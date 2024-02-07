Судмедэксперты в деле Алвеса не выявили источник травм на коленях истицы. Повреждений влагалища не нашли: «Нельзя сказать по их наличию или отсутствию, был половой акт по согласию или нет»

Судмедэксперты дали показания по делу Дани Алвеса.

С января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

«Травма подразумевает воздействие – ушиб и содранная кожа. При падении обычно появляются синяки на обоих коленях. Мы имеем дело с травмой с внешней стороны колена. Такое может быть в случае удара о неровную поверхность. Невозможно сказать, что воздействие было именно таким.

Сказать на сто процентов, что [травма] возникла в результате падения, потому что она упала... возможно. Вероятно, воздействие было косвенным.

Если человек падает, повреждаются оба колена. Подтвердить, что это было так, очень трудно. Мы имеем дело с трением – возможно, при падении, но также и из-за косвенного воздействия».

Об отсутствии у потерпевшей повреждений влагалища

«Часто можно наблюдать случаи сексуального насилия, при которых не возникает никаких повреждений влагалища, но все возможно. Настораживают небольшие эрозии в области вульвы. Сила могла иметь место, но это то, что мы обычно наблюдаем.

При половом акте по обоюдному согласию влагалище также можно травмировать. При сексе без согласия травмы возникают чаще, чем при сексе по согласию. В данном случае мы не обнаружили никаких травм, но мы не можем сказать, что насилия не было. Мы не можем сказать, был секс по согласию или нет, в зависимости от наличия или отсутствия повреждений. Мы не можем провести такое сравнение», – говорится в заключении экспертов.