Тренерский штаб «Барсы» планирует догнать «Жирону» за два тура. О чемпионстве пока не говорят

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

В «Барселоне» намерены догнать «Жирону» в ближайшее время.

Сейчас «блауграна» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 50 очков после 23 туров. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 8 очков, от «Жироны» – 6.

Первая цель тренерского штаба Хави заключается в том, чтобы догнать «Жирону», сообщает As. В раздевалке «Барсы» верят, что это можно будет сделать за два тура, учитывая календарь конкурентов: 10 февраля бело-красные встретятся с «Реалом», а 19-го – с «Атлетиком». «Барселона» в ближайших турах сыграет с «Гранадой» и «Сельтой». 

Отмечается, что о победе в Ла Лиге пока никто не говорит – в «Барсе» не хотят строить завышенных ожиданий и планируют двигаться шаг за шагом. Если задача догнать «Жирону» будет выполнена, то команда будет ставить перед собой более высокие цели. 

Считается, что поворотным моментом в потенциальной борьбе за чемпионство может стать игра против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», которая состоится 21 апреля. 

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35 комментариев
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Вы хотя бы два очка в ближайших трёх турах наберите, бездари.
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+23
Ответ Anton Akhatov
Смотрю каждую игру Барсы.. и не понимаю за счёт чего такие заявления...
не понимаю что ты там смотришь.. до этого как то же играли ,забивали и очки набирали..на 3ем место их же не смс голосованиеем выбрали.
+22
-3
+19
Смотрю каждую игру Барсы.. и не понимаю за счёт чего такие заявления...
+19
-12
+7
А Жирона решила больше не играть в этом сезоне или что?
+6
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+5
Ответ Николай Алферов
Назначение Хави ожидание: победа в чемпионате +12 очков отрыв, Кубок Испании, победа в ЛЧ, полная доминация на поле владение 98%. Реальность: может быть если получится, если все хорошо сложится, то возможно, не точно, обойдём Жирону в таблице
Ну так-то чемп он взял. По "может быть" это нужно смотреть по окончанию чемпионата, сейчас вообще глупо что-то говорить
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Ответ Anton Akhatov
Смотрю каждую игру Барсы.. и не понимаю за счёт чего такие заявления...
Так заявления газетёнки делают, а не клуб. Да, конечно клуб тоже любит вкинуть дичи про «величие», но вот такие новости вроде «Барселона планирует» при отсутствии каких-либо источников этой информации можно на автомате не дочитывать и никак на них не реагировать.
Большинство испанских газетёнок - желтуха, AS не исключение
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Но у Реала календарь тяжелее, у Барсы вплоть до марта все игры проходные, у Реала на выезде с боевыми командами. Так что, если все звезды сойдутся то при догоне Жироне могут обойти Реал. Я конечно не верю что чемп возьмут но помечтать можно)
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В чемпионате занять хотя бы второе место, для участия в Суперкубке, а в ЛЧ пройти Наполи и сезон будет вполне неплохим
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Интересно, откуда у AS эта информация))
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Ответ vcaireac
Неудевительно)Недавно некоторые испанские журналисты предположили что Жирону будут топить. А почему?) Всё дело в контракте между ЛЛ и арабами,где проводится суперкубок Испании.Так вот,там есть пункт который гласит что если Реал или Барса не примут участие в турнире,то гонорар Ла Лиге будет гораздо меньше,речь шла о 7/5 мл.евро котррые ЛЛ не получит)Так что Тебас тот ещё клоун когда подписывал контракт,ему выгодно чтобы в тройке была и Барса и Мадрид.
Ага только вот парадокс, почему-то судьи топят Барсу)))
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Тренерский штаб «Барсы» планирует завоевать чемпионство за 2 тура!
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+2
Назначение Хави ожидание: победа в чемпионате +12 очков отрыв, Кубок Испании, победа в ЛЧ, полная доминация на поле владение 98%.
Реальность: может быть если получится, если все хорошо сложится, то возможно, не точно, обойдём Жирону в таблице
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Тут опечатка: за два тренера
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Ответ Дмитрий Рабко
Вы хотя бы два очка в ближайших трёх турах наберите, бездари.
ребята просто рен ТВ пересмотрели и верят в фантастику
+4
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Неудевительно)Недавно некоторые испанские журналисты предположили что Жирону будут топить.
А почему?) Всё дело в контракте между ЛЛ и арабами,где проводится суперкубок Испании.Так вот,там есть пункт который гласит что если Реал или Барса не примут участие в турнире,то гонорар Ла Лиге будет гораздо меньше,речь шла о 7/5 мл.евро котррые ЛЛ не получит)Так что Тебас тот ещё клоун когда подписывал контракт,ему выгодно чтобы в тройке была и Барса и Мадрид.
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надл же как то отработать деньги арабов за СКИ
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Что за бред…а, это AS, можно и не читать
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На планёрке As.
Редактор: что придумаем про барсу?
Журналист: не знаю, они продолжают играть с не очень сильными соперниками. Пока скучно
Редактор: а что там у Жироны после Реала?
Журналист: Атлетик
Редактор: у нас есть новость....
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Ответ TAGAY
Но у Реала календарь тяжелее, у Барсы вплоть до марта все игры проходные, у Реала на выезде с боевыми командами. Так что, если все звезды сойдутся то при догоне Жироне могут обойти Реал. Я конечно не верю что чемп возьмут но помечтать можно)
Если проходные то ладно 😀😀😀😀
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Ответ Engineer95
Интересно, откуда у AS эта информация))
Про это давление Хави и говорит всегда. Стервятники атакуют Барсу как могут
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Ответ Engineer95
Про это давление Хави и говорит всегда. Стервятники атакуют Барсу как могут
Это не давление, а мотивация. Или ты тоже нытик, как Хави?
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