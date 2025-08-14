Олег Иванов: «Лимит можно любой сделать – хоть одного иностранца на поле. Но ничего не изменится, пока нет развития детского спорта»
Олег Иванов оценил возможность сокращения лимита на легионеров в РПЛ.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.
«Мне все равно. Лимит можно любой сделать, хоть одного иностранца на поле, но ничего не изменится, пока нет развития детского спорта», – сказал 39-летний полузащитник «Рубина» Олег Иванов.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?3044 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости