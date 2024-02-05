Баннеры фанатов «Интера» про «Юве» на матче: «Купленные судьи», «Дутые прибыли», «Игроки на допинге»

Фанаты «Интера» высмеяли «Ювентус» перед матчем Серии А (1:0).

Болельщики «нерадзурри» вывесили на трибуне Curva Nord баннеры, упомянув скандалы, в которых туринский клуб был замешан в последние годы: «Купленные судьи», «Фальсифицированные проверки», «Дисквалифицированные директора», «Дутые прибыли», «Отстранение от еврокубков», «Фальсифицированные финансовые отчеты» и «Игроки на допинге».