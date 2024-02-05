Моуринью считает, что «Рома» его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень победителя ЛК (Il Messaggero)
Жозе Моуринью считает, что «Рома» его предала.
Напомним, римский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл Лигу конференций.
Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero, тренер почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэле де Росси ему на замену.
Жозе не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций – он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.
Что не говори, а победа в ЛК и финал ЛЕ - значимые достижения
Может и в этом сезоне вышел бы в финал ЛЕ
Боюсь что некоторое время с Де Росси, и всплакнут, и будут еще вспоминать Йозе.
у Моуриньо вторая зарплата в серииА