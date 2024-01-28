Человек в маске, назвавший себя судьей Серии А, на ТВ заявил о необъяснимых ошибках арбитров и принятии решений в пользу топ-клубов. FIGC начала расследование и подаст в суд

На итальянском ТВ выступил человек в маске, назвавший себя судьей Серии А.

Интервью с этим человеком появилось в эфире программы Le Iene на канале Italia 1. Фигуру в маске представили как действующего арбитра Серии А, решившего сохранить анонимность.

Мужчина высказался о «необъяснимых ошибках судей» в этом сезоне чемпионата Италии, а также о том, что решения принимаются в пользу топ-клубов.

«В этом сезоне было много ошибок судей на поле и ВАР, которые не поддаются объяснению, особенно для тех, кто работает в этой сфере. Если у вас перед глазами четкие кадры и столько камер следят за происходящим, как вы можете не понять, какую ошибку допустил судья на поле?

Например, пенальти, не назначенный в ворота «Болоньи» в матче с «Ювентусом», или игра рукой Пулишича в матче «Дженоа» – «Милан», или недавний фол Бастони на Дуде в игре «Интер» – «Верона» перед очень спорным победным голом «Интера».

Во всех этих ситуациях необъяснимым образом и судья на поле, и ВАР, несмотря на наличие четких изображений, решили продолжить путь к ошибке.

Подобная ситуация влияет на карьеру многих из нас. От того, как оценивают судью, зависит, будет ли он получать назначения или нет. Если оценки зависят от динамики, скажем, политической, то это чревато фальсификацией результатов лиги.

У многих из нас есть очень сильное ощущение, что оценки, которые мы получаем, и то, повысят ли нас, понизят или уволят в конце сезона, зависят не только от наших выступлений», – сказал человек в маске.

Итальянская ассоциация арбитров (AIA), являющаяся частью Федерации футбола Италии (FIGC), объявила о расследовании обвинений анонима и подаст в суд на причастных к интервью.