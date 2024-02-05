Тренерский штаб «Барсы» планирует догнать «Жирону» за два тура. О чемпионстве пока не говорят

В «Барселоне» намерены догнать «Жирону» в ближайшее время.

Сейчас «блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице , набрав 50 очков после 23 туров. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 8 очков, от «Жироны» – 6.

Первая цель тренерского штаба заключается в том, чтобы догнать «Жирону», сообщает As. В раздевалке «Барсы» верят, что это можно будет сделать за два тура, учитывая календарь конкурентов: 10 февраля бело-красные встретятся с « », а 19-го – с «Атлетиком». « » в ближайших турах сыграет с «Гранадой» и «Сельтой».

Отмечается, что о победе в Ла Лиге пока никто не говорит – в «Барсе» не хотят строить завышенных ожиданий и планируют двигаться шаг за шагом. Если задача догнать «Жирону» будет выполнена, то команда будет ставить перед собой более высокие цели.

Считается, что поворотным моментом в потенциальной борьбе за чемпионство может стать игра против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», которая состоится 21 апреля.