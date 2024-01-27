Аньелли не считает трансфер Роналду в «Юве» ошибкой: «Позвольте мне задействовать Криштиану в условиях без пандемии – и будет совсем другая история»

Андреа Аньелли высказался о трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус».

Португалец присоединился к туринскому клубу в 2018 году и покинул его в 2021-м.

– Оглядываясь назад, было ли подписание ошибкой?

– Это был хороший трансфер. Дайте мне Роналду и позвольте мне задействовать его в условиях без пандемии – и будет совсем другая история, – сказал бывший президент « ».