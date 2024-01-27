Аньелли не считает трансфер Роналду в «Юве» ошибкой: «Позвольте мне задействовать Криштиану в условиях без пандемии – и будет совсем другая история»
Андреа Аньелли высказался о трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус».
Португалец присоединился к туринскому клубу в 2018 году и покинул его в 2021-м.
– Оглядываясь назад, было ли подписание Роналду ошибкой?
– Это был хороший трансфер. Дайте мне Роналду и позвольте мне задействовать его в условиях без пандемии – и будет совсем другая история, – сказал бывший президент «Ювентуса».