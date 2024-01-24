«Локомотив» – самая русская команда Москвы. Привозить легионеров пачками сейчас, как «Зенит» – бессмысленная трата денег». Наумов о клубах РПЛ

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Николай Наумов Дмитрий Ульянов лимит на легионеров Михаил Галактионов Футбол

Николай Наумов высказался о трансферной политике «Локомотива».

«Считаю, правильно «Локомотив» ведет такую политику, что в составе почти одни россияне, особенно в условиях полной изоляции от европейского и мирового футбола.

Сейчас нет никакого смысла привозить легионеров пачками, как это делает «Зенит». Это бессмысленная трата денег, которых у нас в футболе осталось не так много. Если мы будем делать ставку на внутренние резервы, то мы не опустим свой футбол

«Локомотив» на правильном пути, очень правильная политика клуба, спортивного директора Дмитрия Ульянова, тренера Михаила Галактионова и совета директоров. 

«Локомотив» приносит пользу российскому футболу и подает пример остальным. Это говорит о том, что у клуба работает школа. Единственная ошибка – это закрытие «Казанки». Появилась пропасть, куда проваливаются футболисты, потому что игрок молодежки еще не может конкурировать с основным составом.

Но то, что в целом делает «Локомотив» – это большой плюс для российского футбола. «Локомотив» – самая русская команда Москвы, безусловно. Клуб на протяжении всей своей истории шел к этому», – сказал бывший президент железнодорожников.

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13 комментариев
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Дельные советы от человека, который купил в Локомотив Вагнера Ферейру, Шарлеса и конечно же легенду клуба Бай Джиби Фалля.
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Ну Наумов и сам даже легионеров старался привозить русских, типа Пети Одемвинги)
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Так зениту плевать) Газпром оплачивает банкет) или налоги россиян?)
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Если бы деньги за этих русских звёздочек уходили в клубы и на них воспитывались бы русские игроки, то это одно. Но когда мы видим, что на трасферах Пиняева и Глушенкова обогатился виосновнгм некий агент, то разницы с ковровой закупкой бразильцев другим клубом особой не вижу.
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Ответ Николай Иванов
эта та команда, которая 100 млн госбабла на ржд на немцев потратила? Правильно деньги в пустую выкинули вот и не можете легов покупать. Зенит одного только малкома продал за 50 млн, когда играли в лиге чемпионов последние годы под 100млн заработали. Да и ходят на Зенит в 5 раз больше болельщиков.
100? А чё так мало, чё не 200, не 500? Пиши больше!

Только никому не говори, что Тикнизяна, которого сейчас покупает Зенит, купили в команду те же немцы. И всё идёт к тому, что покупка будет с прибылью. Как до этого тому же Зениту отдали в аренду с выкупом недорого купленного теми же немцами Изидора.
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Ответ Pertinax Gandi
Если бы деньги за этих русских звёздочек уходили в клубы и на них воспитывались бы русские игроки, то это одно. Но когда мы видим, что на трасферах Пиняева и Глушенкова обогатился виосновнгм некий агент, то разницы с ковровой закупкой бразильцев другим клубом особой не вижу.
да просто глазу приятнее смотреть когда ребята свои играют
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Ответ Pertinax Gandi
Если бы деньги за этих русских звёздочек уходили в клубы и на них воспитывались бы русские игроки, то это одно. Но когда мы видим, что на трасферах Пиняева и Глушенкова обогатился виосновнгм некий агент, то разницы с ковровой закупкой бразильцев другим клубом особой не вижу.
За Пиняева и Глушенкову клубу были выплачены отступные. Тому самому клубу, который до этого совсем не дорого кучу перспективной молодёжи забрал из Чертаново.
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Ответ Dmitry Orlov
За Пиняева и Глушенкову клубу были выплачены отступные. Тому самому клубу, который до этого совсем не дорого кучу перспективной молодёжи забрал из Чертаново.
да, круто что все закрывают глаза на то что эти игроки крыльям достались за копейки. все ноют, будто крылья их воспитали
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