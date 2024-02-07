«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду сыграть в матче открытия «Бернабеу» после реконструкции

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Сантьяго Бернабеу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Реал» и «Аль-Наср» Криштиану Роналду могут сыграть на обновленном «Бернабеу».

Как сообщает арабский журналист Сауд Аль-Сарами, «Мадрид» пригласил саудовский клуб, за который выступает Роналду, сыграть в матче в честь завершения реконструкции «Сантьяго Бернабеу», которая идет уже несколько лет.

Пока дата презентации нового «Сантьяго Бернабеу» не определена, но, как ожидается, мероприятие состоится либо в конце 2024 года, либо в начале 2025-го.

Напомним, Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он лучший бомбардир в истории клуба (450 голов в 438 матчах).

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44 комментария
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Ради Роналду сделали такой жест. Очень красивая история для лучшего бомбардира, а может и игрока, в истории клуба!
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+106
Ответ ZZRM
Ради Роналду сделали такой жест. Очень красивая история для лучшего бомбардира, а может и игрока, в истории клуба!
всмысле может? однозначно в истории реала он топ1. я бы даже сказал, что из того состава, когда играл роналду, в топе половина команды должна быть
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+56
Было бы красиво! Прекрасный матч-открытие реконструированного стадиона, тем более, такой знаковый!
+42
-9
+33
карьера Роналду в "Реале" (да и в целом) - настоящее голливудское кино. столько голов, столько достижений...Смотришь его нарезки в очередной раз и получаешь эстетическое удовольствие – таким количеством невероятных голов на любой вкус никто не может похвастаться. Спасибо за яркие эмоции, легенда
+18
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+15
Ответ 2vdhrvmmzf
«Реал» – единственный из клубов Криштиану Роналду, не поздравивший его с днем рождения.
Реал не поздравляет бывших игроков и тренеров. И зачем нужны попсовые поздравления? МЮ поздравил, но в своё время вышвырнул Криша из клуба, Юве поздравил, но всеми силами пытался его слить из-за огромной лички, а Реал пустил Криша на базу для поддержания формы, когда он остался без клуба. Важнее поступки, а не попсовые поздравления в Иксе)
+15
-2
+13
Отличная идея!Рон легенда клуба,и возможно это будет данью уважения от Мадрида,и возможность красиво попрощаться с болельщиками.Будет красиво если по тайму отыграет за Мадрид и Аль Наср.
+13
-3
+10
Ответ totocash
всмысле может? однозначно в истории реала он топ1. я бы даже сказал, что из того состава, когда играл роналду, в топе половина команды должна быть
У Реала история большая. Для некоторых по прежнему топ 1 остается Рауль, для некоторых Йерро или Ди Стефано. Но по совокупности и историческому величию, наверно да, Роналду топ 1
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-5
+7
Ответ JENNINGS
Было бы красиво! Прекрасный матч-открытие реконструированного стадиона, тем более, такой знаковый!
Лучший игрок в истории клуба, будет встречен овациями, в исполнении болельщиков! Но для меня Рон, всё же остаётся легендой Манчестер Юнайтед, то как он разнообразно играл и забивал голы за МЮ, было истинным наслаждением для болельщиков!
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Ну здесь кроме жеста по отношению к Роналду есть и коммерческая сторона, боссы Аль Насра за это приглашение заплатят наверное круглую сумму..
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+3
Ответ ZZRM
Ради Роналду сделали такой жест. Очень красивая история для лучшего бомбардира, а может и игрока, в истории клуба!
Говори прямо.. Лучшего игрока мира..
+8
-5
+3
Ответ ZZRM
Ради Роналду сделали такой жест. Очень красивая история для лучшего бомбардира, а может и игрока, в истории клуба!
«Реал» – единственный из клубов Криштиану Роналду, не поздравивший его с днем рождения.
+6
-3
+3
Ответ ZZRM
Ради Роналду сделали такой жест. Очень красивая история для лучшего бомбардира, а может и игрока, в истории клуба!
Это да, но очень странно, что не поздравили с др его
+7
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+3
Это супер круто, молодцы. Надеюсь подобный жест в будущем сделает и Барса для Месси.
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Ответ Анвар Масимов
*аншлаг
Пусть будет так:)
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Ответ densdens17
Факты есть?
Ну далеко не ходить , оба года Баварии из офсайдов. Левая пенка в ворота Буффона
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Еще бы пригласить Рауля, Зизу, Гути, Рамоса, Касильяса, Карлоса, Йерро и т. д.
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интересно сколько мячей дадут забить реалу?)
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Ответ ZZRM
Ради Роналду сделали такой жест. Очень красивая история для лучшего бомбардира, а может и игрока, в истории клуба!
Звучит, конечно, здорово, но источник (арабский журналист) - уж больно сомнительный, будь такое на самом деле, эту инфу подхватили бы и другие, но достоверные источники пока молчат. 🤷🏻‍♂️
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Ответ Asier Illaramendi
Еще бы пригласить Рауля, Зизу, Гути, Рамоса, Касильяса, Карлоса, Йерро и т. д.
В этих именах есть вес и величие. Рональду - лучшая пиар легенда Реала
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Ответ Howard Norfolk
Классно было бы что бы Зидан, Бэкхем, Роналдо, Йерро, Р.Карлос,Рауль и мн. другие звёзды сыграли за Реал, в этом матче
Это уже матч ветеранов.
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Классно, соберут ажиотаж.
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Ответ densdens17
Классно, соберут ажиотаж.
*аншлаг
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Ответ oka79410
карьера Роналду в "Реале" (да и в целом) - настоящее голливудское кино. столько голов, столько достижений...Смотришь его нарезки в очередной раз и получаешь эстетическое удовольствие – таким количеством невероятных голов на любой вкус никто не может похвастаться. Спасибо за яркие эмоции, легенда
Из 450 голов, логично что парочку красот залетело. Но 80% мусор из пенок и замыканий.
Посмотри нарезки того же Озила за Реал, чел за полтора сезона создал в тыщу раз эстетически красивее действий чем 5000 однотипных голов красивого фрукта
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Классно было бы что бы Зидан, Бэкхем, Роналдо, Йерро, Р.Карлос,Рауль и мн. другие звёзды сыграли за Реал, в этом матче
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
Голы с левых пенок -это история чисто аргентинского халявщика. Никогда еще на одном ЧМ мира такого не было. Так что звание " липовый пенальтист" забронировано за Месси на века
+1
-1
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
По версии журнала El mundo Guru Rigober, из 450 голов 450 забито с замыканий в пустые, из оффсайда, с левых пенок..
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Ответ 2vdhrvmmzf
«Реал» – единственный из клубов Криштиану Роналду, не поздравивший его с днем рождения.
Хочешь сказать даже МЮ поздравил?)
+1
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Реал хочет заиметь выгоду с самого соблазнительного фрукта на рынке🍓
Фанаты фрукта: массовые экстазы, крики и самовнушения на счёт лудшиго играка Реал эвер♨️🔥
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Вышел Борзов. Забил пару тройку голов. И всё.
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Ответ totocash
всмысле может? однозначно в истории реала он топ1. я бы даже сказал, что из того состава, когда играл роналду, в топе половина команды должна быть
Потому что выбор однозначно лучшего это такая вкусовщина, причем неблагодарная. Для каждого лучший свой, но то, что Криштиану на самом верху всех этих списков - факт
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