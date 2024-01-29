Хави и его штаб не ощущали поддержки в «Барселоне». Тренер планировал объявить об уходе в феврале, но не хотел повторить судьбу Кумана

Хави не ощущал поддержки со стороны руководства «Барселоны».

После поражения от «Вильярреала» (3:5) главный тренер «блауграны» объявил, что покинет клуб в июне.

По информации Cadena SER, Хави задумался об уходе из «Барселоны» еще накануне Рождества и планировал объявить о своем решении перед первым матчем с «Наполи» в чемпионов. При этом не знал о его планах до экстренного совещания после поражения от «Вильярреала».

Сообщается, что Хави решил объявить о своем уходе раньше, чем планировал, поскольку не хотел повторить судьбу . Кроме того, тренер чувствовал усталость и посчитал, что не хочет страдать, поскольку работа в «Барселоне» больше не приносила ему удовольствия.

Также утверждается, что и его тренерский штаб не ощущали поддержки клуба в некоторых аспектах. Главный тренер понимал, что команда не сможет бороться за все трофеи в нынешнем сезоне, несмотря на заверения Лапорты, а также не был уверен, что ситуация изменится в будущем, поскольку « » испытывает финансовые трудности.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена