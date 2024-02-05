«Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср» поздравили Роналду с днем рождения. Ему исполнилось 39 лет

Бывшие клубы Криштиану Роналду поздравили его с днем рождения.

Сегодня португальскому футболисту исполнилось 39 лет.

«Лучшим португальским игроком всех времен является воспитанник « », и сегодня он празднует день рождения! 💚🥳.

Поздравляем, ! 🐐» – говорится в сообщении клуба из Лиссабона.

«101 гол за три сезона. Никто в « » не был результативнее, чем он. С днем рождения, Криштиану! 🎂» – поздравили игрока «бьянконери».

« », за который Роналду выступает сейчас, поздравил форварда, выложив видеоподборку его голов. «С днем рождения, 🐐!» – подписала видео пресс-служба саудовского клуба.

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры G.O.A.T., которая расшифровывается как Greatest Of All Time – лучший на все времена.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Реал» еще не публиковали поздравлений.