Аньелли не считает трансфер Роналду в «Юве» ошибкой: «Позвольте мне задействовать Криштиану в условиях без пандемии – и будет совсем другая история»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Андреа Аньелли Футбол

Андреа Аньелли высказался о трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус».

Португалец присоединился к туринскому клубу в 2018 году и покинул его в 2021-м.

– Оглядываясь назад, было ли подписание Роналду ошибкой?

– Это был хороший трансфер. Дайте мне Роналду и позвольте мне задействовать его в условиях без пандемии – и будет совсем другая история, – сказал бывший президент «Ювентуса». 

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10 комментариев
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Чувак в среднем забивал практически гол за матч, но какие-то сверхразумы считают этот трансфер ошибкой 🤣🤣
+15
-7
+8
Будут очередные Аяксы, Лионы, Порту)
+5
-4
+1
Роналду лучший, всегда принимал новые вызовы ушел в Ювентус и выиграл Серию А, просто величайший!:)💪
+4
-4
0
Рональда сам по себе ошибка природы)
+3
-3
0
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