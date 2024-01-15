Мостовой о Бакаеве: «Мог стать преемником Промеса в «Спартаке», но резко сбавил. Сейчас тоже хорошим делом занят – деньги зарабатывает»

Александр Мостовой высказался о карьере Зелимхана Бакаева.

В нынешнем сезоне полузащитник « » выступает за «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

«Не слежу за выступлениями в ОАЭ. Зелимхан – талантливый парень, но в какой-то момент он резко сбавил. Может, где-то психологически не справился. Слишком сильно поверил в себя и перестал выкладываться на 100%.

Он мог стать преемником в « ». Начинал Бакаев очень многообещающе. Но сейчас он тоже занимается хорошим делом – зарабатывает деньги. Нельзя сказать, что Бакаев остался ни с чем», – сказал .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам