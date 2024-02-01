Хави о 9 травмированных в «Барсе»: «Это календарь. Преступление, но все так, как есть»
Хави винит плотный календарь в том, что у «Барселоны» много травм.
Сейчас у каталонского клуба травмированы Гави, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Стеген, Рафинья, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Серджи Роберто и Жоау Феликс.
«Это календарь. Это преступление, но все так, как есть.
Это удары, но проблем не будет. Посмотрим, что случилось с Ферраном. Он был настроен позитивно. Но мне очень жаль», – сказал тренер «Барселоны».
Но глядя на календарь Барселоны в этом сезоне не заметил чего-то необычного. Плюс-минус пару матчей.