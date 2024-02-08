Роналд Куман: «Работа тренером в «Барсе» бьет по психическому здоровью. Хави не привык к критике, пресса наставляет на тебя пистолет»

Роналд Куман заявил, что работа тренером в «Барсе» бьет по психическому здоровью.

«Работа тренером в «Барсе» бьет по психическому здоровью. Быть игроком «Барселоны» гораздо интереснее, чем тренером, и Хави, как каталонец и дитя этого клуба, наверняка это заметил.

Работу в «Барсе» считаю самой сложной из всего, чем я когда-либо занимался. Я страдал от давления и стресса. У меня также был конфликт с Лапортой, в отличие от Хави.

Приехав в «Барсу» из Катара, Хави не привык к критике, ведь раньше он получал только похвалу. Пресса наставляет на тебя пистолет. Если дела идут неважно, виноват тренер. Я тоже страдал от этого стресса и давления», – сказал экс-тренер «Барселоны».