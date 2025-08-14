Александер Чеферин: «Серия А – моя любимая лига среди пяти ведущих чемпионатов, но нужно еще многое улучшить. Итальянский футбол прибавляет»
Александер Чеферин поделился мыслями относительно итальянского футбола.
«Итальянский футбол прибавляет, [президент Федерации футбола Италии] Габриэле Гравина отлично справляется.
Серия А – моя любимая лига среди пяти ведущих чемпионатов, но многое еще нужно улучшить», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью SkySport перед началом матче между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» за Суперкубок Европы.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?2943 голоса
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости