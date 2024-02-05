«Реал» 6 матчей не обыгрывает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022 года

«Реал» почти полтора года не может обыграть «Атлетико» в основное время.

Сегодня команды разделили очки в матче 23-го тура Ла Лиги – 1:1.

18 января в Кубке Испании «Атлетико» одержал победу в дополнительное время – 4:2.

10 января в Суперкубке Испании клубы тоже выявили победителя только в экстратайме – 5:3 в пользу « ».

В 2023-м в « » победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом «Реала» (3:1).

Последняя победа «сливочных» в основное время – 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).