Наингголан о Моуринью: «Я был на стадионе трижды в этом сезоне, «Рома» даже по воротам не била. Фанаты за Жозе из-за Лиги конференций, но для меня не трофей, 3 года назад его не существовало»
Раджа Наингголан раскритиковал работу Жозе Моуринью в «Роме».
«Мне больно видеть «Рому» в таком положении. Я был на стадионе три раза в этом сезоне и видел команду, которая ни разу не пробила по воротам. В первую очередь ответственность несут футболисты, но в футболе первым убирают тренера.
Я уверен, что Де Росси удивит. Я знаю его и его идеи. Болельщики поддерживают Моуринью, и это понятно, ведь он привел команду к победе в Лиге конференций. Для меня этот трофей не имеет значения, его даже не существовало три года назад. Но все же это трофей», – сказал во время трансляции в Instagram бывший хавбек «Ромы».
Неплохой бус
6 место потолок из-за состава, Жозе максимум выжимал.
Смешно читать про 9 место и что не дошли бы до зоны еврокубков, там 5 очков отставание до 4 места. Без нормальных трансферов вернуть ничего не возможно, к Жозе вопросов почти нет. Жозе взял ужасную Рому, взял небольшой но трофей, и оставил хороший задел
Теперь касаемо результатов. 4 очка до зоны ЛЧ? Хоть и 9е место, но тем не менее матчи дальше значительно проще. И вообще, Моура обвинили в критике судей итд, а что в тех матчах было нормальное судейство?) Даже взять матч с Севильей в финале ЛЕ) Все здравомыслящие согласны, что испанцев нагло вытащили в серию пенальти) вы футбол вообще смотрите или так, решили глупостей всяких понаписывать?)