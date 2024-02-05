Александр Коваленко: «Был уверен, что перейду в «Локо». Потом появился «Зенит» – и все изменилось. Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Sports.ru Михаил Галактионов Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко рассказал о выборе между «Зенитом» и «Локомотивом».

– Летом ты выбирал только между «Зенитом» и «Локомотивом»?

– Да, было два предложения.

– В мае ты ходил в «Коммент.Шоу» и на вопрос о клубе, который тебе симпатичен, показал жест паровоза.  

– На тот момент я вел переговоры только с «Локомотивом», поэтому был уверен, что перейду туда. Потом появился «Зенит» – и все изменилось. 

– Ты сказал про один из факторов в пользу «Зенита» – отъезд Кузяева и возможный уход Вендела. Что еще?

– Мне звонил Семак: «Переходи на перспективу». 

– Тебя, одного из лучших молодых игроков лиги, это устроило?

– Конечно. Почему Семак мне должен был давать какие-то гарантии? Он честно рассказал про Кузяева и Вендела, объяснил, что видит и в двойке, и в тройке центральных полузащитников. Мне этого было вполне достаточно. 

– Тебе такие же слова про перспективу мог сказать и Галактионов.

– Возможно, но он мне не звонил, – сказал Коваленко в интервью Sports.ru.

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70 комментариев
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Переходи на перспективу, у нас лавки лучше чем в Локо)
+101
-12
+89
Выбрал клуб где платят больше, вот и все, так и скажи, а не лапшу на уши вешай
+108
-25
+83
Ответ Дмитрий Никифоров
Переходи на перспективу, у нас лавки лучше чем в Локо)
На лавке в стадионе с крышей теплее сидеть, да и материально выгоднее, чем бегать в Локо.
+68
-1
+67
чувак с 2 сезонами в РПЛ и с вызовом в основную сборную решил перейти на перспективу
+39
-7
+32
Идти к Семаку не на перспективу, а на банку, он ещё никого не прокачал. Вместо Далера привезут легионера и дадут паспорт.
+43
-14
+29
Что за люди. Чушь какую то порет.
Ну скажи честно, как многие латиносы делают, решил мол денег сначала подзаработать. Никто не в праве за это осуждать.
Но тут какой то детский лепет. Кто в это поверит?
+22
-7
+15
Ответ Zenith forever
Комментарий скрыт
удивительно как сбг постоянно говорят, о каком-то небесном уровне игроков риобурга....видели все их уровень в лч...я понимаю, когда Зидан, Месси, но тут то что...ребята чуть выше среднего уровня...не говоря уже о топ уровне или мегатоп уровне
+21
-9
+12
Переходи на перспективу поиграть в аренде в Сочи.
+16
-5
+11
Перспективу сидеть на банку. На данном этапе при живых Барриосе, Венделе, а также Клаудиньо и Дугласе Сантосе способными играть на его позиции переезжать в Питер было чудовищной ошибкой. Очевидно, что решение явно принимал не Коваленко
+17
-6
+11
Выбрал клуб где платят больше✊
Мне кажется он нам какую-то чушь несёт)☺️
+9
-1
+8
Ответ munhin
Комментарий скрыт
И подумаешь, что играть не будет и по сути не имеет отношения к чемпионству, ну да ладно))
+8
0
+8
Ответ Zenith forever
Комментарий скрыт
И как же, интересно, небесноликие мастера футбола из Питера сыграли с бестолковыми бегунками из Локомотива? Ах да, дважды отлетели
+9
-2
+7
Ответ Pelerin
Ну, да. На перспективу то надо переходить в 32 с 10-15 сезонами РПЛ за плечами))
ну вот Марио Фернандес и перешёл)))))))000000
+8
-1
+7
Ответ Дмитрий Никифоров
Переходи на перспективу, у нас лавки лучше чем в Локо)
У Локо играет Пеняев Глушенков в старте там доверие молодым от Галактионова не путай с Зенитом который тупо замариновал его и остановил рост ,учитывая что он играл в основе клуба РПЛ ему надо было выбирать игровую практику , а не маринад за бабки
+16
-10
+6
Ответ Дмитрий Никифоров
Переходи на перспективу, у нас лавки лучше чем в Локо)
Я давно писал, что он будет на банке сидеть, но питерские оптимисты наставили минусов 🤷‍♂️
+7
-1
+6
Ответ Zenith forever
Комментарий скрыт
С какими молодыми талантами это происходит и как это выражается в игре?
+7
-2
+5
Ответ munhin
Комментарий скрыт
Всё благодаря опять же куче денег🤣В зину идут за баблом,это факт
+5
0
+5
Ответ Валерий Охотин
Уже сгорело ?
Как может сгореть то, что не пылает?
Что у тебя по логике?
Валера, ты прекращай чужими очками интересоваться.
В России это преследуется по закону.
+3
0
+3
Это кто вообще, сказочник!?
+5
-2
+3
Ответ Роман
удивительно как сбг постоянно говорят, о каком-то небесном уровне игроков риобурга....видели все их уровень в лч...я понимаю, когда Зидан, Месси, но тут то что...ребята чуть выше среднего уровня...не говоря уже о топ уровне или мегатоп уровне
Да, это пафосное надувание щёк умиляет
+7
-4
+3
Ответ Валерий Охотин
Пылает в очке твоём ?
Не пылает.
С какой кстати?
А вот что ты интересуешься другими очками - это странно конечно же.
+2
0
+2
Так вот посидит… а потом уже и не нужен будет никому.
+2
0
+2
Какие перспективы, если не играешь
+2
0
+2
Ответ Nogoi89
Он покачал Азмуна, Кузяева, Кассьеру, даже Дзюбу он раскрыл на все 100 процентов, как ассистента и бомбардира. Но, живите в своё мире, ок.
Оздов заиграл ещё
+4
-2
+2
Ответ munhin
Комментарий скрыт
чемпионы лавок?))
+3
-1
+2
На перспективу... вот так они это называют...
+1
0
+1
Ответ Валерий Охотин
Сначало пылало , а потом сгорело ....вот и вся логика .Но скорее всего опять начнется пожар.
Так с чего ты сделал выводы, что пылало?)
Вентилятором работаешь интернетным?)
+1
0
+1
Ответ Валерий Охотин
У вас да! Лукойл называется , она же лавка .
я имел в виду семака, а сам болельщик динамо.
+1
0
+1
И поэтому у тебя в графе 5:0:0 смешно
+1
0
+1
Какие ближайшие перспективы у Александра, только время покажет. Конечно, быть в основе "КС" и быть в запасе "Зенита", разница огромная. Можно не приобрести, а наоборот, даже и потерять кое-что из того, чему научился. Из позитива пока только значительное улучшение условий контракта. А вот кто отлично заработал, так это безусловно агент Андреев.
+1
0
+1
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