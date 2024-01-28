Глава УЕФА Чеферин: «Свободы слова больше нет – в диктатуре сажают в тюрьму, а в так называемой демократии уничтожают в СМИ. Футбол – один из немногих положительных моментов»
Президент УЕФА сомневается в наличии свободы слова в странах Европы.
«Что касается футбола, то меня обнадеживает, что мы едины, как никогда раньше. Мы все отвергли этот идиотский проект [Суперлиги], как отказались бы от любого другого проекта, который убьет футбол. Футбол в отличном состоянии, и это один из немногих положительных моментов.
Что касается общества, то я не очень оптимистичен в отношении Европы. Идет подъем популистов и крайне правых, свободы слова больше не существует. В диктатурах вас сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях – уничтожают в СМИ.
Люди сыты этим по горло, они не могут говорить свободно. В положении, подобном моему, я ничего не могу сказать. Если я скажу одно неверное слово, вы будете писать об этом семь лет. Все пойдет не в том направлении и распространится по всей Европе.
По-прежнему вселяет оптимизм то, что я верю, что люди в принципе хорошие, и что мы движемся по кругу и очень скоро снова пойдем вверх», – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.
Как же легко люди покупаются на такой вот пафосный бред.
И почему-то к "тюрьме" "уничтожение в сми" любят приравнивать именно те, кто думает, что первое им не грозит. Обиделся, человек, что его покритиковали, и сидит, ждет, когда все снова пойдет вверх.
Чеферин уже напоминает по выражениям Инфантино, они все под копирку кого-то обвиняют, а сами являются спасителями
Получается, что у нас демократическая диктатура.
Остальное в целом правда
Но если посмотреть на практике, то зачастую за отменой следует увольнение / изоляция в профессиональном плане, то есть потеря заработка.
Вместе с этим может идти блокировка банковских счетов и (в некоторых случаях, признание недействительным паспорта), чтобы человек не мог никуда уехать. То есть он как бы свободен, но как бы нет.