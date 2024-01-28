Глава УЕФА Чеферин: «Свободы слова больше нет – в диктатуре сажают в тюрьму, а в так называемой демократии уничтожают в СМИ. Футбол – один из немногих положительных моментов»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Политика Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА сомневается в наличии свободы слова в странах Европы.

«Что касается футбола, то меня обнадеживает, что мы едины, как никогда раньше. Мы все отвергли этот идиотский проект [Суперлиги], как отказались бы от любого другого проекта, который убьет футбол. Футбол в отличном состоянии, и это один из немногих положительных моментов.

Что касается общества, то я не очень оптимистичен в отношении Европы. Идет подъем популистов и крайне правых, свободы слова больше не существует. В диктатурах вас сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях – уничтожают в СМИ.

Люди сыты этим по горло, они не могут говорить свободно. В положении, подобном моему, я ничего не могу сказать. Если я скажу одно неверное слово, вы будете писать об этом семь лет. Все пойдет не в том направлении и распространится по всей Европе.

По-прежнему вселяет оптимизм то, что я верю, что люди в принципе хорошие, и что мы движемся по кругу и очень скоро снова пойдем вверх», – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.

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50 комментариев
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Он че, собрался на другую планету?🤔🤷‍♂️
+48
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+46
Выдал базу.
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-11
+28
В следующем интревью Чеферин такими темпами будет говорить про грязную зеленую бумажку)
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Ответ Всех не забаните
Выдал базу.
Базу в стиле "про меня сказали плохое слово, я как Джордано Бруно горю за идею".
Как же легко люди покупаются на такой вот пафосный бред.
+17
-6
+11
Я на выборы УЕФА никогда не ходил, но в этот раз точно пойду, за Чеферина голосовать. Кандидат от народа!
+10
-1
+9
Главный борец за свободу, на него вся надежда.

И почему-то к "тюрьме" "уничтожение в сми" любят приравнивать именно те, кто думает, что первое им не грозит. Обиделся, человек, что его покритиковали, и сидит, ждет, когда все снова пойдет вверх.
+10
-2
+8
Ответ GambitEvansa
Он реально тюрьму и публикации в СМИ на одну доску ставит? Совсем идиот что ли?
Ну с политикой отмены это практически равносильно, нет карьеры, денег, все отвернулись как от прокаженного
+9
-2
+7
Ответ mr kovalsky
Пока хозяева заняты Техасом этот решил раскрепоститься в выражениях
Его хозяева сейчас курят кальян
+6
0
+6
Между тюрьмой или быть «отмененным», я всё-таки выберу второе.

Чеферин уже напоминает по выражениям Инфантино, они все под копирку кого-то обвиняют, а сами являются спасителями
+9
-4
+5
Фактит Саня! Да здравствует, "Народная Республика УЕФА!"
+5
0
+5
Ответ Александр Сачков
А вот не скажите. После небольшого срока в тюрьме можно и на гранты за границей сесть.
А вы тут тогда штаны протираете тупо из-за принципиальности и высокодуховности?
+5
0
+5
Ответ pogbadrogba
Он че, собрался на другую планету?🤔🤷‍♂️
Пока хозяева заняты Техасом этот решил раскрепоститься в выражениях
+12
-8
+4
Ответ GambitEvansa
Он реально тюрьму и публикации в СМИ на одну доску ставит? Совсем идиот что ли?
А почему нет? И то и другое есть нарушение свободы слова. Как говорится, нельзя быть немножко беременной.
+8
-5
+3
Ответ Александр Сачков
Ага.
Жаль. Могли бы саботировать изнутри все у них на их же деньги, и у нас экология б получше была.
+1
0
+1
Ответ Сэр Балтимор
Комментарий удален пользователем
Просто можно сделать умудренную жизнь рожу, выдать что-то в стиле "правды в мире нет нигде, все замазаны" и под аплодисменты уйти считать купоны шейхов.
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" В диктатурах вас сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях – уничтожают в СМИ".
Получается, что у нас демократическая диктатура.
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Ответ U
Главный борец за свободу, на него вся надежда. И почему-то к "тюрьме" "уничтожение в сми" любят приравнивать именно те, кто думает, что первое им не грозит. Обиделся, человек, что его покритиковали, и сидит, ждет, когда все снова пойдет вверх.
Прост в тюрьму хочет) не в российскую естественно.
+1
0
+1
Вот это загнул, обнулитель
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-1
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Ответ Betonomeshalka
Между тюрьмой или быть «отмененным», я всё-таки выберу второе. Чеферин уже напоминает по выражениям Инфантино, они все под копирку кого-то обвиняют, а сами являются спасителями
Кого-то просто отменяют, а кто-то после отмены резко совершает самоубийство по моральным принципам (привет от Эпштейна). Так что может, все-таки лучше посидеть, чем умереть в муках совести?)
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Ответ FilinMD
Конечно не нужно это сравнивать, в теории. Но если посмотреть на практике, то зачастую за отменой следует увольнение / изоляция в профессиональном плане, то есть потеря заработка. Вместе с этим может идти блокировка банковских счетов и (в некоторых случаях, признание недействительным паспорта), чтобы человек не мог никуда уехать. То есть он как бы свободен, но как бы нет.
Разве были такие случаи блокировки паспорта "отмененным"? Больше на преувеличение похоже. С банковскими счетами тоже, читал, что отдельным неугодным политикам отказывали в открытии банковских счетов, но это все же не блокировка действующих.

Остальное в целом правда
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Ответ U
Базу в стиле "про меня сказали плохое слово, я как Джордано Бруно горю за идею". Как же легко люди покупаются на такой вот пафосный бред.
Комментарий удален пользователем
Ответ GambitEvansa
Он реально тюрьму и публикации в СМИ на одну доску ставит? Совсем идиот что ли?
проворовался
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Ответ pogbadrogba
Он че, собрался на другую планету?🤔🤷‍♂️
Похоже, конечно, на предсмертную записку!Но, скорее, дешевый популизм.
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Ответ GambitEvansa
Он реально тюрьму и публикации в СМИ на одну доску ставит? Совсем идиот что ли?
Конечно не нужно это сравнивать, в теории.

Но если посмотреть на практике, то зачастую за отменой следует увольнение / изоляция в профессиональном плане, то есть потеря заработка.

Вместе с этим может идти блокировка банковских счетов и (в некоторых случаях, признание недействительным паспорта), чтобы человек не мог никуда уехать. То есть он как бы свободен, но как бы нет.
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А вот интересно, на Украине диктатура? Или это другое?
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человек он не плохой...только ссытсяиглухой
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Уничтожают, шельмуют и постепенно ликвидируют все свободы в европе как раз левые, если их можно так называть. Естессно под лозунгом борьбы с фашизмом
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Тут скорее уже речь об охлократиях))
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Как же он прав!!
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Для Димона найден новый собутыльник!
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