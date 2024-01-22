Мележиков об уходе Бакаева из «Спартака»: «Сложно было договориться по деньгам. Его папа считал, что Зелимхан – суперзвезда, требования были очень существенные»

Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» из-за разногласий по зарплате.

Об этом рассказал бывший генеральный директор московского клуба .

– Почему не удалось сохранить ?

– Сложно было договориться по деньгам. С папой я пытался разговаривать, спортивный директор пытался разговаривать. Папа считал, что Бакаев у нас суперзвезда, и на тот момент требования по зарплате и подписному были очень существенные.

– Говорили о сумме 1,8-2 миллиона.

– Больше. В какой-то момент, по-моему, было больше. Там же у него агент в начале был папа с каким-то представителем, потом , потом был Герман [Ткаченко]. пришел, и то цифры, которые он показал предварительно, на первом этапе переговоров, даже они были существенными. На тот момент, когда я показал эти цифры руководителю, он сказал: «Нет, мы не будем этого делать», – сказал Мележиков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»