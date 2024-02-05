«Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср» поздравили Роналду с днем рождения. Ему исполнилось 39 лет

Теги Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Бывшие клубы Криштиану Роналду поздравили его с днем рождения.

Сегодня португальскому футболисту исполнилось 39 лет. 

«Лучшим португальским игроком всех времен является воспитанник «Спортинга», и сегодня он празднует день рождения! 💚🥳.

Поздравляем, Криштиану! 🐐» – говорится в сообщении клуба из Лиссабона. 

«101 гол за три сезона. Никто в «Ювентусе» не был результативнее, чем он. С днем рождения, Криштиану! 🎂» – поздравили игрока «бьянконери». 

«Аль-Наср», за который Роналду выступает сейчас, поздравил форварда, выложив видеоподборку его голов. «С днем рождения, 🐐!» – подписала видео пресс-служба саудовского клуба.

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Реал» еще не публиковали поздравлений. 

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59 комментариев
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Я наблюдал за его игрой с самого начала карьеры португальца. Спасибо Роналду за игру, за его великое наследие. 👍🏻👍🏻
+79
-14
+65
SIUUUUUUUU!!!!!!!
+41
-10
+31
С днём рождения!🐐🇵🇹
Вечная благодарность Величайшему за огромный вклад в успехи «Мадрида» 2009-2018!
+32
-15
+17
Ответ Сикарио
Лучший в каждом из чемпов где играл в отличие от сами знаете кого))
Имеете ввиду Квальяреллу?
+22
-10
+12
И это в 39 лет!!
+18
-9
+9
Ответ Сикарио
Лучший в каждом из чемпов где играл в отличие от сами знаете кого))
в испании как раз "кое-кто" сильнее именинника
+22
-15
+7
Ответ Арарат Аветян
спасибо
Армяне разве делают машины?
+8
-2
+6
Ответ В поисках смысла
С днем рождения, машина
спасибо
+12
-6
+6
С днем рождения, машина
+13
-7
+6
Большой футболист, большой спортсмен. Игрок детства, один из тех, кто определил эпоху. При всём его неоднозначном характере он вызывает интерес своей игрой и азартом, мало кого оставляет равнодушным. 39 - это очень немало, но он один из тех, для кого цифры возраста значат гораздо меньше, чем для простого игрока. Удачи на поле, ну а его болельщикам - побольше позитивных эмоций от игры португальца. Ещё повоюет.
+7
-3
+4
Ответ krokodilych
Господи, насколько же вы смешно и убого выглядите, персофаны... Я вот с большим уважением отношусь и к Роналду, и к Месси, и ко многим другим выдающимся футболистам. А вот к вам и к вам подобным отношусь безо всякого уважения. Объективности и уважения к конкурентам у вас - ноль целых, хрен десятых. Любая реплика используется как повод лишний раз превознести своего кумира и пнуть чужого. Любая критика, даже самая конструктивная и справедливая, воспринимается в штыки. Это относится и к персофанам Роналду, и к персофанам Месси, и к персофанам вообще кого угодно. Говорили же умные люди: "Не сотвори себе кумира". Но, видать, не в коня корм. Вам, похоже, без кумира и жизнь - не в радость...
идолопоклонство (раболепство, сотворение кумира) всегда считалось грехом и чертой слабого человека. С такими и разговаривать не нужно, их мы не изменим
+3
-1
+2
Ответ Сикарио
Лучший в каждом из чемпов где играл в отличие от сами знаете кого))
Господи, насколько же вы смешно и убого выглядите, персофаны...

Я вот с большим уважением отношусь и к Роналду, и к Месси, и ко многим другим выдающимся футболистам. А вот к вам и к вам подобным отношусь безо всякого уважения.

Объективности и уважения к конкурентам у вас - ноль целых, хрен десятых. Любая реплика используется как повод лишний раз превознести своего кумира и пнуть чужого. Любая критика, даже самая конструктивная и справедливая, воспринимается в штыки.

Это относится и к персофанам Роналду, и к персофанам Месси, и к персофанам вообще кого угодно.

Говорили же умные люди: "Не сотвори себе кумира". Но, видать, не в коня корм. Вам, похоже, без кумира и жизнь - не в радость...
+5
-3
+2
А Реал забыл😢
+3
-1
+2
МЮ поздравил пару часов назад
+4
-2
+2
А клубное тв Риалка не хочет поздравить???
+1
0
+1
А Инстаграм поздравил?
+3
-2
+1
Ответ rusik krasav4ik
в Манчестере Тен Хааг очевидно за соцсети отвечает, понятно, а что Мадридское ТВ молчит =/
пишут текст про судей
+5
-4
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ MajestySport
Лучший игрок в истори футбола!
Точно нет
+7
-7
0
Ответ mv29km6ngq
Мнимое величие? Вы серьезно?
Все его кое-какое величие обесценивает то, как он хочет признания и славы. Цыганская сущность, которая заставляет его любить себя и работать только на свою статку. Создал позорную премию через своего агента, и с напыщенным видом сидит и корчит из себя важного курицу.
+4
-4
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Primero: hablo castellano con soltura y por tanto sé qué significa la palabra “cocodrilo”.
Segundo: no soy cocodrilo, sino hijo de cocodrilo :)

Ну, а теперь идем дальше.

В-третьих, не совсем понимаю фразы "Месси обделался везде". А "везде" - это где? В ПСЖ, куда он перешел уже 34-летним, и где при больших деньгах большие проблемы из серии "Средства-то у нас есть, у нас ума нет"? В "Барсе" он был крут, на ЧМ-2022 - тоже, а сейчас уже доигрывает, ибо годы властны над всеми.

В-четвертых, а с чего вы вообще завели речь о Месси? Понимаю, что вы лЮбите Роналду - ну так и любИте на здоровье. Но зачем непременно нужно упомянуть главного оппонента в негативном ключе?

Месси - великий футболист, но ему скоро уже 37 лет, и он, понятное дело, близок к завершению карьеры. Роналду - тоже великий футболист, но он ещё старше, и всё написанное о Месси применимо к Роналду в ещё большей степени - ему уже 39.

Почему нельзя просто признать величие всех тех, кто этого достоин? Откуда это болезненное стремление непременно выстроить иерархию, возлюбить одного и пинать остальных?
+1
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Ответ krokodilych
Господи, насколько же вы смешно и убого выглядите, персофаны... Я вот с большим уважением отношусь и к Роналду, и к Месси, и ко многим другим выдающимся футболистам. А вот к вам и к вам подобным отношусь безо всякого уважения. Объективности и уважения к конкурентам у вас - ноль целых, хрен десятых. Любая реплика используется как повод лишний раз превознести своего кумира и пнуть чужого. Любая критика, даже самая конструктивная и справедливая, воспринимается в штыки. Это относится и к персофанам Роналду, и к персофанам Месси, и к персофанам вообще кого угодно. Говорили же умные люди: "Не сотвори себе кумира". Но, видать, не в коня корм. Вам, похоже, без кумира и жизнь - не в радость...
Комментарий удален модератором
Ответ Cristianor 12111989
Величайший среди великих!
Величайшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
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Ответ Вальдано
Реал, МЮ и Морган молчат.. Последнего явно лишили содержания.. А-ха-ха-ха..
Манчестер не молчит, часа 4 как висит поправлялка в одной запрещённой соцсети
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Ответ В поисках смысла
С днем рождения, машина
от души,спасибо
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Ответ Федя2024
Комментарий удален модератором
Во-во. Фанаты Роналду тут как тут.))
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-2
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Арарат Аветян
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ювентус поздравил только для пиара своего клуба через Роналду.

Этот клуб-середняк уже все забыли после ухода Роналду, вот они и напоминают что в их мусорном клубе некогда играл величайший,
который сейчас перекрестился как вспомнил, тащив этот мертвый груз 3 года с 5 трофеями ( после Роналду Юве 0 трофеев за 4 года ).
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Рон, не останавливайся, ты велик!
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