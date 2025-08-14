  • Спортс
  • Рамуш заявил, что останется в «ПСЖ». Форвард сыграл 22 матча в прошлом сезоне Лиги 1, проводя на поле в среднем 48 минут
Рамуш заявил, что останется в «ПСЖ». Форвард сыграл 22 матча в прошлом сезоне Лиги 1, проводя на поле в среднем 48 минут

Гонсалу Рамуш сообщил, что остается в «ПСЖ».

Нападающий парижан, выйдя на замену, забил гол в матче за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» (3:2, по пенальти).

– Расскажите о вашем великолепном камбэке в матче с «Тоттенхэмом».

– Нам нужно было войти в игру и показать, что это еще ничего не закончилось. Таков менталитет нашей команды – те, кто выходит на замену, должны делать разницу. Мы никогда не сдаемся.

– Можете ли вы подтвердить, что останетесь в «ПСЖ» в этом сезоне?

– Да, – ответил с улыбкой Гонсалу Рамуш.

В прошлом сезоне футболист сыграл 22 матча в Лиге 1, забил 10 голов и сделал 3 передачи, проводя на поле в среднем 48 минут. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
