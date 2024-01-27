Рианчо о деле Промеса: «Удар по репутации «Спартака», плохая новость для всего российского футбола. Но все равны перед законом, решение суда нужно исполнять»
Рауль Рианчо считает, что дело Квинси Промеса бросает тень на «Спартак».
Сообщалось, что прокуратура в Нидерландах запрашивает для полузащитника лишение свободы на 9 лет в связи с контрабандой кокаина.
«Очень жаль, что с хорошим футболистом приключилась такая плохая история. Но нужно понимать, что все люди равны перед законом, и если все это действительно правда, то решение суда нужно исполнять.
Безусловно, дело Промеса – удар по репутации «Спартака». Это плохая новость как для команды, так и для всего российского футбола», – сказал бывший тренер красно-белых.
Рианчо: решение суда надо исполнять