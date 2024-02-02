Хави о травмах в «Барсе»: «У нас худший календарь – 10 игр за месяц. Ни у одной команды мира не было такого»

Хави считает, что у «Барселоны» худший календарь из всех команд мира.

Об этом каталонец заявил, говоря о травмированных футболистах команды на пресс-конференции перед матчем 23-го тура с «Алавесом».

Сейчас у «Барсы» травмированы , , , , , , , и .

«У нас было много выездных матчей, мы едва могли тренироваться, провели 10 игр за месяц.

У нас был худший календарь. Ни у одной команды мира не было такого расписания. У них не было такого количества травм по ходу сезона. А нам не повезло – сразу две грыжи, еще травмы, которые получили сами футболисты.

Это все из-за того, что игроки не могут достаточно отдохнуть, чтобы хорошо играть потом», – сказал главный тренер «Барселоны» .