Судмедэксперты в деле Алвеса не выявили источник травм на коленях истицы. Повреждений влагалища не нашли: «Нельзя сказать по их наличию или отсутствию, был половой акт по согласию или нет»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Судмедэксперты дали показания по делу Дани Алвеса.

С января 2023 года Дани Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство по этому делу проходит с 5 по 7 февраля.

«Травма подразумевает воздействие – ушиб и содранная кожа. При падении обычно появляются синяки на обоих коленях. Мы имеем дело с травмой с внешней стороны колена. Такое может быть в случае удара о неровную поверхность. Невозможно сказать, что воздействие было именно таким.

Сказать на сто процентов, что [травма] возникла в результате падения, потому что она упала... возможно. Вероятно, воздействие было косвенным.

Если человек падает, повреждаются оба колена. Подтвердить, что это было так, очень трудно. Мы имеем дело с трением – возможно, при падении, но также и из-за косвенного воздействия».

Об отсутствии у потерпевшей повреждений влагалища

«Часто можно наблюдать случаи сексуального насилия, при которых не возникает никаких повреждений влагалища, но все возможно. Настораживают небольшие эрозии в области вульвы. Сила могла иметь место, но это то, что мы обычно наблюдаем.

При половом акте по обоюдному согласию влагалище также можно травмировать. При сексе без согласия травмы возникают чаще, чем при сексе по согласию. В данном случае мы не обнаружили никаких травм, но мы не можем сказать, что насилия не было. Мы не можем сказать, был секс по согласию или нет, в зависимости от наличия или отсутствия повреждений. Мы не можем провести такое сравнение», – говорится в заключении экспертов.

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63 комментария
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Дани, ты ювелир
+57
-4
+53
Это было изначально очевидно, пьяная дама дала в клубе, а потом решила стрести лаве
+49
-17
+32
Ответ Demetrio-77
Т.е. такой опыт приобретается только при работе в полиции?))
Детективы со спортса и не такие дела раскрывали в комментариях!
+25
-2
+23
Ответ atomio
Дани, ты ювелир
Дани выдавал передачи внешней стороной стопы на 40-50 метров, а тут попасть в лунку с расстояния 18см, для него думаю не столь проблематично).
+21
-1
+20
Это уже видимо тревожный звоночек для якобы пострадавшей. Уже не всё так однозначно
+24
-7
+17
Получается, что никаких материальных свидетельств изнасилования, которые обычно имеют место, нет. На выходе остаются только показания полицейского, что девушка плакала и невыясненный вопрос, зачем она решила уединиться в туалете с мужиком?
+13
0
+13
Ответ Вячеслав Новиков
Это было изначально очевидно, пьяная дама дала в клубе, а потом решила стрести лаве
Только деньги она что -то не берёт
+19
-7
+12
Ответ Football Forever
Сомнительно, что без очевидных травм, могло быть физическое насилие. Тем более Дани не работал в полиции и подобного опыта не имел.
Т.е. такой опыт приобретается только при работе в полиции?))
+11
0
+11
Надеюсь его оправдают
+13
-2
+11
«Нельзя сказать по их наличию или отсутствию, был половой акт по согласию или нет»

-- все такие моменты должны в пользу обвиняемого истолковываться. Его посадить могут на много лет, должны быть неопровержимые четкие доказательства. А все "или-или" пусть для бразильских сериалов оставят.
+10
0
+10
«Закрытость» суда поражает…
+10
-2
+8
Ответ TC@ER18
Проверьте анальные кольца 🤣😂🤣🤣😂😂
Там ещё более тёмная история.
+6
0
+6
Ответ Momos
Получается, что никаких материальных свидетельств изнасилования, которые обычно имеют место, нет. На выходе остаются только показания полицейского, что девушка плакала и невыясненный вопрос, зачем она решила уединиться в туалете с мужиком?
Не полицейского, а охранника клуба, который спокойно может быть в доле
+5
0
+5
Ответ Владимир Самсонов
Только деньги она что -то не берёт
Потому что еще заработает после суда на платных интервью, статьях и книгу ей литературные негры напишут. Зачем брать с него деньги, если на ситуации можно заработать намного больше.
+7
-2
+5
Ответ ParvizLNDRreal
Дани выдавал передачи внешней стороной стопы на 40-50 метров, а тут попасть в лунку с расстояния 18см, для него думаю не столь проблематично).
Откуда инфа про 18см?
+10
-5
+5
Слово против слова, но требуют 9 лет. За неимением доказательств принуждения отделается условным. Но зная Дани, не факт, что он опять не залетит в тот же вечер празднуя 😀
+5
0
+5
Судмедэксперт -- это тот самый фанат Райо Вальекано кажется
+6
-1
+5
Сомнительно, что без очевидных травм, могло быть физическое насилие. Тем более Дани не работал в полиции и подобного опыта не имел.
+8
-3
+5
В общем, ничего не понятно- то ли Алвес без согласия поимел девицу, то ли девица пытается поиметь теперь с Алвеса.
+5
-1
+4
Какая унизительноя процедура. На что только не идут ради, деньжат.
+4
0
+4
Ответ Владимир Самсонов
Только деньги она что -то не берёт
Увидишь возьмёт всему своё время
+7
-3
+4
Ответ Владимир Самсонов
Только деньги она что -то не берёт
Ты как с луны свалился. Деньги сразу не берут чтобы потом стребовать больше денег
+4
-1
+3
Клевета. Сейчас это модно среди таких девушек
+3
0
+3
Знал бы Алвес что лучше нет влагалища чем очко товарища, было бы всё иначе
+4
-1
+3
Если присутствие и/или отсутствие повреждений ни о чем не говорит, зачем вообще делать проверку? Из научного интереса?
+3
0
+3
Ответ Владимир Самсонов
Только деньги она что -то не берёт
Благодаря журналистам и тд заработает больше чем предлагали, думаю адвокат подсказал ей
+3
-1
+2
Придётся соглашаться на 150 тысяч пока не поздно
+2
0
+2
Ответ Вячеслав Новиков
Ну мне лично очевидно, но решит суд конечно
Что тебе очевидно? Настолько Алвесу веришь?
+3
-1
+2
Ответ fisher40
вообще в тексте от эксперта прямо говорится о том, что бывает насилие без повреждений.
вот физическое насилие не бывает без повреждений , для того оно и насилие.
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
А как тогда они его обвинили если доказательств нет ?Со слов девушки?Или кто то прям видел что они чпокались?
Сперму его нашли в ней. Конечно, можно придумать варианты как она там без его ведома оказалась, но он сам уже подтвердил всё. Вопрос стоит в том, насколько насильственным или нет был сам процесс
+2
0
+2
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