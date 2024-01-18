Наингголан о Моуринью: «Я был на стадионе трижды в этом сезоне, «Рома» даже по воротам не била. Фанаты за Жозе из-за Лиги конференций, но для меня не трофей, 3 года назад его не существовало»

Раджа Наингголан раскритиковал работу Жозе Моуринью в «Роме».

«Мне больно видеть «Рому» в таком положении. Я был на стадионе три раза в этом сезоне и видел команду, которая ни разу не пробила по воротам. В первую очередь ответственность несут футболисты, но в футболе первым убирают тренера.

Я уверен, что удивит. Я знаю его и его идеи. Болельщики поддерживают Моуринью, и это понятно, ведь он привел команду к победе в конференций. Для меня этот трофей не имеет значения, его даже не существовало три года назад. Но все же это трофей», – сказал во время трансляции в Instagram бывший хавбек «Ромы».

Моуринью уволили из «Ромы». Да, снова на третий сезон