Глава УЕФА Чеферин: «Свободы слова больше нет – в диктатуре сажают в тюрьму, а в так называемой демократии уничтожают в СМИ. Футбол – один из немногих положительных моментов»

Президент УЕФА сомневается в наличии свободы слова в странах Европы.

«Что касается футбола, то меня обнадеживает, что мы едины, как никогда раньше. Мы все отвергли этот идиотский проект [Суперлиги], как отказались бы от любого другого проекта, который убьет футбол. Футбол в отличном состоянии, и это один из немногих положительных моментов.

Что касается общества, то я не очень оптимистичен в отношении Европы. Идет подъем популистов и крайне правых, свободы слова больше не существует. В диктатурах вас сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях – уничтожают в СМИ.

Люди сыты этим по горло, они не могут говорить свободно. В положении, подобном моему, я ничего не могу сказать. Если я скажу одно неверное слово, вы будете писать об этом семь лет. Все пойдет не в том направлении и распространится по всей .

По-прежнему вселяет оптимизм то, что я верю, что люди в принципе хорошие, и что мы движемся по кругу и очень скоро снова пойдем вверх», – сказал в интервью The Guardian.