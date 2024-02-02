Хави о травмах в «Барсе»: «У нас худший календарь – 10 игр за месяц. Ни у одной команды мира не было такого»
Хави считает, что у «Барселоны» худший календарь из всех команд мира.
Об этом каталонец заявил, говоря о травмированных футболистах команды на пресс-конференции перед матчем 23-го тура Ла Лиги с «Алавесом».
Сейчас у «Барсы» травмированы Гави, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Стеген, Рафинья, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Серджи Роберто и Жоау Феликс.
«У нас было много выездных матчей, мы едва могли тренироваться, провели 10 игр за месяц.
У нас был худший календарь. Ни у одной команды мира не было такого расписания. У них не было такого количества травм по ходу сезона. А нам не повезло – сразу две грыжи, еще травмы, которые получили сами футболисты.
Это все из-за того, что игроки не могут достаточно отдохнуть, чтобы хорошо играть потом», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Хавить - плакать
Хави - плач
Манчестер Сити в декабре 2023 - 9 матчей, включая 2 матча на Клубном Чемпионате Мира в Саудовской Аравии.
у Атлетико и Реала по 8 игр, но играют они нормально и травм, по крайней мере в Атлетико нет
ну и у Атлетико было 2 игры с Реалом, Севилья, Валенсия, Жирона и кубковые игры с Атлетиком впереди
а ХАви при этом всерьез ноет, учитывая, что по настоящему сложных матчей было 3 - с Атлетиком и Реалом обосрались, с Бетисом в гостях выиграли, а еще ведь было 2 кубковые игры с командами 4 дивизиона..
Крайне неприятный тип
"Хавилка"- весточка о смерти кузины.
"Хавиловка"- дом для траурных мероприятий.
"Хавильщик"- святой отец на похоронах.
Хави - плач 24/7