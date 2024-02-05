Моуринью считает, что «Рома» его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень победителя ЛК (Il Messaggero)

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Лоренцо Пеллегрини Лига Конференций УЕФА Футбол

Жозе Моуринью считает, что «Рома» его предала.

Напомним, римский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл Лигу конференций. 

Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero, тренер почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэле де Росси ему на замену. 

Жозе не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций – он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини.

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55 комментариев
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Объективно Жозе заслуживал доработать сезон до конца

Что не говори, а победа в ЛК и финал ЛЕ - значимые достижения
Может и в этом сезоне вышел бы в финал ЛЕ
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Моур намеками, порой и почти напрямую просил нормальных трансферов, а состав то у Ромы и довольно средний уступают Милану, Юве и Интеру. А тут Моура увольняют и Рома сразу подписывает таланта Бальданци и Анхелиньо. Он выиграл трофей, вышел в финал ЛЕ, а его хотелки не хотели выполнять
+59
-19
+40
Ответ Astan4o
Моур намеками, порой и почти напрямую просил нормальных трансферов, а состав то у Ромы и довольно средний уступают Милану, Юве и Интеру. А тут Моура увольняют и Рома сразу подписывает таланта Бальданци и Анхелиньо. Он выиграл трофей, вышел в финал ЛЕ, а его хотелки не хотели выполнять
Справедливости ради стоит отметить, что именно по его просьбе подписали Лукаку и Дибалу. К слову зп у каждого из них выше, чем у любого игрока Милана.
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+32
Моуриньо уже 10 лет все предают, не дают побеждать и развивать команды. Просто португальцу нужно поумерить пыл, время ауры Особенного закончилось.
+24
-6
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Классика
+13
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+11
Непонятно чего боссы ждали от него. Все знают его стиль и как играют его команды. По результатам план более чем выполнен, учитывая их состав, составы конкурентов и т.д.
Боюсь что некоторое время с Де Росси, и всплакнут, и будут еще вспоминать Йозе.
+11
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+7
Ответ граф Якунин
А почему не еще пару лет? Ведь победа в ЛК, финал ЛЕ.
да там пожизненный контракт надо. Ибо с никакущей игрой доходить два года подряд до финала еврокубков... и это я, как болельщик с 20-летнем стажем боления за Рому говорю. Смотреть последние матчи Ромы при Моуриньо было невозможно, победы на валидоле над аутсайдерами и середняками, и за почти что 3 года минимум побед над Интером, Ювентусом, Миланом, Наполи, да и зачастили Лацио проигрывать
+14
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+7
Ответ Achilles 21
боссы ждали попадание в топ 4, а он не оправдал два раза шестое место
А кого там двигать из 4ки. Вполне заняли свое 6 место, по составу.
+4
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+4
Ответ Astan4o
Моур намеками, порой и почти напрямую просил нормальных трансферов, а состав то у Ромы и довольно средний уступают Милану, Юве и Интеру. А тут Моура увольняют и Рома сразу подписывает таланта Бальданци и Анхелиньо. Он выиграл трофей, вышел в финал ЛЕ, а его хотелки не хотели выполнять
Ох уж эти джилоросси со своими унасслабыйсостав. Мауриньо не Бальданци просил, а игроков уровня Тоналли/Барелла. И в защиту, кого то типа деВрея, Гатти и т.д. Бальданци еще надо развиваться на уровне зоны ЕК, а Анхелиньо это вечно подающий надежды.
+11
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+4
Ответ romanisti89
да там пожизненный контракт надо. Ибо с никакущей игрой доходить два года подряд до финала еврокубков... и это я, как болельщик с 20-летнем стажем боления за Рому говорю. Смотреть последние матчи Ромы при Моуриньо было невозможно, победы на валидоле над аутсайдерами и середняками, и за почти что 3 года минимум побед над Интером, Ювентусом, Миланом, Наполи, да и зачастили Лацио проигрывать
А по составу он должен был выигрывать у вышеперечисленных?
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Ответ юджин младший
Я поражаюсь насколько злобны все таки здесь болелы Ромы. С таким составам Маур добился максимум. Ещё не раз вспомните этого тренера. Не нравится им кубок Лиги Конференций, финал ЛЕ. Да вы ещё лет сто даже кубок Водокачки не возьмёте.
кубок лиги конференции и есть кубок водокачки
+4
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+3
Ответ Артём Никулин
Рома уж точно не слабее Лацио по составу или Болоньи, которой Жозе проигрывал. Вполне имели право претендовать на топ-4. Но что поделать, если Моур ставил автобус с мастерюгой Патрисиу на воротах, хотя у него в атаке Дибала, Лукаку, Пелегрини и Эль-Шаарави.
судя по комментам персофанов Маура состав Ромы был самый слабый в серии А и даже слабее некоторых лидеров серии Б.
+4
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+3
Ответ Astan4o
Моур намеками, порой и почти напрямую просил нормальных трансферов, а состав то у Ромы и довольно средний уступают Милану, Юве и Интеру. А тут Моура увольняют и Рома сразу подписывает таланта Бальданци и Анхелиньо. Он выиграл трофей, вышел в финал ЛЕ, а его хотелки не хотели выполнять
ну лацио как то второе место смогло взять в прошлом году с составом не лучше чем у ромы, а даже хуже
+3
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Кто помнит, медаль за финал ЛЕ, где "Рома" проиграла по пенальти, Жозе по традиции на трибуну фанатам кинул?
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Ответ Ебздрогыч
А игроки тут причем? Не они же снимают и назначают тренера
Текст прочтите для разнообразия )
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Ответ OldRedWhite
Текст прочтите для разнообразия )
я вот прочитал два раза - кстати довольно однообразно вышло. Но из него нихрена непонятно, почему игроки его предали. Может там молоком написано, и мне надо экран над свечой подержать?
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Ответ Мохнатый55
Оглушительно провалился в Серии А, но оказывается его предали и не имели права (по его мнению) увольнять.
А в чем он провалился? Объективно состав для, которого четверка это задача максимум.
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Ответ Cearvm
Моуриньо уже 10 лет все предают, не дают побеждать и развивать команды. Просто португальцу нужно поумерить пыл, время ауры Особенного закончилось.
Так то за последние 10 лет он выиграл 6 трофеев, из них 2 Еврокубка. 😉
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На кого он все время сваливал ответственность за неудачи, оказывается его предали. )
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Крысы, понятно
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Ответ Ronaldo187
Справедливости ради стоит отметить, что именно по его просьбе подписали Лукаку и Дибалу. К слову зп у каждого из них выше, чем у любого игрока Милана.
Дибала как свободный агент и аренда Лукаку. Их он просил, потому что они дешевле были любых других.
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Ответ Ronaldo187
Справедливости ради стоит отметить, что именно по его просьбе подписали Лукаку и Дибалу. К слову зп у каждого из них выше, чем у любого игрока Милана.
Еще не пойми зачем Азмуна
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Ответ Astan4o
Моур намеками, порой и почти напрямую просил нормальных трансферов, а состав то у Ромы и довольно средний уступают Милану, Юве и Интеру. А тут Моура увольняют и Рома сразу подписывает таланта Бальданци и Анхелиньо. Он выиграл трофей, вышел в финал ЛЕ, а его хотелки не хотели выполнять
а Фиорентине, Аталанте, Лацио уступал состав Ромы при Мауре?)
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Ответ Astan4o
Моур намеками, порой и почти напрямую просил нормальных трансферов, а состав то у Ромы и довольно средний уступают Милану, Юве и Интеру. А тут Моура увольняют и Рома сразу подписывает таланта Бальданци и Анхелиньо. Он выиграл трофей, вышел в финал ЛЕ, а его хотелки не хотели выполнять
Лукаку при поставленной игре может набивать не хуже Лаутаро. Дибала и средний состав, в принципе, понятия несовместимые. Фальшивишь. Про Анхелиньо смешно, этот товарищ с каждым годом деградирует, проиграл конкуренцию в Галатасарае местным дуболомам
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Ответ rude.
Непонятно чего боссы ждали от него. Все знают его стиль и как играют его команды. По результатам план более чем выполнен, учитывая их состав, составы конкурентов и т.д. Боюсь что некоторое время с Де Росси, и всплакнут, и будут еще вспоминать Йозе.
боссы ждали попадание в топ 4, а он не оправдал два раза шестое место
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Хорошо бы и Лацио пойти по пути боссов Ромы, и пригласить нормального тренера. А сбитым лётчикам в Риме не место!
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Ответ Родри
Какой же он злой седой филин, и жена у него страшная ужас 🤮🤮🤮
Мелана, покажи нам свою, посмотрим какая она)
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Ответ Антонио Мартынов
А в чем он провалился? Объективно состав для, которого четверка это задача максимум.
Шестое место, шестое место ( по факту 7-е), девятое место. Лацио с более слабым составом попал в ЛЧ.
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А игроки тут причем? Не они же снимают и назначают тренера
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Ответ Alex1104
А по составу он должен был выигрывать у вышеперечисленных?
по составу у Ромы третья платёжка в серииА
у Моуриньо вторая зарплата в серииА
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