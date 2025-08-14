Викарио о Суперкубке Европы: «Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для «ПСЖ». «Тоттенхэм» может взять много позитива, но обидное поражение»

Гульельмо Викарио поделился эмоциями после поражения от «ПСЖ».

«Тоттенхэм», ведя 2:0 по ходу второго тайма, уступил «ПСЖ» (2:3, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

«Мы можем взять много позитива из этого матча, потому что отлично выполнили план на игру.

Мы вели со счетом 2:0, и из-за этого еще обиднее уступить, потому что матч был в наших руках. Но это футбол, а у соперника топовая команда.

Перед матчем все думали, что это будет легкая игра для «ПСЖ ». Поэтому это обидное поражение, и с этим тяжело смириться», – сказал вратарь «Тоттенхэма » Гульельмо Викарио .

