Сильянов о Батракове: «Вдруг еще 10 забьет, и его купит какой-нибудь «Ман Сити». Не будет такого, что Алексей зазнается – у него прекрасные родители, девушка»

Александр Сильянов заявил, что Алексей Батраков не сбавит требований к себе.

Защитник «Локомотива» ответил на вопрос о том, как относится к слухам о возможном переходе одноклубника в европейскую команду.

«Да никак. Леша – спокойный, хороший парень. Думаю, не словит звездочку. У него прекрасные родители, прекрасная девушка. Я думаю, у него не будет такого, что он там зазнается.

До конца сезона, я думаю, он из «Локомотива » не уйдет. Вдруг сейчас еще 10 забьет, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити ». Я только рад буду. Честно говорю», – сказал Александр Сильянов .

В этом сезоне Алексей Батраков забил 8 голов в 6 матчах этого сезона с учетом Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.