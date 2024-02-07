«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду сыграть в матче открытия «Бернабеу» после реконструкции

«Реал» и «Аль-Наср» Криштиану Роналду могут сыграть на обновленном «Бернабеу».

Как сообщает арабский журналист Сауд Аль-Сарами, « » пригласил саудовский клуб, за который выступает , сыграть в матче в честь завершения реконструкции « », которая идет уже несколько лет.

Пока дата презентации нового «Сантьяго Бернабеу» не определена, но, как ожидается, мероприятие состоится либо в конце 2024 года, либо в начале 2025-го.

Напомним, Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он лучший бомбардир в истории клуба (450 голов в 438 матчах).