Отстранить израильские команды из-за операции в Газе просит Футбольная ассоциация Иордании: «Призываем спортивное сообщество помочь защитить ни в чем не повинных гражданских лиц»

В Иордании призвали принять меры по отношению к Израилю.

«Футбольная ассоциация Иордании настоятельно призывает мировое спортивное сообщество, включая все ассоциации и спортивные организации, предпринять немедленные и решительные действия по защите ни в чем не повинных гражданских лиц, прекращению жестокой агрессии и пресечению бесчеловечных нарушений в отношении палестинцев в Газе и на оккупированных территориях.

Этот настоятельный призыв отражает влиятельную роль и неотъемлемую ответственность спортивных организаций по всему миру.

Мы твердо заявляем, что мировое спортивное сообщество обладает возможностью и однозначными полномочиями для того, чтобы выступать в защиту человечества в соответствии с международными договорами и законами. Ему следует применить строгие сдерживающие юридические санкции в отношении израильских спортивных ассоциаций, незамедлительно изолируя их от участия в международных спортивных состязаниях.

Это влечет за собой отстранение и приостановку участия их команд, клубов, игроков и представителей в любых спортивных турнирах до тех пор, пока оккупирующее государство не выполнит международные требования о прекращении огня.

Эти требования предполагают немедленное прекращение нападений и отвратительных преступлений против женщин, детей и ни в чем не повинных гражданских лиц, а также создание постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи.

Молчание в этих критических обстоятельствах может быть воспринято как скрытое одобрение незаконной практики оккупации, потенциально вовлекающей стороны в чудовищные зверства», – говорится в заявлении.

Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

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