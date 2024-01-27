Рианчо о деле Промеса: «Удар по репутации «Спартака», плохая новость для всего российского футбола. Но все равны перед законом, решение суда нужно исполнять»

Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Квинси Промес Футбол

Рауль Рианчо считает, что дело Квинси Промеса бросает тень на «Спартак».

Сообщалось, что прокуратура в Нидерландах запрашивает для полузащитника лишение свободы на 9 лет в связи с контрабандой кокаина.

«Очень жаль, что с хорошим футболистом приключилась такая плохая история. Но нужно понимать, что все люди равны перед законом, и если все это действительно правда, то решение суда нужно исполнять.

Безусловно, дело Промеса – удар по репутации «Спартака». Это плохая новость как для команды, так и для всего российского футбола», – сказал бывший тренер красно-белых.

9 лет тюрьмы грозит Промесу. За контрабанду наркотиков

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7 комментариев
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не вижу проблемы, если Спартаку будет нужен этот футболист, то проблему найдут как решить...)
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Прокуратура запросила
Рианчо: решение суда надо исполнять
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Перед законом все равны, но только кто-то за кражу старго велосипеда на пятёрину едет в лагерь, а кто-то за нанесение телестных годик на тюрьме в курортных условиях.
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