Тер Стеген сыграет за «Барсу» в матче с «Гранадой». Он пропустил 3 месяца из-за травмы
Марк-Андре тер Стеген близок к возвращению на поле.
Напомним, вратарь «Барселоны» не играл с 12 ноября из-за болей в спине. В декабре он перенес операцию, а вчера вернулся к тренировкам в общей группе.
Сейчас все указывает на то, что тер Стеген попадет в стартовый состав «Барсы» на матч против «Гранады», который состоится 11 февраля. Клуб хочет начать задействовать его как можно раньше, пишет As.
Также ожидается, что в этой игре на поле смогут вернуться Рафинья Диас и Серджи Роберто.
Теперь в основу Барсы возвращается
Прекрасная неделя выдалась у Марка )
Ждём сухарь с Гранадой !
Видимо, они хорошо отметили чемпионский титул)
Начиная от игры ногами, заканчивая взаимодействием с защитниками. Отлично, что он выздоровел к плей-офф ЛЧ