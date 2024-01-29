Хави и его штаб не ощущали поддержки в «Барселоне». Тренер планировал объявить об уходе в феврале, но не хотел повторить судьбу Кумана

Теги Роналд Куман Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави не ощущал поддержки со стороны руководства «Барселоны».

После поражения от «Вильярреала» (3:5) главный тренер «блауграны» объявил, что покинет клуб в июне.

По информации Cadena SER, Хави задумался об уходе из «Барселоны» еще накануне Рождества и планировал объявить о своем решении перед первым матчем с «Наполи» в Лиге чемпионов. При этом Жоан Лапорта не знал о его планах до экстренного совещания после поражения от «Вильярреала».

Сообщается, что Хави решил объявить о своем уходе раньше, чем планировал, поскольку не хотел повторить судьбу Роналда Кумана. Кроме того, тренер чувствовал усталость и посчитал, что не хочет страдать, поскольку работа в «Барселоне» больше не приносила ему удовольствия.

Также утверждается, что Хави и его тренерский штаб не ощущали поддержки клуба в некоторых аспектах. Главный тренер понимал, что команда не сможет бороться за все трофеи в нынешнем сезоне, несмотря на заверения Лапорты, а также не был уверен, что ситуация изменится в будущем, поскольку «Барселона» испытывает финансовые трудности.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

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40 комментариев
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Впереди матчи с Атлетико, Атлетиком, Жироной, Реалом, Реалом Сосьедадом, ну и ЛЧ, так что повторить судьбу Кумана Хави ещё успеет, если не хуже будет с такой игрой.
5 мячей пропустить дома от Вильярреал с 14! места - это уже за гранью, такого добиться даже всеми ненавистный Куман не смог.
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А как же семья, ДНК, больше чем клуб, полно энергии, и всё такое?
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+34
Ох, после июня надо запасаться поп-корном. Думаю, что перестрелка фекалиями между Хави и Лапортой будет на уровне лучших зоопарков мира. Два популиста-истерика, которые не переносят признавать свои ошибки, должны выдать шоу.
+32
-4
+28
Ответ Влад Тюрин
Впереди матчи с Атлетико, Атлетиком, Жироной, Реалом, Реалом Сосьедадом, ну и ЛЧ, так что повторить судьбу Кумана Хави ещё успеет, если не хуже будет с такой игрой. 5 мячей пропустить дома от Вильярреал с 14! места - это уже за гранью, такого добиться даже всеми ненавистный Куман не смог.
Я могу сказать, что ещё сделал Хави, но не сделал Куман
Победил в Классико-у Кумана 0 побед
Выиграл Ла Лигу-Куман не сделал этого
Перестроил команду после ухода Месси-команда Кумана без Месси развалилась до 11-го места в Ла Лиге
Но помните, Хави-плохой, а Кумана за просто так не любят
+19
-7
+12
После каждого поражения давал интервью, меня так поддерживают. Верят в меня.
+10
0
+10
Ответ FEZ10
Хави просто подставляли везде .С чего Лопота решил ,что они снова топ клуб? Просто с неба задачи ставил
Лапорта имеет на это право, он же вернул Месси))
+11
-2
+9
Хави’ понимал, что Барса не сможет бороться за все трофеи в этом сезоне, но почему то всегда говорил об этом.
+8
0
+8
Ответ FEZ10
Хави просто подставляли везде .С чего Лопота решил ,что они снова топ клуб? Просто с неба задачи ставил
Послушай интервью чапи и игроков барселоны. Они постоянно на каждом углу кричали про то, что они топ и постараются выиграть все турниры, где участвуют. Если они себя так позиционируют, то и спрос с них соответствующий
+9
-2
+7
Ответ Anastasia Smelova
А как же семья, ДНК, больше чем клуб, полно энергии, и всё такое?
Буквально три дня назад же ощущал полную поддержку и был полон энергии. Какой же хави все-таки балабол:)))
+6
0
+6
Ответ Anastasia Smelova
А как же семья, ДНК, больше чем клуб, полно энергии, и всё такое?
пропустить 5 мячей от Вилльяреала это и есть ДНК барсы, очевидно.
+7
-2
+5
Хави просто подставляли везде .С чего Лопота решил ,что они снова топ клуб? Просто с неба задачи ставил
+12
-8
+4
Ответ Green grass
Только у Кумана играли середняки, а для Хави хоть закупились топами
Те самые середняки: МАТШ, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Де Йонг, Гризманн, Месси, Дембеле
+3
0
+3
Хави поменьше говорить нужно было пафосные речи и пальцы гнуть.
+2
0
+2
Так это и понятно. Барса как человек который шикует, набрав кредитов. Ожидания расходятся с реальностью кардинально, отсюда и давление колоссальное.
+2
0
+2
Хави решил сделать закос под Клоппа, но вышло смешно)
+2
0
+2
Ответ Sergey87sk
У Кумана хоть Тер Стеген был, а тут, Пенья вообще не вывозит в рамке
у Кумана состав был из очень средних футболистов, Брэтуэйт и Ко.
+3
-1
+2
Ответ XavIniesta2008-2015
Я могу сказать, что ещё сделал Хави, но не сделал Куман Победил в Классико-у Кумана 0 побед Выиграл Ла Лигу-Куман не сделал этого Перестроил команду после ухода Месси-команда Кумана без Месси развалилась до 11-го места в Ла Лиге Но помните, Хави-плохой, а Кумана за просто так не любят
Только у Кумана играли середняки, а для Хави хоть закупились топами
+3
-1
+2
Хави и его штаб ощущали исключительно рычаги
+3
-1
+2
Ответ Sergey87sk
У Кумана хоть Тер Стеген был, а тут, Пенья вообще не вывозит в рамке
Пенья виноват в 4 мячах, вообще не умеет прыгать, алень
+2
-1
+1
Не ощущал поддержки....
За время Хави в клубе ему закупили или взяли бесплатно:

Феррана за 55(«Прекрасный трансфер. Он может играть на трех позициях в атаке и сильно поможет «Барсе»(с) Хави)
Траоре в аренду(и хави дал добро)
Алвеса - тут понятно, кто был не против

Алонсо и Кессиэ(с немалыми личками судя по всему, при этом Кессиэ в среднем по полчаса играл)

Канселу, Феликс - в аренду и хави их хотел тоже

Гюндоган, Мартинес, Ромеу
Вернулись из аренд - Гонсалес(сразу продали вроде), Лангле, Дест. Продали неугодного Дембеле.

По сути, почти целый состав с запасом с учётом условий.
И ведь более менее все понимали, что с учётом непростых фин.условий, спрос не должен быть большим. Но хави сам подогревал публику заявлениями о том, что они супер топ и в таком ключе.
А теперь, оказывается, условия были тяжёлыми(только как хави мог не знать, что они такими будут), и ещё умудрялся постоянно огрызаться в сторону Реала, Атлетико и европейских клубов.
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Ответ Влад Тюрин
Впереди матчи с Атлетико, Атлетиком, Жироной, Реалом, Реалом Сосьедадом, ну и ЛЧ, так что повторить судьбу Кумана Хави ещё успеет, если не хуже будет с такой игрой. 5 мячей пропустить дома от Вильярреал с 14! места - это уже за гранью, такого добиться даже всеми ненавистный Куман не смог.
У Кумана хоть Тер Стеген был, а тут, Пенья вообще не вывозит в рамке
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Барселона давно прошла свой пик и уже ни какие припарки ей не помогут. У всех клубов бывают в истории пики, когда они громят всех подряд, а потом наступает планомерное снижение результатов. Это жизнь и не стоит так переживать.
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Слабо фанатам устроить Лапорта-уйди? Когда тренеры не держутся, однозначно надо менеджмент менять.
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Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Не ощущал поддержки.... За время Хави в клубе ему закупили или взяли бесплатно: Феррана за 55(«Прекрасный трансфер. Он может играть на трех позициях в атаке и сильно поможет «Барсе»(с) Хави) Траоре в аренду(и хави дал добро) Алвеса - тут понятно, кто был не против Алонсо и Кессиэ(с немалыми личками судя по всему, при этом Кессиэ в среднем по полчаса играл) Канселу, Феликс - в аренду и хави их хотел тоже Гюндоган, Мартинес, Ромеу Вернулись из аренд - Гонсалес(сразу продали вроде), Лангле, Дест. Продали неугодного Дембеле. По сути, почти целый состав с запасом с учётом условий. И ведь более менее все понимали, что с учётом непростых фин.условий, спрос не должен быть большим. Но хави сам подогревал публику заявлениями о том, что они супер топ и в таком ключе. А теперь, оказывается, условия были тяжёлыми(только как хави мог не знать, что они такими будут), и ещё умудрялся постоянно огрызаться в сторону Реала, Атлетико и европейских клубов.
И зарплату ему сильно подняли
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Ответ Djeday
Раньше Месси был ни в чем ни виноват, а теперь Хави.
Когда Месси был на пике, Барселона громила всех и выиграла кучу титулов.
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Раньше Месси был ни в чем ни виноват, а теперь Хави.
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лучше бы тренировать начал, чтобы судьбу Кумана не повторить
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Ответ Serkan_Ballboy
Послушай интервью чапи и игроков барселоны. Они постоянно на каждом углу кричали про то, что они топ и постараются выиграть все турниры, где участвуют. Если они себя так позиционируют, то и спрос с них соответствующий
Говорили, верили в это и играли хорошо. Что сейчас? Перестали верить и интервью постоянно мы сплоховали, мы должны, будем стараться...
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Ближайшие игры - осасуна, алавес, гранада, сельта...
Но пропустив 5 от вильяреала понял что даже это будет не просто.
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Хави повторил судьбу Энрике, над тем тоже все смеются, каждая конференция Хави это очередной мем
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