Роналд Куман: «Работа тренером в «Барсе» бьет по психическому здоровью. Хави не привык к критике, пресса наставляет на тебя пистолет»

Теги Роналд Куман Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Роналд Куман заявил, что работа тренером в «Барсе» бьет по психическому здоровью.

«Работа тренером в «Барсе» бьет по психическому здоровью. Быть игроком «Барселоны» гораздо интереснее, чем тренером, и Хави, как каталонец и дитя этого клуба, наверняка это заметил.

Работу в «Барсе» считаю самой сложной из всего, чем я когда-либо занимался. Я страдал от давления и стресса. У меня также был конфликт с Лапортой, в отличие от Хави.

Приехав в «Барсу» из Катара, Хави не привык к критике, ведь раньше он получал только похвалу. Пресса наставляет на тебя пистолет. Если дела идут неважно, виноват тренер. Я тоже страдал от этого стресса и давления», – сказал экс-тренер «Барселоны».

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12 комментариев
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Ригоберка вроде не был тренером,а все равно неадекватен
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Очень веселит желание Барселоны назначить Клоппа, который начал выигрывать трофеи в Ливерпуле только на 3 год, когда собрал команду под себя. Каталонцы же выгнали своего родного Хави после первого же кризиса. И это при том что он им в первый полноценный сезон принес чемпионство и суперкубок. Хотя конечно будет забавно посмотреть как Клопп из топового тренера превратится в "физрука" за пару месяцев в барсе. Уверен даже его тут будут поливать в комментариях 😂😂😂
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У всех тренеров такая ситуация
Вы на то и профессионалы,чтоб не сломаться под такое давление
Поставь тренером обычного селовека,например Романа из спортса.Он тут отключает ответы на комментарии,а там после одного дня повеситься
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