Рамуш заявил, что останется в «ПСЖ». Форвард сыграл 22 матча в прошлом сезоне Лиги 1, проводя на поле в среднем 48 минут
Гонсалу Рамуш сообщил, что остается в «ПСЖ».
Нападающий парижан, выйдя на замену, забил гол в матче за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» (3:2, по пенальти).
– Расскажите о вашем великолепном камбэке в матче с «Тоттенхэмом».
– Нам нужно было войти в игру и показать, что это еще ничего не закончилось. Таков менталитет нашей команды – те, кто выходит на замену, должны делать разницу. Мы никогда не сдаемся.
– Можете ли вы подтвердить, что останетесь в «ПСЖ» в этом сезоне?
– Да, – ответил с улыбкой Гонсалу Рамуш.
В прошлом сезоне футболист сыграл 22 матча в Лиге 1, забил 10 голов и сделал 3 передачи, проводя на поле в среднем 48 минут. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
