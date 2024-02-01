Хави о 9 травмированных в «Барсе»: «Это календарь. Преступление, но все так, как есть»

Хави винит плотный календарь в том, что у «Барселоны» много травм.

Сейчас у каталонского клуба травмированы , , , , Рафинья, Иньиго Мартинес, , Серджи Роберто и Жоау Феликс.

«Это календарь. Это преступление, но все так, как есть.

Это удары, но проблем не будет. Посмотрим, что случилось с Ферраном. Он был настроен позитивно. Но мне очень жаль», – сказал тренер «Барселоны».