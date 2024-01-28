Человек в маске, назвавший себя судьей Серии А, на ТВ заявил о необъяснимых ошибках арбитров и принятии решений в пользу топ-клубов. FIGC начала расследование и подаст в суд

Теги Интер Рома Милан Лацио Ювентус серия А Италия телевидение происшествия судьи Наполи Дженоа Верона Федерация футбола Италии Кристиан Пулишич Алессандро Бастони Футбол

На итальянском ТВ выступил человек в маске, назвавший себя судьей Серии А.

Интервью с этим человеком появилось в эфире программы Le Iene на канале Italia 1. Фигуру в маске представили как действующего арбитра Серии А, решившего сохранить анонимность.

Мужчина высказался о «необъяснимых ошибках судей» в этом сезоне чемпионата Италии, а также о том, что решения принимаются в пользу топ-клубов.

«В этом сезоне было много ошибок судей на поле и ВАР, которые не поддаются объяснению, особенно для тех, кто работает в этой сфере. Если у вас перед глазами четкие кадры и столько камер следят за происходящим, как вы можете не понять, какую ошибку допустил судья на поле?

Например, пенальти, не назначенный в ворота «Болоньи» в матче с «Ювентусом», или игра рукой Пулишича в матче «Дженоа» – «Милан», или недавний фол Бастони на Дуде в игре «Интер» – «Верона» перед очень спорным победным голом «Интера».

Во всех этих ситуациях необъяснимым образом и судья на поле, и ВАР, несмотря на наличие четких изображений, решили продолжить путь к ошибке. 

Подобная ситуация влияет на карьеру многих из нас. От того, как оценивают судью, зависит, будет ли он получать назначения или нет. Если оценки зависят от динамики, скажем, политической, то это чревато фальсификацией результатов лиги.

У многих из нас есть очень сильное ощущение, что оценки, которые мы получаем, и то, повысят ли нас, понизят или уволят в конце сезона, зависят не только от наших выступлений», – сказал человек в маске.

Итальянская ассоциация арбитров (AIA), являющаяся частью Федерации футбола Италии (FIGC), объявила о расследовании обвинений анонима и подаст в суд на причастных к интервью.

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30 комментариев
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Ответ Роман
"Судьй". Sports , не против ошибок, но вы уже вторую новость с ошибкой постите. До этого Чави не тренер, а трнер.
Ну так он и правда не тренер...
+35
-7
+28
Дело Валерки Комиссарова живёт
+23
0
+23
и в конце предложил отправить зенит в пердив?
+32
-12
+20
Ответ STAY SHARP
Дело Валерки Комиссарова живёт
Свело олдскулы 🥲
+7
-1
+6
Моуриньо нашел новую работу?)
+4
0
+4
А в пользу других команд чемпионата были результативные ошибки? Если были, то о странностях решений по отношению к топам говорить абсурдно)
+4
-1
+3
Ответ STAY SHARP
Дело Валерки Комиссарова живёт
а ты хорош 😆🤣👌🏻
+2
0
+2
"Судьй".
Sports , не против ошибок, но вы уже вторую новость с ошибкой постите.
До этого Чави не тренер, а трнер.
+6
-5
+1
Если судья был в маске мамонтенка, то это Дима Билан
+3
-2
+1
мафия вычислит его
+1
0
+1
Ответ caunte
До Валерки Комиссарова это делал Познер в программе "Человек в маске"
Комиссаров это делал с июля девяносто шестого, Познер стартовал в сентябре девяносто шестого.
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Ответ STAY SHARP
Дело Валерки Комиссарова живёт
До Валерки Комиссарова это делал Познер в программе "Человек в маске"
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Поговаривают даже, что интер могут в будущем переименовать в FC Rigore
Так мы перед каждым матчем скидываемся на сбер судье, наш китаец даёт номер счета и все, вчера вот на удаление поляка насобирали, на пенальти чуть не добрали((
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Ответ alexmixer9
Ну так он и правда не тренер...
Кто тогда Анчелотти, который проиграл титул Ла Лиги «не тренеру» Хави?
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Ответ Роман
"Судьй". Sports , не против ошибок, но вы уже вторую новость с ошибкой постите. До этого Чави не тренер, а трнер.
Так он и правда трнер))
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Ответ Роман
"Судьй". Sports , не против ошибок, но вы уже вторую новость с ошибкой постите. До этого Чави не тренер, а трнер.
Комментарий удален модератором
Ждем нового персонажа в комментах: Человек в маске
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Т.е. чел не просто почесал языком в стиле "очевидно, что в Рос футболе есть договорняки, все о них знают, но примеров я вам не приведу", но указал на примеры, и его за это хотят осудить?
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Клоуны.
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Это Довери
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Макс Хэдрум?
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"А теперь, можете открыть маску"...
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