Викарио о Суперкубке Европы: «Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для «ПСЖ». «Тоттенхэм» может взять много позитива, но обидное поражение»
Гульельмо Викарио поделился эмоциями после поражения от «ПСЖ».
«Тоттенхэм», ведя 2:0 по ходу второго тайма, уступил «ПСЖ» (2:3, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.
«Мы можем взять много позитива из этого матча, потому что отлично выполнили план на игру.
Мы вели со счетом 2:0, и из-за этого еще обиднее уступить, потому что матч был в наших руках. Но это футбол, а у соперника топовая команда.
Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для «ПСЖ». Поэтому это обидное поражение, и с этим тяжело смириться», – сказал вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.
«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами – ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
