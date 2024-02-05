Александр Коваленко: «Был уверен, что перейду в «Локо». Потом появился «Зенит» – и все изменилось. Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу»
Александр Коваленко рассказал о выборе между «Зенитом» и «Локомотивом».
– Летом ты выбирал только между «Зенитом» и «Локомотивом»?
– Да, было два предложения.
– В мае ты ходил в «Коммент.Шоу» и на вопрос о клубе, который тебе симпатичен, показал жест паровоза.
– На тот момент я вел переговоры только с «Локомотивом», поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился «Зенит» – и все изменилось.
– Ты сказал про один из факторов в пользу «Зенита» – отъезд Кузяева и возможный уход Вендела. Что еще?
– Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу».
– Тебя, одного из лучших молодых игроков лиги, это устроило?
– Конечно. Почему Семак мне должен был давать какие-то гарантии? Он честно рассказал про Кузяева и Вендела, объяснил, что видит и в двойке, и в тройке центральных полузащитников. Мне этого было вполне достаточно.
– Тебе такие же слова про перспективу мог сказать и Галактионов.
– Возможно, но он мне не звонил, – сказал Коваленко в интервью Sports.ru.
«Коваль на поле – все на Никольскую». Ироничное интервью Александра Коваленко
Ну скажи честно, как многие латиносы делают, решил мол денег сначала подзаработать. Никто не в праве за это осуждать.
Но тут какой то детский лепет. Кто в это поверит?
Мне кажется он нам какую-то чушь несёт)☺️
Что у тебя по логике?
Валера, ты прекращай чужими очками интересоваться.
В России это преследуется по закону.
С какой кстати?
А вот что ты интересуешься другими очками - это странно конечно же.
Вентилятором работаешь интернетным?)