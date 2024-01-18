Наингголан о Моуринью: «Я был на стадионе трижды в этом сезоне, «Рома» даже по воротам не била. Фанаты за Жозе из-за Лиги конференций, но для меня не трофей, 3 года назад его не существовало»

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Раджа Наингголан Лига Конференций УЕФА Футбол

Раджа Наингголан раскритиковал работу Жозе Моуринью в «Роме».

«Мне больно видеть «Рому» в таком положении. Я был на стадионе три раза в этом сезоне и видел команду, которая ни разу не пробила по воротам. В первую очередь ответственность несут футболисты, но в футболе первым убирают тренера.

Я уверен, что Де Росси удивит. Я знаю его и его идеи. Болельщики поддерживают Моуринью, и это понятно, ведь он привел команду к победе в Лиге конференций. Для меня этот трофей не имеет значения, его даже не существовало три года назад. Но все же это трофей», – сказал во время трансляции в Instagram бывший хавбек «Ромы».

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36 комментариев
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у Ромы даже таких нетрофеев долго не будет.
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Забавно такое слышать от футболиста не завоевавшего ни одного трофея…
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Спасибо, напомнил о себе
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Я не понимаю кому может до сих пор нравиться стиль игры Маура. Тупо автобус у своих ворот, и пару игроков впереди что-то пытаются сделать из ничего. Когда твоя любимая команда так делает постоянно - это уже невыносимо. А тут смысл вообще его терпеть? Мне кажется интерес к Мауру у многих иррациональный.
+20
-13
+7
наингалан не имеет значения, 36 лет назад его даже не существовало
+13
-6
+7
За последние 16 лет у Ромы лишь эта Лига Конференций. Но для Наинголлана это не трофей. Ведь победа в полутоварищеском суперкубке Италии перевешывает 13 матчей кубка против европейских клубов
+13
-7
+6
Ответ Не уверен!!
Я не понимаю кому может до сих пор нравиться стиль игры Маура. Тупо автобус у своих ворот, и пару игроков впереди что-то пытаются сделать из ничего. Когда твоя любимая команда так делает постоянно - это уже невыносимо. А тут смысл вообще его терпеть? Мне кажется интерес к Мауру у многих иррациональный.
Ты матчи то их видел? Или так. Лишь бы ляпнуть?
+9
-3
+6
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее, что было с Ромой после 2001
По-твоему, полуфинал ЛЧ хуже, чем кубок ЛК?
+4
-1
+3
Он сам хоть что выиграл в своей жизни???
+8
-5
+3
Ответ Не уверен!!
Я не понимаю кому может до сих пор нравиться стиль игры Маура. Тупо автобус у своих ворот, и пару игроков впереди что-то пытаются сделать из ничего. Когда твоя любимая команда так делает постоянно - это уже невыносимо. А тут смысл вообще его терпеть? Мне кажется интерес к Мауру у многих иррациональный.
Рома по иксжи на 6 месте
Неплохой бус
+4
-2
+2
Наинголан ноунейм, играть не умел и не имеет отношения к Роме. То ли дело эксперты спортс, быстро поставили на место
+1
0
+1
Великий Моуриньо лучшее, что было с Ромой после 2001
+5
-4
+1
Ответ AlonRaven
1. Раджа честно сказал, что в таких случаях в первую очередь виноваты игроки. Он это честно признал, взяв на себя ответственность. 2. С Раджой Рома стабильно была на 2-3 местах в домашней Лиге. А с Моуром? 6 место было потолком. В этом году вообще 9 и не было никаких причин считать, что сможет дойти до зоны еврлкубков. То есть в следующем году Рома осталась бы без еврокубков вообще. Задача Моура была не удерживать клуб на примерно таком же положении, в котором он его принял. Его задача была вернуть клуб к тому состоянию, в котором он был всего 2 года назад. Причём один из которых - ковидный. То есть фактически у них только один год "отставания" был. И раз Моур даже с этим не справился, то и зачем он?
В то время когда Раджа выступал у Ромы был мощнее состав. А конкуренты в лиге были не такие мощные кроме Юве.
6 место потолок из-за состава, Жозе максимум выжимал.
Смешно читать про 9 место и что не дошли бы до зоны еврокубков, там 5 очков отставание до 4 места. Без нормальных трансферов вернуть ничего не возможно, к Жозе вопросов почти нет. Жозе взял ужасную Рому, взял небольшой но трофей, и оставил хороший задел
+1
0
+1
Ответ Олег Лисицын
За последние 16 лет у Ромы лишь эта Лига Конференций. Но для Наинголлана это не трофей. Ведь победа в полутоварищеском суперкубке Италии перевешывает 13 матчей кубка против европейских клубов
То есть полуфинал ЛЧ хуже, чем трофей ЛК? Серьёзно?
+3
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+1
Ответ AlonRaven
С ним Рома была на 2-3 местах в чемпионате. Стабильно выходила в ЛЧ, даже до полуфинала доходили. Так что он с Ромой добился большего, чем Моур.
Так и состав другой был, как и конкуренты в серииА
+1
0
+1
Ответ AlonRaven
С ним Рома была на 2-3 местах в чемпионате. Стабильно выходила в ЛЧ, даже до полуфинала доходили. Так что он с Ромой добился большего, чем Моур.
это был 5-летний цикл с более классными игроками чем сейчас. он закончился в сезоне 17/18, когда фактически закончилось прямое влияние наследия Тотти. с тех пор у Ромы был период безвременья, когда клуб стал середняком без претензии на победы. период закончился с приходом Маура, который вывел клуб в 2 еврокубковых финала подряд. один из которых выиграл.
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Это не тот ли Наинголан, которого попёрли из сборной?) Занятно, конечно, что он вступился за Де Росси, но это довольно смелые заявления) как бы дураком потом не оказаться)
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Ответ Птюч, Ёж.
у Ромы даже таких нетрофеев долго не будет.
Футбол это не только трофеи. посмотреть топ 5 чемпионатов, титулы стабильно берут пару команд без перемен за исключением Англии. и что теперь, автобус Моуриньи наблюдать, потому что он когда-то приносил результат и молиться на позорную лигу конференций?
+5
-5
0
Ответ Птюч, Ёж.
у Ромы даже таких нетрофеев долго не будет.
Вот именно, с Моуром они бы даже в групповой эта ЛК не вышли бы. Они на 9 месте. Они в пролёте. До Моура команда была на 6 месте, до ковида 2-3 места. С Моуром 6-9 места.
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0
Ответ Emma Nevskaia
не имеет значения? а зря теперь и это не увидите
Впереди очищение пердивом
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-4
0
Ответ AlonRaven
1. Раджа честно сказал, что в таких случаях в первую очередь виноваты игроки. Он это честно признал, взяв на себя ответственность. 2. С Раджой Рома стабильно была на 2-3 местах в домашней Лиге. А с Моуром? 6 место было потолком. В этом году вообще 9 и не было никаких причин считать, что сможет дойти до зоны еврлкубков. То есть в следующем году Рома осталась бы без еврокубков вообще. Задача Моура была не удерживать клуб на примерно таком же положении, в котором он его принял. Его задача была вернуть клуб к тому состоянию, в котором он был всего 2 года назад. Причём один из которых - ковидный. То есть фактически у них только один год "отставания" был. И раз Моур даже с этим не справился, то и зачем он?
К первому. Это какую же он ответственность на себя взял?) Его карьера игрока давно закончена) попёрли из сборной, попёрли даже из Антверпена по совершенно глупой причине) теперь этот персонаж решил поддержать Де Росси. Это хорошо, на самом деле, когда есть поддержка. Я буду только рад его успехам. Но ещё это напоминает вшивый тентакль)
Теперь касаемо результатов. 4 очка до зоны ЛЧ? Хоть и 9е место, но тем не менее матчи дальше значительно проще. И вообще, Моура обвинили в критике судей итд, а что в тех матчах было нормальное судейство?) Даже взять матч с Севильей в финале ЛЕ) Все здравомыслящие согласны, что испанцев нагло вытащили в серию пенальти) вы футбол вообще смотрите или так, решили глупостей всяких понаписывать?)
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Ответ Глыба
наингалан не имеет значения, 36 лет назад его даже не существовало
😂 этот коммент обязан быть в топе)
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