Мележиков об уходе Бакаева из «Спартака»: «Сложно было договориться по деньгам. Его папа считал, что Зелимхан – суперзвезда, требования были очень существенные»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Герман Ткаченко Евгений Мележиков Зелимхан Бакаев агенты Алан Агузаров деньги Это футбол, брат! Футбол

Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» из-за разногласий по зарплате.

Об этом рассказал бывший генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков.

– Почему не удалось сохранить Бакаева?

– Сложно было договориться по деньгам. С папой я пытался разговаривать, спортивный директор пытался разговаривать. Папа считал, что Бакаев у нас суперзвезда, и на тот момент требования по зарплате и подписному были очень существенные. 

– Говорили о сумме 1,8-2 миллиона.

– Больше. В какой-то момент, по-моему, было больше. Там же у него агент в начале был папа с каким-то представителем, потом Агузаров, потом был Герман [Ткаченко]. Герман пришел, и то цифры, которые он показал предварительно, на первом этапе переговоров, даже они были существенными. На тот момент, когда я показал эти цифры руководителю, он сказал: «Нет, мы не будем этого делать», – сказал Мележиков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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21 комментарий
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Вот бы все наши клубы так реагировали на такие запросы футболистов. И вообще, нынешняя ситуация отличная возможность опустить футболистов по зп. 70% наших футболистов должны получать не более 0.5 мультов в год. Это вполне себе средняя европейская зп игрока из Голландии или Бельгии. Зачем эти 1-2 мульта евро? Это же дичь!
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Ответ dreamstep
Бакаев в целом ничего не потерял - получил титул чемпиона и жирный контракт. И Спартак абсолютно ничего не потерял.
Быстро завершил карьеру игрока
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Все люди, как люди, а я — Суперзвезда.
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Бакаев был очень перспективным парнем, спору нет. Но суперзвезда? Он провел шикарный сезон 19/20, спору нет. Однако одного сезона для такого статуса мало. Суперзвезд на поле видно всегда. Даже если смотреть на Спартак, то есть Промес. В него ты можешь верить до конца, даже если 85 минут он проваливает. Ты всегда ждешь чего-то когда он с мячом. Он в состоянии выдать действительно качественный или красивый момент, как в том же дерби с ЦСКА, и рандомом это назвать язык не повернется, ибо система (это все в пределах РПЛ, естественно).
Бакаев к такому и близко не был. Помимо перспективных данных имел очень скверных характер и жадных агентов. По итогу с одной стороны да - чемпион России, зарплата была побольше, спору нет. С другой же в 27 лет уже поехал доигрывать в ОАЭ.
Хороший пример для молодых талантов.
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В итоге все правильно сделали. Пусть теперь эта суперзвезда по пустыне бегает и песок глотает
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Суперзвезда... На тот момент 1 гол был в рфпл за 2 года
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И слава Богу, что этот ох..вший типок свалил из Спартака. Одним токсиком меньше
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+3
Бакаев в целом ничего не потерял - получил титул чемпиона и жирный контракт. И Спартак абсолютно ничего не потерял.
+5
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Если бы Бакаев уходил лидером команды, который вёл за собой команду и определял её игру, ещё тогда можно было говорить о большой потере для Спартака, но так то он уходил в статусе игрока ротации, уже не демонстрировав ничего на поле, кроме недовольства.
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+2
Ответ dreamstep
Бакаев в целом ничего не потерял - получил титул чемпиона и жирный контракт. И Спартак абсолютно ничего не потерял.
В 27 поехать доигрывать? Сомнительно)
Спартак то да, Бакаев уходил уже лавочником.
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Слив Бакаева - одно из немногих разумных решений Федуна))
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Ответ REDDEVIL
Суперзвезда... На тот момент 1 гол был в рфпл за 2 года
И стрелочку лабызнул , все ради контракта
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Ответ Amalfitano
Вот бы все наши клубы так реагировали на такие запросы футболистов. И вообще, нынешняя ситуация отличная возможность опустить футболистов по зп. 70% наших футболистов должны получать не более 0.5 мультов в год. Это вполне себе средняя европейская зп игрока из Голландии или Бельгии. Зачем эти 1-2 мульта евро? Это же дичь!
Так то оно так, но как это сделать на практике?
Рыночек. Зенит всегда предложит больше. А как тогда удержать своих хороших игроков? Всё равно придем к тому что 70% зп в конвертах будут платить (и сейчас то наверно платят из за ффп и налогов) даже если потолок зарплат введут.
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Когда вижу, что родители вмешиваются или вписываются в некие переговоры, в дела взрослых своих детей, футболистов и любых спортсменов, для меня это всегда нездоровая история.
И тем кто старше 30 из этих «нездоровых» участий родителей в жизни дочерей и сыновей, хорошо наверняка помнится история Дмитрия Сычёва.
Это был действительно заметный футбольный талант, и что с ним стало?
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И где сейчас играет Бакаев? Сильно радуют его там полученные деньги?
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Ответ REDDEVIL
Суперзвезда... На тот момент 1 гол был в рфпл за 2 года
зато паспорт подходящий
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Ответ Kirkorofff
Так то оно так, но как это сделать на практике? Рыночек. Зенит всегда предложит больше. А как тогда удержать своих хороших игроков? Всё равно придем к тому что 70% зп в конвертах будут платить (и сейчас то наверно платят из за ффп и налогов) даже если потолок зарплат введут.
А что Зениту нужны все игроки у которых заканчивается контракт? Как показал пример Бакаева да еще много кого в Зените мало кто может заиграть. Так что пускай Зенит попробует взять всех этих Джикий и Бакаевых у которых истекает срок контракта.
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