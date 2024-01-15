Мостовой о Бакаеве: «Мог стать преемником Промеса в «Спартаке», но резко сбавил. Сейчас тоже хорошим делом занят – деньги зарабатывает»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Квинси Промес Зелимхан Бакаев Футбол

Александр Мостовой высказался о карьере Зелимхана Бакаева.

В нынешнем сезоне полузащитник «Зенита» выступает за «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

«Не слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Зелимхан – талантливый парень, но в какой-то момент он резко сбавил. Может, где-то психологически не справился. Слишком сильно поверил в себя и перестал выкладываться на 100%.

Он мог стать преемником Промеса в «Спартаке». Начинал Бакаев очень многообещающе. Но сейчас он тоже занимается хорошим делом – зарабатывает деньги. Нельзя сказать, что Бакаев остался ни с чем», – сказал Мостовой.

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16 комментариев
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ало, это РБ Спорт? записывайте
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Ура! а то стал переживать, всё ли в порядке с Царем, вчера ведь поста с Мостовым не было!
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Хочется завести аккаунт Мостового и разослать дикпики, чтобы его забанили в футболе как Овермарса
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Мы сами виноваты. Спортс прочухал, что статьи про Моста неслабо триггерят аудиторию, поэтому и будет их генерить.
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Да как то пофиг на Бакаева.Равно как и на "царя".
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Думаю Мост и Бакай родственные души...Санек чуток завидует,что Бакай не выкладываясь,хорошее бабло получает-вот так бы на тренерской стезе....
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Промес для него не потолок, сам же говорил Бакаев.
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Любимое дело Мостового - посчитать чужие денежки)
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Ответ Гиперактивный осьминог
Хочется завести аккаунт Мостового и разослать дикпики, чтобы его забанили в футболе как Овермарса
У нас это только добавит спрос на его высказывания.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Хочется завести аккаунт Мостового и разослать дикпики, чтобы его забанили в футболе как Овермарса
Да Мостовой вроде как сейчас ближе к околофутболу. А не футболу. А там как выше написали это только привлечет к нему большее внимание))
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Ответ Леонид Вилькин
Думаю Мост и Бакай родственные души...Санек чуток завидует,что Бакай не выкладываясь,хорошее бабло получает-вот так бы на тренерской стезе....
А потенциал все же у Бакаева в Спартаке все же был,но недостаточный))
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Ответ Леонид Вилькин
А потенциал все же у Бакаева в Спартаке все же был,но недостаточный))
Потенциал,естественно,футбольный!
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Ответ Slavnov
Бака красавчик, развел мешочек и стал миллионером, теперь на спущенных, может доигрывать карьеру
Таких, как Бакаев, Зенит может содержать несколько тысяч и даже не чихнёт. О каких деньгах можно говорить, если несколько лет назад Зенит хотел сделать собственную лигу вместе с Шахтёром, Динамо К, Днепр, Металлист и другие росс/клубы, около 16 клубов.
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