное время в зените.
Не потерял, а продал за хорошие деньги.
+1
-1
0
Ответ Анатолий Нагорный
Не подходит под типаж виража
Там приветствуются смуглые )
+5
-5
0
Ответ Виктор
Как там спартак и крылья поживают?
в этом сезоне ни одного перехода
0
0
0
Ответ PIT-BUL
Такой бородатый Аргумент... мы у Спартака взяли больше очков 🤦
А в чём неправда?
+1
-1
0
Ответ PIT-BUL
Такой бородатый Аргумент... мы у Спартака взяли больше очков 🤦
Так вот ты какая - унтер-офицерская вдова.
0
0
0
Ответ космонавт на дереве
каждое трансферное окно между Сочи и Зенитом совершаются "братские" трансферы, но некоторым хоть **** в глаза всё божья роса Кстати основной вратарь у Сочи Заболотный. Гойло стал на ворота только в матче с Зенитом(как неожиданно), и потом сыграл с Уралом, и Пари НН(где он до этого играл и откуда его купил Зенит). И Зениту и Пари НН Сочи проиграл UPD. Подробнее посмотрел статистику этого Гойло, из 6 матчей за Сочи, у него 2 против Зенита(0:2, 0:3), один против Пари(0:1), один против Оренбурга(1:1). Интересный вратарь однако
Как там спартак и крылья поживают?
+1
-1
0
Ответ Моё Моя
Сейчас прибегут газовые глоры и заминусуют тебя
Они всех минусуют, и за правду и за не правду, пишу - один русский в составе, Адамов, где ваша хваленая молодежь? Держал пачку минусов. А в чем я не прав?
+3
-3
0
Ответ Pucheslav
"фейкомёт-алкаш" Карпов оказался прав ? как так ? он же распространяет фейки про Зенит
Сейчас прибегут газовые глоры и заминусуют тебя
+3
-3
0
Ответ Pucheslav
"фейкомёт-алкаш" Карпов оказался прав ? как так ? он же распространяет фейки про Зенит
Если он оказался прав в 1 из 10 своих инсайдов про Зенит, то это не значит, что он не остаётся фейкомётом-алкашом.
+6
-6
0
Ответ PIT-BUL
Такой бородатый Аргумент... мы у Спартака взяли больше очков 🤦
Зато аргумент "Карп написал" железобетонный🤡
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий