Ни один центральный защитник «Реала» не работал в общей группе за 3 дня до матча с «Жироной». Винисиус – тоже
Ни один из центральных защитников «Реала» не работал в общей группе сегодня.
Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, сегодня Антонио Рюдигер работал на поле индивидуально, а Начо Фернандес тренировался в помещении из-за перегруза мышц.
Кроме того, в общей группе не работал Винисиус – он, как и Начо, провел тренировку в зале.
Таким образом, сейчас Карло Анчелотти не может рассчитывать ни на одного центрального защитника первой команды. Помимо Рюдигера и Начо, от разрывов крестообразной связки восстанавливаются Давид Алаба и Эдер Милитао.
Как пишет Marca, Анчелотти, вероятно, выпустит в центре обороны Дани Карвахаля и Орельена Тчуамени, если ни Рюдигер, ни Начо не смогут сыграть с «Жироной».
10 февраля «Мадрид» примет «Жирону», которая занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 56 очков после 23 проведенных матчей. «Реал» лидирует, опережая «Жирону» на 2 очка.
Ну посмотрим
Всё равны.