Александер Чеферин: «Серия А – моя любимая лига среди пяти ведущих чемпионатов, но нужно еще многое улучшить. Итальянский футбол прибавляет»

Александер Чеферин поделился мыслями относительно итальянского футбола.

«Итальянский футбол прибавляет, [президент Федерации футбола Италии] Габриэле Гравина отлично справляется.

Серия А – моя любимая лига среди пяти ведущих чемпионатов, но многое еще нужно улучшить», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью SkySport перед началом матче между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» за Суперкубок Европы.