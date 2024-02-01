Хави о 9 травмированных в «Барсе»: «Это календарь. Преступление, но все так, как есть»

Теги Барселона Хави Ла Лига травмы Марк-Андре тер Стеген Маркос Алонсо Серджи Роберто Иньиго Мартинес календарь Рафинья Диас Жоау Феликс Ферран Торрес Алекс Бальде Гави Футбол

Хави винит плотный календарь в том, что у «Барселоны» много травм.

Сейчас у каталонского клуба травмированы Гави, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Марк-Андре тер Стеген, Рафинья, Иньиго Мартинес, Ферран Торрес, Серджи Роберто и Жоау Феликс.

«Это календарь. Это преступление, но все так, как есть.

Это удары, но проблем не будет. Посмотрим, что случилось с Ферраном. Он был настроен позитивно. Но мне очень жаль», – сказал тренер «Барселоны».

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47 комментариев
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Ответ Karl0709
Красиво будет если Хави выиграет с Барселоной ЛЧ и уйдет.
Если с таким составом, травмированными и с такой игрой Хави умудрится всзять ЛЧ то ему памятник ставить нужно)
+81
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+76
Ответ Karl0709
Красиво будет если Хави выиграет с Барселоной ЛЧ и уйдет.
на плейстейшн или х-box?
+66
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+58
Ответ TRUMAN88
У всех календарь.
И у всех куча травм. Тут Хави не в чем упрекнуть, календарь игр одобрили идиоты.
+29
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+27
Как минимум есть вопросы к системе физподготовки в команде, так как большинство травм, как я понимаю, мышечные. Не уверен, что у других клубов Ла Лиги такая же статистика по травматизму в командах. Требуется аудит тренировочной работы.
+11
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+11
и еще Канселу вчера прихрамывал после одной атаки, за колено держался, у него забинтована нога была.
+7
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Ей богу смешно, что кто-то пишет про выигрышь в ЛЧ, эти люди видимо забыли, как Хави играет в ек
+8
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+5
Ответ HenocpegcTbeHHoKaxa
и еще Канселу вчера прихрамывал после одной атаки, за колено держался, у него забинтована нога была.
И Араухо тоже под конец матча захромал.
+5
0
+5
Ответ svaz
Ей богу смешно, что кто-то пишет про выигрышь в ЛЧ, эти люди видимо забыли, как Хави играет в ек
Антверпен вынесли и Викторию Пльзень.Мало?!?
+5
-1
+4
На сборах надо физухой заниматься, а не с мячом в восьмиугольники стоя перебрасываться.
+6
-3
+3
Ответ TRUMAN88
У всех календарь.
Особенно у Юве без еврокубков)))
+4
-1
+3
Ответ Neboskryobby
Реал и Милан с Нюкаслом так часто не появляются в новостях, как Хави. Такой человек сам себя же гробит :(
Хави сам приходит и постит новости на Спортсе?
+4
-1
+3
Ответ Karl0709
Красиво будет если Хави выиграет с Барселоной ЛЧ и уйдет.
Записки сумашедшего
+8
-5
+3
Реал и Милан с Нюкаслом так часто не появляются в новостях, как Хави. Такой человек сам себя же гробит :(
+8
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+2
Ответ Леван Сиукаев
из всех перечисленных травмированных,разве что двое(Штеген и Гави)играли в полную нагрузку,а другие,вполне щадящем режиме катали круглого.от суда вопрос(вывод): а может дело всё же не в преступном календаре, а в чём то другом?
Там только гави и матш не с мышечными травмами, это говорит о не правильных нагрузках во время тренировок
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Ответ Дмитрий Рабко
На сборах надо физухой заниматься, а не с мячом в восьмиугольники стоя перебрасываться.
поучи их, так их!
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Ответ Гномович!
Не плачь, со всеми здоровыми футболистами, Реал в прошлом сезоне вынес чапи на спотифай 4-0.
В той игре у Барсы 4 игрока основы отсутствовало
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Ответ Jan Paskel
на плейстейшн или х-box?
На ПК
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Ответ Karl0709
Красиво будет если Хави выиграет с Барселоной ЛЧ и уйдет.
если выиграет то он останется 😁😁😁
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Ответ Vlad Zhadejko
И Араухо тоже под конец матча захромал.
Араухо уже не первый матч на «честном слове» играет, кстати. Ох-ох-ох…
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Ответ Karl0709
Красиво будет если Хави выиграет с Барселоной ЛЧ и уйдет.
Мечтать не вредно.
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Ответ Neboskryobby
Реал и Милан с Нюкаслом так часто не появляются в новостях, как Хави. Такой человек сам себя же гробит :(
Пустозвон
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Ответ Karl0709
Красиво будет если Хави выиграет с Барселоной ЛЧ и уйдет.
Потом ты проснешься...
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Ответ Alex1104
Календарь кто-то одобрял. Кто-то конкретный. Не знаю, участвуют ли клубы в составлении календаря в Испании. Но глядя на календарь Барселоны в этом сезоне не заметил чего-то необычного. Плюс-минус пару матчей.
Ну, разве что можно посетовать на выездной январь практически без домашних матчей🤷‍♂️
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Откуда столько негатива? Фигурнокатательные фанатки набежали, что ли... Каждая дилетантка знает, как тренировать Барсу...
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Ответ Бронислав Каминский
Антверпен вынесли и Викторию Пльзень.Мало?!?
Вынесли богов футбола))
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Ответ svaz
Вынесли богов футбола))
В этом году ЛЧ наша.По 1:0 на отскоках заберем
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Ответ Бронислав Каминский
В этом году ЛЧ наша.По 1:0 на отскоках заберем
Ну, так 100%, все идем отмечать
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Календарь кто-то одобрял. Кто-то конкретный. Не знаю, участвуют ли клубы в составлении календаря в Испании.
Но глядя на календарь Барселоны в этом сезоне не заметил чего-то необычного. Плюс-минус пару матчей.
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Ответ Леван Сиукаев
ну да,я о том же.но фанатам Хави,этого не объяснишь
Они вон о лч мечтают 🤕
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Красиво будет если Хави выиграет с Барселоной ЛЧ и уйдет.
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