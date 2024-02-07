Ни один центральный защитник «Реала» не работал в общей группе за 3 дня до матча с «Жироной». Винисиус – тоже

Ни один из центральных защитников «Реала» не работал в общей группе сегодня.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, сегодня работал на поле индивидуально, а Начо Фернандес тренировался в помещении из-за перегруза мышц.

Кроме того, в общей группе не работал – он, как и Начо, провел тренировку в зале.

Таким образом, сейчас не может рассчитывать ни на одного центрального защитника первой команды. Помимо Рюдигера и Начо, от разрывов крестообразной связки восстанавливаются и .

Как пишет Marca, Анчелотти, вероятно, выпустит в центре обороны Дани Карвахаля и Орельена Тчуамени, если ни Рюдигер, ни Начо не смогут сыграть с «Жироной».

10 февраля «Мадрид» примет «Жирону», которая занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 56 очков после 23 проведенных матчей. «Реал» лидирует, опережая «Жирону» на 2 очка.