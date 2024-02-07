Ни один центральный защитник «Реала» не работал в общей группе за 3 дня до матча с «Жироной». Винисиус – тоже

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига травмы Жирона Давид Алаба Начо Фернандес Антонио Рюдигер Эдер Милитао Винисиус Жуниор Футбол

Ни один из центральных защитников «Реала» не работал в общей группе сегодня.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, сегодня Антонио Рюдигер работал на поле индивидуально, а Начо Фернандес тренировался в помещении из-за перегруза мышц.

Кроме того, в общей группе не работал Винисиус – он, как и Начо, провел тренировку в зале.

Таким образом, сейчас Карло Анчелотти не может рассчитывать ни на одного центрального защитника первой команды. Помимо Рюдигера и Начо, от разрывов крестообразной связки восстанавливаются Давид Алаба и Эдер Милитао.

Как пишет Marca, Анчелотти, вероятно, выпустит в центре обороны Дани Карвахаля и Орельена Тчуамени, если ни Рюдигер, ни Начо не смогут сыграть с «Жироной».

10 февраля «Мадрид» примет «Жирону», которая занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 56 очков после 23 проведенных матчей. «Реал» лидирует, опережая «Жирону» на 2 очка.

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72 комментария
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Ответ Yerken Bektemir
Я лишь одного не могу понять, неужели в дубле нет ни одного стоящего ЦЗ, по профилю?
Есть два. Но они тоже трамированы
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Хмм, вот если бы это можно было предвидеть и зимой взять защитника в аренду, например. Но такой возможности конечно не было.
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За то у Алегри на тренировках все 22 защитника тренируются вместе со всей группой)
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Ответ Антимосковский
Комментарий скрыт
Что за жесть.
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Как это решит тренер Кепа?
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Ответ Penguin
Комментарий скрыт
А теперь что делать?
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Ответ Penguin
увидим как тренер решит эту проблему, разве это не добавляет интереса? времена покупки Реалом Жюльенов Фоберов прошли
Мне не добавляет. В чём интерес в критический момент чемпионата остаться без ЦЗ вообще?
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Ответ Nike of FW
Клатенбурга к ордену приставить . Чакыра грамотой наградить . Гуручете памятник . Лаоса в RFEF на должность пристроить ..... Мадрид должен помнить своих легенд.
Стадион Камп Ноу после реконструкции переименовать в Эвребе Айтекин Стейдиум
+13
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+9
Блин все центральные защитники на травме. Как такое можно было предвидеть даже не знаю 🤔 половина до зимнего трансферного окна в лазарете была
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Я лишь одного не могу понять, неужели в дубле нет ни одного стоящего ЦЗ, по профилю?
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Ответ Nike of FW
есть два отличных защитника ..... легенда Хиль Мансано и восходящая звезда Сото Градо, оба уже давно приносят пользу Мадриду. можно их выставить. одного в поле второго на ВАР.
Думаю ход конем сделать, трёх легенд Каталонии пригласить, Айтекина, Эвребе и Бузакку, вот бомбанет у каталашек, похлеще трансфера Фигу
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После такого сезона, все в команде будут иметь в графе позиция - ЦЗ
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ничего страшного. Барса вон в важных матчах привлекает 16-летних Кубарси и Форта не от хорошей жизни. Пусть хавла тоже по сусекам поскребет.
Да и поэтому борется за лч, а не за чемпионство
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Начо оказался единственным центральным защитником в этой игре. Анчелотти совершил ошибку, что не привлек еще одного центрального защитника к матчу. У «Реала» есть Рауль Асенсио в младшей команде, он хорошо играет в воздухе и я вижу в нем большой потенциал. «Реал» нуждался в этом парне в прошедшем матче, - цитирует слова Канисареса Cadena Ser.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Ни один центральный защитник не работал.(точка) Винисиус тоже (это уже другое предложение)
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Джикия - твой шанс
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Да ладно уже. Это же Жирона! Мы что в автобус играть будем?
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Ответ Сикарио
Интересно, за кого барсаглоры будут болеть в матче лидеров)
За Жирону конечно, что им еще делать остается))
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Ответ Nike of FW
беспредел как с Альмерией ? или хуже ?
Нее, беспредел как с Челси, Арсеналом, ПСЖ, как за весь чемпионат не поставить ни одного пенальти в ворота Барселоны. История европейского футбола знала такие прецеденты, просвяти?
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Ответ Антимосковский
Комментарий скрыт
футбол футболом, но опускаться до такого это конечно дно полное.
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что за нытьё, ребят) это же "Жирона", а не "Ман Сити" или "Ливерпуль") разница в уровне футболистов - огромная, даже непрофильные ЦЗ должны выходить и нормально сыграть
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Ответ Ophiomorph
Хмм, вот если бы это можно было предвидеть и зимой взять защитника в аренду, например. Но такой возможности конечно не было.
Перес считает что и таким составом можно выиграть все
Ну посмотрим
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Ответ Ophiomorph
Хмм, вот если бы это можно было предвидеть и зимой взять защитника в аренду, например. Но такой возможности конечно не было.
Боатенга какого-нибудь можно было взять
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Они что, тоже бастуют как и фермеры?
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Я бы Хоселу выпустил как ЦЗ. Он хорошо борется, рост 2 м.
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Ответ Nike of FW
Судьи размялись ? или ждут мотивационного ролика от мадрид ТВ ?
Ждут когда Негрейру отмажут, чтобы паровозиком с собой не зацепил их, чтобы можно было снова беспредел творить
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Ответ Иван Лапин
Но пользовалась только Барселона) как обычно короче, все равно, но они ровнее
Ни кто не запрещает остальным это делать.
Всё равны.
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Ответ JENNINGS
Состав укомплектован…
Анчелотти это говорил летом, когда у него было 4 здоровых ЦЗ
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За 3 дня и Начо, и Рюдигер вполне могут восстановиться к матчу.
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Джикию в аренду надо было брать
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