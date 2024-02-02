Хави о травмах в «Барсе»: «У нас худший календарь – 10 игр за месяц. Ни у одной команды мира не было такого»

Теги Барселона Хави Ла Лига травмы Марк-Андре тер Стеген Маркос Алонсо Серджи Роберто Иньиго Мартинес календарь Рафинья Диас Жоау Феликс Ферран Торрес Алекс Бальде Гави Футбол

Хави считает, что у «Барселоны» худший календарь из всех команд мира.

Об этом каталонец заявил, говоря о травмированных футболистах команды на пресс-конференции перед матчем 23-го тура Ла Лиги с «Алавесом».

Сейчас у «Барсы» травмированы Гави, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Стеген, Рафинья, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Серджи Роберто и Жоау Феликс.

«У нас было много выездных матчей, мы едва могли тренироваться, провели 10 игр за месяц.

У нас был худший календарь. Ни у одной команды мира не было такого расписания. У них не было такого количества травм по ходу сезона. А нам не повезло – сразу две грыжи, еще травмы, которые получили сами футболисты.

Это все из-за того, что игроки не могут достаточно отдохнуть, чтобы хорошо играть потом», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

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68 комментариев
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Хави=нытьё
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-15
+106
Кто-нибудь остановите его.
+53
-8
+45
Господи!! У меня братишка 2-х летний меньше ноет чем он
+43
-8
+35
Ответ Дмитрий Матросов
Хави=нытьё
Предлагаю сделать глагол
Хавить - плакать
Хави - плач
+40
-9
+31
Барселона в январе 2024 - 9 матчей, включая 2 матча на Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.
Манчестер Сити в декабре 2023 - 9 матчей, включая 2 матча на Клубном Чемпионате Мира в Саудовской Аравии.
+22
-1
+21
Ответ RM
Кто-нибудь остановите его.
ну хоть тут Мадрид не виноват 🤣
+20
-1
+19
Блин так жалко Хави. Плакать хочется. Спать не могу из-за него. Бедный Хави.
+23
-8
+15
не 10, а 9 игры

у Атлетико и Реала по 8 игр, но играют они нормально и травм, по крайней мере в Атлетико нет
ну и у Атлетико было 2 игры с Реалом, Севилья, Валенсия, Жирона и кубковые игры с Атлетиком впереди
а ХАви при этом всерьез ноет, учитывая, что по настоящему сложных матчей было 3 - с Атлетиком и Реалом обосрались, с Бетисом в гостях выиграли, а еще ведь было 2 кубковые игры с командами 4 дивизиона..
+11
-2
+9
Есть хороший рецепт уменьшить количество матчей в оставшейся части сезона: сливаешь Наполи в ЛЧ - остаются только игры в чемпионате, т.е. где-то 1 игра в неделю...
+9
-1
+8
Спортс поймал кураж на этом нытике
+7
-1
+6
Ответ Плевал я
Поплачь, поддержи его. Ты красавчик, хави в слезах не надо оставлять😂😂
Мы должны объединиться и плакать вместе
+7
-2
+5
Ответ PIT-BUL
Предлагаю сделать глагол Хавить - плакать Хави - плач
не лишено смысла 🤷‍♂️
+6
-1
+5
Читаю его интервью и вспоминаю как он всю свою игровую карьеру бегал за судьями и выпрашивал карточки соперникам.
Крайне неприятный тип
+9
-4
+5
даже твоя бывшая так не ныла
+6
-1
+5
Нытье Хави хуже нытья всех прежних тренеров БЧК. Если ты мужик, то не должен ссылаться на травмы-календарь-силу соперника. Если ноешь,уходи, Хави. твои сопли и вопли только бьют по состоянию команды. не надо было браться за работу, зная что с клубом и командой. а в истории клуба останешься нытиком
+5
-1
+4
что с ним? вроде уволился должен успокоиться, а истерит как моя бывшая, когда я ее фен сжег
+5
-1
+4
видно, Хави на ближнем востоке по ходу к опиуму пристрстился
+7
-3
+4
У нашей Барсы самый плаксивый тренер - 10 жалоб на жизнь за месяц. Ни у одной команды мира не было такого
+5
-2
+3
А ХАви всё продолжает ныть, какой он несчастный...
+5
-2
+3
Может можно его прессухи как-то целиком выкладывать, чтобы мы только раз за день вспоминали, что Хави нытик?
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
Предлагаю сделать глагол Хавить - плакать Хави - плач
Забавно. Но правда. Все в равных условиях.
+2
0
+2
Кто нибудь закроет его рот
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
Предлагаю сделать глагол Хавить - плакать Хави - плач
"Нахавить" - бросить душераздирающую тему в курилке.
"Хавилка"- весточка о смерти кузины.
"Хавиловка"- дом для траурных мероприятий.
"Хавильщик"- святой отец на похоронах.
+2
0
+2
Реал - нет защитников, травма вратаря, ноль нытья
Хави - плач 24/7
+2
0
+2
Осталось потерпеть до лета и будет нормальный тренер
+3
-1
+2
Нескончаемые жалобы.
+3
-1
+2
Реал такой, ну да, ну да
+3
-1
+2
Ответ Мадридито
Господи!! У меня братишка 2-х летний меньше ноет чем он
У него всё впереди :)
+2
0
+2
🤡
+2
-1
+1
Ответ PIT-BUL
Предлагаю сделать глагол Хавить - плакать Хави - плач
Хватит Хавить
+1
0
+1
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