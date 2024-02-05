Тренерский штаб «Барсы» планирует догнать «Жирону» за два тура. О чемпионстве пока не говорят
В «Барселоне» намерены догнать «Жирону» в ближайшее время.
Сейчас «блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 50 очков после 23 туров. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 8 очков, от «Жироны» – 6.
Первая цель тренерского штаба Хави заключается в том, чтобы догнать «Жирону», сообщает As. В раздевалке «Барсы» верят, что это можно будет сделать за два тура, учитывая календарь конкурентов: 10 февраля бело-красные встретятся с «Реалом», а 19-го – с «Атлетиком». «Барселона» в ближайших турах сыграет с «Гранадой» и «Сельтой».
Отмечается, что о победе в Ла Лиге пока никто не говорит – в «Барсе» не хотят строить завышенных ожиданий и планируют двигаться шаг за шагом. Если задача догнать «Жирону» будет выполнена, то команда будет ставить перед собой более высокие цели.
Считается, что поворотным моментом в потенциальной борьбе за чемпионство может стать игра против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», которая состоится 21 апреля.
Большинство испанских газетёнок - желтуха, AS не исключение
Реальность: может быть если получится, если все хорошо сложится, то возможно, не точно, обойдём Жирону в таблице
А почему?) Всё дело в контракте между ЛЛ и арабами,где проводится суперкубок Испании.Так вот,там есть пункт который гласит что если Реал или Барса не примут участие в турнире,то гонорар Ла Лиге будет гораздо меньше,речь шла о 7/5 мл.евро котррые ЛЛ не получит)Так что Тебас тот ещё клоун когда подписывал контракт,ему выгодно чтобы в тройке была и Барса и Мадрид.
Редактор: что придумаем про барсу?
Журналист: не знаю, они продолжают играть с не очень сильными соперниками. Пока скучно
Редактор: а что там у Жироны после Реала?
Журналист: Атлетик
Редактор: у нас есть новость....