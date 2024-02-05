«Реал» 6 матчей не обыгрывает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022 года

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

«Реал» почти полтора года не может обыграть «Атлетико» в основное время.

Сегодня команды разделили очки в матче 23-го тура Ла Лиги – 1:1.

18 января в Кубке Испании «Атлетико» одержал победу в дополнительное время – 4:2.

10 января в Суперкубке Испании клубы тоже выявили победителя только в экстратайме – 5:3 в пользу «Реала».

В 2023-м в Ла Лиге «Атлетико» победил в дерби (3:1) и сыграл вничью (1:1), а в Кубке Испании 26 января 2023-го игра снова дошла до дополнительного времени и завершилась триумфом «Реала» (3:1).

Последняя победа «сливочных» в основное время – 18 сентября 2022-го в чемпионате (2:1).

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63 комментария
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Ого, сколько негрейровских повылазило в комментах под предводительством остановившегося в развитии. И это лишь ничья. Боюсь представить их радость, когда Реал проиграет. Наверное ребята в последний раз так в июне 2015 радовались
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Ну так только перекрытые считают
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Атлетико хороши. Последний год от них стало минимум провокаций, автобусов, стали больше играть на атаку. За это респект. Если в ЛЧ пройдут дальше, то интересно было бы как они с Сити сыграли, мне кажется у этой команды чуть ли не больше всех шансов их остановить
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Атлетико сегодня был довольно посредственен.
Реал должен был раньше заканчивать, много моментов не реализовали
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Ответ Arthurino
Ого, сколько негрейровских повылазило в комментах под предводительством остановившегося в развитии. И это лишь ничья. Боюсь представить их радость, когда Реал проиграет. Наверное ребята в последний раз так в июне 2015 радовались
им не свойственно радоваться победам бчк. они радуются исключительно на проигрыши Реала.
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Ответ Zidan GOAT
Заблокируйте уже риго на этом сайте, как же надоело читать эти нелепые комментарии
Работника сайта не заблокируют
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Ответ Zidan GOAT
Заблокируйте уже риго на этом сайте, как же надоело читать эти нелепые комментарии
Он всегда поднимает волну. Стратегичиское оружие так сказать. Таких трогать нельзя.
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+5
Ответ Zidan GOAT
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Так сделали это. Так он 😭😭😭😭😭 и его вернули. Не мужской поступок, хотя о чем это я
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Ответ Cruel Snake
Какое Атлетико мёртвое г, матчи с ними полная ##### там и тренер и больщики... Весь клуб такой
Каким бы мертвым ни был соперник, кое-как забить 1 гол можно всегда, что они и сделали сегодня. Реал же, будучи "живым", запорол 2 момента, один вернее другого.

Как раз после таких матчей перехода Мбаппе ждешь все больше. 🤷🏻‍♂️
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Ну что сказать, объективно самые интересные матчи именно с матрасами в последние годы(
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+3
Ответ Boni R
Что-то?))) атлетико должен был победить 4-1
Ничего не понял, но очень интересно (нет)
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Реал нашёл своего хозяина, как бездомная собака. А Атлетико, как добрый человек, взял и приютил.
Хозяин Реал - Манчестер Сити
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Ответ Boni R
вообще то да и вообще не очень удобно будет в понедельник
Изыди демон
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Ответ Cruel Snake
Ну так только перекрытые считают
Статистика в новости, меренге
+5
-3
+2
Фанаты второго каталонского, ложитесь спать, завтра в школу
+6
-4
+2
Ответ VuNePonimaete
Атлетико хороши. Последний год от них стало минимум провокаций, автобусов, стали больше играть на атаку. За это респект. Если в ЛЧ пройдут дальше, то интересно было бы как они с Сити сыграли, мне кажется у этой команды чуть ли не больше всех шансов их остановить
Еще и Симеоне в основном предельно корректен до и после матчей
+1
0
+1
Ответ Arthurino
Ого, сколько негрейровских повылазило в комментах под предводительством остановившегося в развитии. И это лишь ничья. Боюсь представить их радость, когда Реал проиграет. Наверное ребята в последний раз так в июне 2015 радовались
Да ну какие могут быть радости, игроки отказыват ради Тоттенхэма, не Челси, не Арсенал. ТОТТЕНХЭМ . Это уже последнее дно. И поднять с этого дна не сможет никакой рычаг.
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Ответ Zidan GOAT
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Барсамания, Гуру уже не с нами, ждём блока и этого персонажа)
+7
-6
+1
Повылезали плаксы каталонские)
+6
-5
+1
Ответ VuNePonimaete
Атлетико хороши. Последний год от них стало минимум провокаций, автобусов, стали больше играть на атаку. За это респект. Если в ЛЧ пройдут дальше, то интересно было бы как они с Сити сыграли, мне кажется у этой команды чуть ли не больше всех шансов их остановить
Пройти такой Интер им не удастся, Симоне просто убийственно накажет на контрах
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Ответ Moscwow
Еще и Симеоне в основном предельно корректен до и после матчей
Да, удивляет этот товарищ последнее время
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Ответ Кэдди Бэйла
Пройти такой Интер им не удастся, Симоне просто убийственно накажет на контрах
Как по мне, то шансы абсолютно равные
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Ответ VuNePonimaete
Атлетико хороши. Последний год от них стало минимум провокаций, автобусов, стали больше играть на атаку. За это респект. Если в ЛЧ пройдут дальше, то интересно было бы как они с Сити сыграли, мне кажется у этой команды чуть ли не больше всех шансов их остановить
Они в этом матче играли ужасно. Сити их разорвёт на Этихаде, а на Метрополитано снова цинично засушит)
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Ответ Homelander_666
Они в этом матче играли ужасно. Сити их разорвёт на Этихаде, а на Метрополитано снова цинично засушит)
Они в уме матч в кубке держали. Как никак единственный турнир, где они главные фавориты. С Сити если встретятся выступят совсем по другому
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Ответ Артём Поддубный
Сильно ждёшь новости про Реал, да?
Часто попадаются
+2
-2
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Ответ Tristan...
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Сильно ждёшь новости про Реал, да?
+3
-3
0
Ответ Zidan GOAT
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Чс существует
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Атлетико - 👏
Всем добра
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