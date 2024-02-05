«Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср» поздравили Роналду с днем рождения. Ему исполнилось 39 лет
Бывшие клубы Криштиану Роналду поздравили его с днем рождения.
Сегодня португальскому футболисту исполнилось 39 лет.
«Лучшим португальским игроком всех времен является воспитанник «Спортинга», и сегодня он празднует день рождения! 💚🥳.
Поздравляем, Криштиану! 🐐» – говорится в сообщении клуба из Лиссабона.
«101 гол за три сезона. Никто в «Ювентусе» не был результативнее, чем он. С днем рождения, Криштиану! 🎂» – поздравили игрока «бьянконери».
«Аль-Наср», за который Роналду выступает сейчас, поздравил форварда, выложив видеоподборку его голов. «С днем рождения, 🐐!» – подписала видео пресс-служба саудовского клуба.
Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Реал» еще не публиковали поздравлений.
Вечная благодарность Величайшему за огромный вклад в успехи «Мадрида» 2009-2018!
Я вот с большим уважением отношусь и к Роналду, и к Месси, и ко многим другим выдающимся футболистам. А вот к вам и к вам подобным отношусь безо всякого уважения.
Объективности и уважения к конкурентам у вас - ноль целых, хрен десятых. Любая реплика используется как повод лишний раз превознести своего кумира и пнуть чужого. Любая критика, даже самая конструктивная и справедливая, воспринимается в штыки.
Это относится и к персофанам Роналду, и к персофанам Месси, и к персофанам вообще кого угодно.
Говорили же умные люди: "Не сотвори себе кумира". Но, видать, не в коня корм. Вам, похоже, без кумира и жизнь - не в радость...
Segundo: no soy cocodrilo, sino hijo de cocodrilo :)
Ну, а теперь идем дальше.
В-третьих, не совсем понимаю фразы "Месси обделался везде". А "везде" - это где? В ПСЖ, куда он перешел уже 34-летним, и где при больших деньгах большие проблемы из серии "Средства-то у нас есть, у нас ума нет"? В "Барсе" он был крут, на ЧМ-2022 - тоже, а сейчас уже доигрывает, ибо годы властны над всеми.
В-четвертых, а с чего вы вообще завели речь о Месси? Понимаю, что вы лЮбите Роналду - ну так и любИте на здоровье. Но зачем непременно нужно упомянуть главного оппонента в негативном ключе?
Месси - великий футболист, но ему скоро уже 37 лет, и он, понятное дело, близок к завершению карьеры. Роналду - тоже великий футболист, но он ещё старше, и всё написанное о Месси применимо к Роналду в ещё большей степени - ему уже 39.
Почему нельзя просто признать величие всех тех, кто этого достоин? Откуда это болезненное стремление непременно выстроить иерархию, возлюбить одного и пинать остальных?
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Этот клуб-середняк уже все забыли после ухода Роналду, вот они и напоминают что в их мусорном клубе некогда играл величайший,
который сейчас перекрестился как вспомнил, тащив этот мертвый груз 3 года с 5 трофеями ( после Роналду Юве 0 трофеев за 4 года ).