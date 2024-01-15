Мостовой о Бакаеве: «Мог стать преемником Промеса в «Спартаке», но резко сбавил. Сейчас тоже хорошим делом занят – деньги зарабатывает»
Александр Мостовой высказался о карьере Зелимхана Бакаева.
В нынешнем сезоне полузащитник «Зенита» выступает за «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.
«Не слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Зелимхан – талантливый парень, но в какой-то момент он резко сбавил. Может, где-то психологически не справился. Слишком сильно поверил в себя и перестал выкладываться на 100%.
Он мог стать преемником Промеса в «Спартаке». Начинал Бакаев очень многообещающе. Но сейчас он тоже занимается хорошим делом – зарабатывает деньги. Нельзя сказать, что Бакаев остался ни с чем», – сказал Мостовой.
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