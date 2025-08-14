  • Спортс
  • Олег Иванов: «Лимит можно любой сделать – хоть одного иностранца на поле. Но ничего не изменится, пока нет развития детского спорта»
3

Олег Иванов: «Лимит можно любой сделать – хоть одного иностранца на поле. Но ничего не изменится, пока нет развития детского спорта»

Олег Иванов оценил возможность сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Мне все равно. Лимит можно любой сделать, хоть одного иностранца на поле, но ничего не изменится, пока нет развития детского спорта», – сказал 39-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов.

Новый лимит в РПЛ: кто за и против уже сейчас

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
logoОлег Иванов
logoРубин
Р-Спорт
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
