Отстранить израильские команды из-за операции в Газе просит Футбольная ассоциация Иордании: «Призываем спортивное сообщество помочь защитить ни в чем не повинных гражданских лиц»

Теги сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Сборная Иордании по футболу Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

В Иордании призвали принять меры по отношению к Израилю.

«Футбольная ассоциация Иордании настоятельно призывает мировое спортивное сообщество, включая все ассоциации и спортивные организации, предпринять немедленные и решительные действия по защите ни в чем не повинных гражданских лиц, прекращению жестокой агрессии и пресечению бесчеловечных нарушений в отношении палестинцев в Газе и на оккупированных территориях.

Этот настоятельный призыв отражает влиятельную роль и неотъемлемую ответственность спортивных организаций по всему миру.

Мы твердо заявляем, что мировое спортивное сообщество обладает возможностью и однозначными полномочиями для того, чтобы выступать в защиту человечества в соответствии с международными договорами и законами. Ему следует применить строгие сдерживающие юридические санкции в отношении израильских спортивных ассоциаций, незамедлительно изолируя их от участия в международных спортивных состязаниях.

Это влечет за собой отстранение и приостановку участия их команд, клубов, игроков и представителей в любых спортивных турнирах до тех пор, пока оккупирующее государство не выполнит международные требования о прекращении огня.

Эти требования предполагают немедленное прекращение нападений и отвратительных преступлений против женщин, детей и ни в чем не повинных гражданских лиц, а также создание постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи.

Молчание в этих критических обстоятельствах может быть воспринято как скрытое одобрение незаконной практики оккупации, потенциально вовлекающей стороны в чудовищные зверства», – говорится в заявлении.

Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Это другое…» Фифа
+63
-14
+49
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Украина государство террорист, сегодня это опять доказали, их тоже надо отстранять.
+50
-17
+33
Ответ Надоело париться в бане
Комментарий удален модератором
По словам Игната(какой-то там ответственный за ПВО в Украине) вчера Россия нанесла более 300 ударов по стольким же целям, а погибших было 3 или 4. А тут удар по одному городу кассетными боеприпасами. По мирным гражданам. Не по порту, не по мосту, не по подстанции. ПО ГОРОДУ. Когда стреляешь РСЗО по городу и речи не может быть о точности. РСЗО бьёт по площадям, а не по целям.
+22
-5
+17
Вы не понимаете, это разные ситуации. (с)
+21
-7
+14
Ответ Дмитрий Якушевич
Комментарий удален пользователем
Дали отпор?))) Атака продлилась несколько часов, а Израиль уже 3-й месяц ровняет с землёй Газу.
+17
-7
+10
Этодругин форте. Принимать 3 раза в день не глядя.
+16
-8
+8
Попытался найти в пресс релизе призыв к освобождению заложников - не нашел.

На этом разговор можно заканчивать.
+13
-5
+8
Ответ Джорджио Че
Конечно, отстранение футбольных команд как-то реально поможет. Ну что за бред у них в головах?
Ты про поляков и шведов?
+9
-3
+6
Заложников освободите. Я мусульманин , но считаю хамас, хесболла плохими людьми
+8
-3
+5
а чего они 6 октября своих дружков из ХАМАС не призывали не делать фигни? было бы гораздо больше толку
+8
-3
+5
Арабским шейхам надо бы не на европейские футбольные клубы миллиарды сливать, а помочь своим братьям палестинцам материально. Чтоб те хотя бы жили как люди, а не в глобальной нищете и ненависти ко всему живому, взращивая террористов с самого детства. Для саудитов и эмиратов это сущие копейки, могли бы даже к себе всех палестинцев вывести, их не так много. Аллах вроде как поощряет заботу о несчастных и обездоленных единоверцах. Но нет, лучше поиграем в футбольный менеджер с ньюкаслами, псж и чемпионатами мира, и добьемся дисквалификации сборной Израиля.
+7
-2
+5
Американский экономист Джеффри Сакс: "Важно понимать, что Израиль не воюет с ХАМАС, а борется за свою идею создания великого Израиля, которая имеет мессианскую библейскую основу и сейчас является основной политической идеей в Израиле. Это разрушительно для нашего времени".
+11
-7
+4
Ответ maggiu
Американский экономист Джеффри Сакс: "Важно понимать, что Израиль не воюет с ХАМАС, а борется за свою идею создания великого Израиля, которая имеет мессианскую библейскую основу и сейчас является основной политической идеей в Израиле. Это разрушительно для нашего времени".
Этот Сакс много неприятных и неприглядных вещей озвучивает. Даже непонятно почему его еще не запретили.))
+7
-4
+3
Ответ Надоело париться в бане
Комментарий удален модератором
Ну да, это сопутствующие потери. Чудовищная формулировка, но это так. Когда при обстреле военных объектов страдают и маленький процент гражданских. А сегодня это была не ответка а месть мелкотравчатых террористов. Целенаправленно били по городу с людьми. Ни один военный объект не пострадал.
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Якушевич
Комментарий удален пользователем
Всё как раз наоборот. Неужели это непонятно? Нападений будет всё больше.
+3
-1
+2
Ответ Amalfitano
По словам Игната(какой-то там ответственный за ПВО в Украине) вчера Россия нанесла более 300 ударов по стольким же целям, а погибших было 3 или 4. А тут удар по одному городу кассетными боеприпасами. По мирным гражданам. Не по порту, не по мосту, не по подстанции. ПО ГОРОДУ. Когда стреляешь РСЗО по городу и речи не может быть о точности. РСЗО бьёт по площадям, а не по целям.
Для РСЗО бывают и корректируемые боеприпасы, но вокруг новогодней белгородской елки не было военных целей. били целенаправленно по мирным жителям
+4
-2
+2
Ответ D-M
Арабским шейхам надо бы не на европейские футбольные клубы миллиарды сливать, а помочь своим братьям палестинцам материально. Чтоб те хотя бы жили как люди, а не в глобальной нищете и ненависти ко всему живому, взращивая террористов с самого детства. Для саудитов и эмиратов это сущие копейки, могли бы даже к себе всех палестинцев вывести, их не так много. Аллах вроде как поощряет заботу о несчастных и обездоленных единоверцах. Но нет, лучше поиграем в футбольный менеджер с ньюкаслами, псж и чемпионатами мира, и добьемся дисквалификации сборной Израиля.
А кого тогда богатые шейхи будет посылать взрывать белых?
+1
0
+1
Ответ maggiu
Американский экономист Джеффри Сакс: "Важно понимать, что Израиль не воюет с ХАМАС, а борется за свою идею создания великого Израиля, которая имеет мессианскую библейскую основу и сейчас является основной политической идеей в Израиле. Это разрушительно для нашего времени".
Все гораздо проще. Гигантские запасы газа у берегов Сектора Газа + альтернатива суэцкому каналу, который должен пройти через территорию Газы
0
0
0
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Тут важно то, что кто-то осмелился хотя бы озвучить это. А то все отвернулись и зажмурились и делают вид, что ничего не происходит.
+4
-4
0
Ответ Стахович
🇺🇸 🇺🇦 🇮🇱
3 ошибки, исправь
0
0
0
Ответ Metalloid
Украина государство террорист, сегодня это опять доказали, их тоже надо отстранять.
УГИЛ
0
0
0
Ответ 6tspey7tb5
Интересно на какой срок отстранили бы наши команды если мы сделали тоже самое с Киевом что в Газе сделали евреи.
Интересно, что бы мы сделали, если б на нас напали как арабы на Израиль.
0
0
0
Ответ Metalloid
Украина государство террорист, сегодня это опять доказали, их тоже надо отстранять.
Комментарий удален модератором
Ответ Amalfitano
По словам Игната(какой-то там ответственный за ПВО в Украине) вчера Россия нанесла более 300 ударов по стольким же целям, а погибших было 3 или 4. А тут удар по одному городу кассетными боеприпасами. По мирным гражданам. Не по порту, не по мосту, не по подстанции. ПО ГОРОДУ. Когда стреляешь РСЗО по городу и речи не может быть о точности. РСЗО бьёт по площадям, а не по целям.
Комментарий удален модератором
Ответ Amalfitano
Дали отпор?))) Атака продлилась несколько часов, а Израиль уже 3-й месяц ровняет с землёй Газу.
Комментарий удален пользователем
Ответ Жаргал Шадапов
«Это другое…» Фифа
Комментарий удален пользователем
американцы побежали отстранять
0
0
0
Давайте просто всех отстраним
0
0
0
ну, да...как же
0
0
0
Наивные. США всё время ведёт военные действия в других странах. И что, их отстраняли? Кто платит, тот и заказывает музыку
+6
-6
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий