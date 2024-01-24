«Локомотив» – самая русская команда Москвы. Привозить легионеров пачками сейчас, как «Зенит» – бессмысленная трата денег». Наумов о клубах РПЛ
Николай Наумов высказался о трансферной политике «Локомотива».
«Считаю, правильно «Локомотив» ведет такую политику, что в составе почти одни россияне, особенно в условиях полной изоляции от европейского и мирового футбола.
Сейчас нет никакого смысла привозить легионеров пачками, как это делает «Зенит». Это бессмысленная трата денег, которых у нас в футболе осталось не так много. Если мы будем делать ставку на внутренние резервы, то мы не опустим свой футбол
«Локомотив» на правильном пути, очень правильная политика клуба, спортивного директора Дмитрия Ульянова, тренера Михаила Галактионова и совета директоров.
«Локомотив» приносит пользу российскому футболу и подает пример остальным. Это говорит о том, что у клуба работает школа. Единственная ошибка – это закрытие «Казанки». Появилась пропасть, куда проваливаются футболисты, потому что игрок молодежки еще не может конкурировать с основным составом.
Но то, что в целом делает «Локомотив» – это большой плюс для российского футбола. «Локомотив» – самая русская команда Москвы, безусловно. Клуб на протяжении всей своей истории шел к этому», – сказал бывший президент железнодорожников.
Только никому не говори, что Тикнизяна, которого сейчас покупает Зенит, купили в команду те же немцы. И всё идёт к тому, что покупка будет с прибылью. Как до этого тому же Зениту отдали в аренду с выкупом недорого купленного теми же немцами Изидора.