Баннеры фанатов «Интера» про «Юве» на матче: «Купленные судьи», «Дутые прибыли», «Игроки на допинге»

Теги Интер Ювентус серия А Италия судьи болельщики допинг Футбол

Фанаты «Интера» высмеяли «Ювентус» перед матчем Серии А (1:0).

Болельщики «нерадзурри» вывесили на трибуне Curva Nord баннеры, упомянув скандалы, в которых туринский клуб был замешан в последние годы: «Купленные судьи», «Фальсифицированные проверки», «Дисквалифицированные директора», «Дутые прибыли», «Отстранение от еврокубков», «Фальсифицированные финансовые отчеты» и «Игроки на допинге».

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это они не про Юве, это они хвастались 😂
+75
-25
+50
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А Барселона которая столько лет платила судьям?
+29
-10
+19
Если это не база, то что?)
+24
-8
+16
Ответ musatemirhanoa
Комментарий удален модератором
Шта? Есть такая хорошая вещь, запятые называется, полезно изучить. Дуй в школу 😂
+18
-3
+15
Ну тут факты
+25
-10
+15
Ответ Vatikan
какие длинные слова на баннерах. есть фото?
Там на картонках всё написано)) Возможно даже от холодильников, чтобы всё уместилось.
+18
-8
+10
Выдали базу
+15
-5
+10
Ответ Иво Бобл
Это они не про Юве, это они хвастались 😂
«Дисквалифицированные директора», «Дутые прибыли», «Отстранение от еврокубков» - кроме Юве тут больше никто не подходит.
+11
-2
+9
какие длинные слова на баннерах. есть фото?
+6
-1
+5
Баттл по фактам, йо🤘🏾
+12
-7
+5
Так-то по фактам разнесли)))
+9
-5
+4
Языком фактов!
+7
-4
+3
Все по факту
+3
0
+3
и в чём они не правы?
+3
0
+3
ладно бы Юве один раз попался, но несколько раз. Действительно, мафия бессмертна.
+3
0
+3
Ответ musatemirhanoa
Комментарий удален модератором
А если вкраций, то через чур кепчука много, вообщем!
+4
-3
+1
Ответ Filimon4ik
Чисто базу выдали про Моратти
Моратти лучший
0
0
0
Ответ Opelrus
Если это не база, то что?)
Чисто базу выдали про Моратти
+1
-1
0
А в чем обида для Юве? И для фанатов? Это обидно для руководства может быть.
0
0
0
Ответ аdidаs
Языком фактов!
Философ научил! 😂👏🏻
0
0
0
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Игроки на допинге это привет из 1996 года? Панчи очень мощные так-то
Скорее про 2023
0
0
0
Ответ Diego 95
Все по факту
Факт
0
0
0
Ответ Иво Бобл
Это они не про Юве, это они хвастались 😂
Глумились над убогими
0
0
0
Ответ TRUMAN88
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Дмитрий Гром
А Барселона которая столько лет платила судьям?
С 1899-го
0
0
0
Ответ Дмитрий Гром
А Барселона которая столько лет платила судьям?
Перед которая - запятая)
0
0
0
Игроки на допинге это привет из 1996 года?
Панчи очень мощные так-то
+1
-1
0
Аллегрова может обидеться
+1
-1
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий