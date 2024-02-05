Тер Стеген сыграет за «Барсу» в матче с «Гранадой». Он пропустил 3 месяца из-за травмы

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Гранада Серджи Роберто Рафинья Диас Футбол

Марк-Андре тер Стеген близок к возвращению на поле.

Напомним, вратарь «Барселоны» не играл с 12 ноября из-за болей в спине. В декабре он перенес операцию, а вчера вернулся к тренировкам в общей группе. 

Сейчас все указывает на то, что тер Стеген попадет в стартовый состав «Барсы» на матч против «Гранады», который состоится 11 февраля. Клуб хочет начать задействовать его как можно раньше, пишет As. 

Также ожидается, что в этой игре на поле смогут вернуться Рафинья Диас и Серджи Роберто

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25 комментариев
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В начале февраля отцом во второй раз стал
Теперь в основу Барсы возвращается
Прекрасная неделя выдалась у Марка )
Ждём сухарь с Гранадой !
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+23
Ответ Red_Marlboro_
В начале февраля отцом во второй раз стал Теперь в основу Барсы возвращается Прекрасная неделя выдалась у Марка ) Ждём сухарь с Гранадой !
Чуть раньше до этого отцом стал Араухо
Видимо, они хорошо отметили чемпионский титул)
+26
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+21
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Надо было спросить у тебя, ты же ведь в таких темах разбираешься:)
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-6
+12
Пенья справился неплохо, местами даже тащил, но всё равно МАТШ принципиально на другом уровне
Начиная от игры ногами, заканчивая взаимодействием с защитниками. Отлично, что он выздоровел к плей-офф ЛЧ
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это хорошая новость!!!
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Наконец-то! Пенья это пародия на вратаря, на это время надо было пенсионера какого-нибудь взять на контракт, лучше бы смотрелся уж точно
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Ну наконец то. Пенья хоть моментами тащил, но пропускал больше дозволенного. Не хватает в нём уверенности и боится выдвигаться дальше вратарской площади
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Пенья на раме неплох, но вот выходы и игра на опережение очень слабо, про игру ногами вообще молчу
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Пенье спасибо, неплохо справился с ролью основного на время травмы немца. Однако, с возвращением Тер Штегена есть надежда, что получим не только стену в воротах но и оборона прибавит и выйдет на должный уровень.
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Это уже большой плюс, хотя бы пропускать будут реже.
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Тер Штеген очень вовремя перед лигой чемпионов восстановился.
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Хоть какая-то хорошая новость от Барселоны
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Отличные новости
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Ответ XavIniesta2008-2015
Пенья справился неплохо, местами даже тащил, но всё равно МАТШ принципиально на другом уровне Начиная от игры ногами, заканчивая взаимодействием с защитниками. Отлично, что он выздоровел к плей-офф ЛЧ
У Пеньи 17 матчей, 3 сухих и 32 пропущенных. Врятли это «справился неплохо», в среднем почти 2 пропущенных за матч😁
+1
0
+1
Ответ Отец Абду
Надо было спросить у тебя, ты же ведь в таких темах разбираешься:)
Конечно он в этих темах хорошо разбирается, у него же кумир - Кринж7 🇵🇹
+3
-2
+1
Это отличная новость для всех болельщиков Барселоны!
+8
-7
+1
Комментарий удален модератором
Ответ XavIniesta2008-2015
Пенья справился неплохо, местами даже тащил, но всё равно МАТШ принципиально на другом уровне Начиная от игры ногами, заканчивая взаимодействием с защитниками. Отлично, что он выздоровел к плей-офф ЛЧ
Ты чем матчи смотрел ? Где он неплохо справился ??? Постоянные пожары на выходах и игрой ногами. Сколько голов он лично сам привез
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ура, дуров вернул стену
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