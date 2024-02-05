Моуринью считает, что «Рома» его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень победителя ЛК (Il Messaggero)

Жозе Моуринью считает, что «Рома» его предала.

Напомним, римский клуб уволил с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл конференций.

Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero, тренер почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил де Росси ему на замену.

Жозе не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций – он оставил его в шкафчике капитана команды .