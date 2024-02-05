Александр Коваленко: «Был уверен, что перейду в «Локо». Потом появился «Зенит» – и все изменилось. Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу»

Александр Коваленко рассказал о выборе между «Зенитом» и «Локомотивом».

– Летом ты выбирал только между « » и « »?

– Да, было два предложения.

– В мае ты ходил в «Коммент.Шоу» и на вопрос о клубе, который тебе симпатичен, показал жест паровоза.

– На тот момент я вел переговоры только с «Локомотивом», поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился «Зенит» – и все изменилось.

– Ты сказал про один из факторов в пользу «Зенита» – отъезд Кузяева и возможный уход Вендела. Что еще?

– Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу».

– Тебя, одного из лучших молодых игроков лиги, это устроило?

– Конечно. Почему Семак мне должен был давать какие-то гарантии? Он честно рассказал про Кузяева и Вендела, объяснил, что видит и в двойке, и в тройке центральных полузащитников. Мне этого было вполне достаточно.

– Тебе такие же слова про перспективу мог сказать и .

– Возможно, но он мне не звонил, – сказал Коваленко в интервью .ru.

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