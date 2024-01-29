Хави и его штаб не ощущали поддержки в «Барселоне». Тренер планировал объявить об уходе в феврале, но не хотел повторить судьбу Кумана
Хави не ощущал поддержки со стороны руководства «Барселоны».
После поражения от «Вильярреала» (3:5) главный тренер «блауграны» объявил, что покинет клуб в июне.
По информации Cadena SER, Хави задумался об уходе из «Барселоны» еще накануне Рождества и планировал объявить о своем решении перед первым матчем с «Наполи» в Лиге чемпионов. При этом Жоан Лапорта не знал о его планах до экстренного совещания после поражения от «Вильярреала».
Сообщается, что Хави решил объявить о своем уходе раньше, чем планировал, поскольку не хотел повторить судьбу Роналда Кумана. Кроме того, тренер чувствовал усталость и посчитал, что не хочет страдать, поскольку работа в «Барселоне» больше не приносила ему удовольствия.
Также утверждается, что Хави и его тренерский штаб не ощущали поддержки клуба в некоторых аспектах. Главный тренер понимал, что команда не сможет бороться за все трофеи в нынешнем сезоне, несмотря на заверения Лапорты, а также не был уверен, что ситуация изменится в будущем, поскольку «Барселона» испытывает финансовые трудности.
Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена
5 мячей пропустить дома от Вильярреал с 14! места - это уже за гранью, такого добиться даже всеми ненавистный Куман не смог.
Победил в Классико-у Кумана 0 побед
Выиграл Ла Лигу-Куман не сделал этого
Перестроил команду после ухода Месси-команда Кумана без Месси развалилась до 11-го места в Ла Лиге
Но помните, Хави-плохой, а Кумана за просто так не любят
За время Хави в клубе ему закупили или взяли бесплатно:
Феррана за 55(«Прекрасный трансфер. Он может играть на трех позициях в атаке и сильно поможет «Барсе»(с) Хави)
Траоре в аренду(и хави дал добро)
Алвеса - тут понятно, кто был не против
Алонсо и Кессиэ(с немалыми личками судя по всему, при этом Кессиэ в среднем по полчаса играл)
Канселу, Феликс - в аренду и хави их хотел тоже
Гюндоган, Мартинес, Ромеу
Вернулись из аренд - Гонсалес(сразу продали вроде), Лангле, Дест. Продали неугодного Дембеле.
По сути, почти целый состав с запасом с учётом условий.
И ведь более менее все понимали, что с учётом непростых фин.условий, спрос не должен быть большим. Но хави сам подогревал публику заявлениями о том, что они супер топ и в таком ключе.
А теперь, оказывается, условия были тяжёлыми(только как хави мог не знать, что они такими будут), и ещё умудрялся постоянно огрызаться в сторону Реала, Атлетико и европейских клубов.
Но пропустив 5 от вильяреала понял что даже это будет не просто.