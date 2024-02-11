Фанаты на «Бернабеу» пели «Хави, оставайся» при 4:0 в матче «Реала» с «Жироной». Кроос и Беллингем посмеялись, услышав это

На стадионе «Реала» пели «Хави, оставайся» во время матча с «Жироной» (4:0).

На 75-й минуте, когда « » уже вел со счетом 4:0, болельщики на «Сантьяго Бернабеу» начали скандировать « , оставайся!»

В этот момент телеканал Movistar показал и , которые к тому моменту уже были заменены и сидели рядом на скамейке. Услышав скандирования болельщиков, они рассмеялись.

«Реал» лидирует в таблице , набрав 61 очко за 24 тура. «Жирона» с 56 баллами идет второй, а «Барселона», у которой на матч меньше, занимает третью строчку с 50 баллами.