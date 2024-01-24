«Локомотив» – самая русская команда Москвы. Привозить легионеров пачками сейчас, как «Зенит» – бессмысленная трата денег». Наумов о клубах РПЛ

Николай Наумов высказался о трансферной политике «Локомотива».

«Считаю, правильно «Локомотив» ведет такую политику, что в составе почти одни россияне, особенно в условиях полной изоляции от европейского и мирового футбола.

Сейчас нет никакого смысла привозить легионеров пачками, как это делает « ». Это бессмысленная трата денег, которых у нас в футболе осталось не так много. Если мы будем делать ставку на внутренние резервы, то мы не опустим свой футбол

«Локомотив» на правильном пути, очень правильная политика клуба, спортивного директора , тренера и совета директоров.

« » приносит пользу российскому футболу и подает пример остальным. Это говорит о том, что у клуба работает школа. Единственная ошибка – это закрытие «Казанки». Появилась пропасть, куда проваливаются футболисты, потому что игрок молодежки еще не может конкурировать с основным составом.

Но то, что в целом делает «Локомотив» – это большой плюс для российского футбола. «Локомотив» – самая русская команда Москвы, безусловно. Клуб на протяжении всей своей истории шел к этому», – сказал бывший президент железнодорожников.