Тер Стеген сыграет за «Барсу» в матче с «Гранадой». Он пропустил 3 месяца из-за травмы

Марк-Андре тер Стеген близок к возвращению на поле.

Напомним, вратарь «Барселоны» не играл с 12 ноября из-за болей в спине. В декабре он перенес операцию, а вчера вернулся к тренировкам в общей группе.

Сейчас все указывает на то, что тер попадет в стартовый состав «Барсы» на матч против «Гранады», который состоится 11 февраля. Клуб хочет начать задействовать его как можно раньше, пишет As.

Также ожидается, что в этой игре на поле смогут вернуться и .