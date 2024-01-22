Мележиков об уходе Бакаева из «Спартака»: «Сложно было договориться по деньгам. Его папа считал, что Зелимхан – суперзвезда, требования были очень существенные»
Зелимхан Бакаев покинул «Спартак» из-за разногласий по зарплате.
Об этом рассказал бывший генеральный директор московского клуба Евгений Мележиков.
– Почему не удалось сохранить Бакаева?
– Сложно было договориться по деньгам. С папой я пытался разговаривать, спортивный директор пытался разговаривать. Папа считал, что Бакаев у нас суперзвезда, и на тот момент требования по зарплате и подписному были очень существенные.
– Говорили о сумме 1,8-2 миллиона.
– Больше. В какой-то момент, по-моему, было больше. Там же у него агент в начале был папа с каким-то представителем, потом Агузаров, потом был Герман [Ткаченко]. Герман пришел, и то цифры, которые он показал предварительно, на первом этапе переговоров, даже они были существенными. На тот момент, когда я показал эти цифры руководителю, он сказал: «Нет, мы не будем этого делать», – сказал Мележиков в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»
Бакаев к такому и близко не был. Помимо перспективных данных имел очень скверных характер и жадных агентов. По итогу с одной стороны да - чемпион России, зарплата была побольше, спору нет. С другой же в 27 лет уже поехал доигрывать в ОАЭ.
Хороший пример для молодых талантов.
Спартак то да, Бакаев уходил уже лавочником.
Рыночек. Зенит всегда предложит больше. А как тогда удержать своих хороших игроков? Всё равно придем к тому что 70% зп в конвертах будут платить (и сейчас то наверно платят из за ффп и налогов) даже если потолок зарплат введут.
И тем кто старше 30 из этих «нездоровых» участий родителей в жизни дочерей и сыновей, хорошо наверняка помнится история Дмитрия Сычёва.
Это был действительно заметный футбольный талант, и что с ним стало?