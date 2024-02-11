Фанаты на «Бернабеу» пели «Хави, оставайся» при 4:0 в матче «Реала» с «Жироной». Кроос и Беллингем посмеялись, услышав это

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига болельщики Тони Кроос Сантьяго Бернабеу Жирона стадионы ахахаха Джуд Беллингем Футбол

На стадионе «Реала» пели «Хави, оставайся» во время матча с «Жироной» (4:0).

На 75-й минуте, когда «Мадрид» уже вел со счетом 4:0, болельщики на «Сантьяго Бернабеу» начали скандировать «Хави, оставайся!»

В этот момент телеканал Movistar показал Джуда Беллингема и Тони Крооса, которые к тому моменту уже были заменены и сидели рядом на скамейке. Услышав скандирования болельщиков, они рассмеялись.

«Реал» лидирует в таблице Ла Лиги, набрав 61 очко за 24 тура. «Жирона» с 56 баллами идет второй, а «Барселона», у которой на матч меньше, занимает третью строчку с 50 баллами. 

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92 комментария
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А что в прошлом сезоне это не пели?
+158
-55
+103
Даже болельщики Реала поддерживают Хави
+51
-5
+46
Ответ Real_v_dushe
Согоасен, дайте каталонскому нытику поработать ещё, уговорите остаться))
В прошлом сезоне также радовался? Только честно
+60
-16
+44
Фанаты Реала любят же писать про комплексы)) что здесь молчат?
+56
-25
+31
Ответ Bartez1986
А что в прошлом сезоне это не пели?
Логику включить не пробовал? может потому что он в прошлом сезоне не уходил.
+31
-6
+25
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Как тебе очередная четверочка?))) Что с лицом?
+52
-34
+18
Ответ SaH4r.
В 2009-ом году, я прекрасно помню это унижение. В тот сезон Барса взяла требл. Требл - это Ла Лига, Кубок и ЛЧ, это я так на всякий случай, что бы знали что это такое.
Да, все помним тот требл имени Эвребё)
+18
-9
+9
Ответ Bartez1986
А что в прошлом сезоне это не пели?
Потому что в прошлом сезоне он не объявлял об уходе, логично же. Фанаты Спартака все такие не очень умные?)
+15
-6
+9
Ответ SaH4r.
А что пели когда 2:6 было?)
А когда 11-1 что пели?
+27
-19
+8
Ответ Hesen Nuriyev
конечно, Барсу на их родном спотифае 4-0 унизили) и 2 кубка взяли)
Кубок Испании умножается на два? Не знал, теперь запишу
+7
-1
+6
Ответ Bartez1986
А что в прошлом сезоне это не пели?
В прошлом сезоне пели, во время первого класико ( 3:1).
+8
-2
+6
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий скрыт
А в прошлом сезоне почему не пели?)
+15
-10
+5
Ответ SaH4r.
А что пели когда 2:6 было?)
Ты хоть помнишь когда это было
+23
-18
+5
Ответ Nathan De Stavr
А в прошлом сезоне почему не пели?)
Потому что он не уходил? Логика?
+8
-4
+4
Ответ Данил Луговский
В прошлом сезоне также радовался? Только честно
конечно, Барсу на их родном спотифае 4-0 унизили) и 2 кубка взяли)
+13
-9
+4
Ответ Bartez1986
А что в прошлом сезоне это не пели?
В прошлом году он же не говорил, что уходит. Всё логично.
+3
0
+3
Ответ Tristan...
Но ведь благородные болельщики Реала никогда себе такое не позволяют... Никогда не оскорбляют других игроков, клубы... Даже при победах не могут скрывать комплексы к своему каталонскому хозяину. Не могут забыть сколько раз Чави указывал им их место... Те 4 ассиста в одном Класико до сих пор в кошмарах снятся...
Вы так и будете вспоминать давние игры,ты лучше расскажи сколько раз вас унизили за последнее время
+4
-1
+3
Ответ Сикарио
забудь)) теперь ваш удел прятать лица и онанировать на времена Негрейры и Эвребе))
Когда доказательства найдешь по делу негрейры тогда и выпендривайся Умник, судьи в пользу Реала решения принимают куда чаще и больше, и это влияет на судьбу трофея
+4
-2
+2
Вот будет интересно, если вдруг Реал сдуется, а Барса наберёт ход - какие песни тогда запоют болелы сливочных:)))
+4
-2
+2
Ответ Marli
Даже болельщики Реала поддерживают Хави
Xavi - connecting people)
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
А что в прошлом сезоне это не пели?
пели, когда Барсу на спотифае 4-0 унизили, просто не так слышно было))
+4
-2
+2
Ответ Mister999
Ого,сколько обиженных БЧК налетело
В принципе смешно наблюдать, как обиженные фаны Барселоны и Реала вечно бросаются друг в друга субстанциями коричневого цвета)))
+1
0
+1
Ответ Achilles 21
интересно чего они в прошлом сезоне не пели это)))))
Может потому что в прошлом сезоне он не уходил? Включи голову немного)
+2
-1
+1
Ответ Илья Гапеев
2 Кубка взяла Барселона, Реал не выйграл ничего
выиграл*
+1
0
+1
Ого,сколько обиженных БЧК налетело
+14
-13
+1
Ответ Илья Гапеев
2 Кубка взяла Барселона, Реал не выйграл ничего
это в ваших мечтах так, а по факту 2 кубка у Реала в прошлом сезоне))
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Про фейковый гол Это’о в финале 2006 напомнить?
Можешь напомнить , но это не оправдывает фейковый гол Рамоса с оффсайда
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Что с лицом Риго?
+2
-1
+1
Ответ Tristan...
Но ведь благородные болельщики Реала никогда себе такое не позволяют... Никогда не оскорбляют других игроков, клубы... Даже при победах не могут скрывать комплексы к своему каталонскому хозяину. Не могут забыть сколько раз Чави указывал им их место... Те 4 ассиста в одном Класико до сих пор в кошмарах снятся...
Где ты здесь видишь оскорбление?
По-доброму подкололи «Барселону» и её фанатов, без какого-либо зла и негатива, что здесь криминального?
И про «хозяина» даже смешно как-то читать: 14>5, 35>27, 7>3, 104>100
+3
-2
+1
Беллингем так хорошо знаком с испанским языком, чтобы среагировать? Натянули сову на глобус.
+2
-1
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