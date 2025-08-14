Сильянов о Батракове: «Вдруг еще 10 забьет, и его купит какой-нибудь «Ман Сити». Не будет такого, что Алексей зазнается – у него прекрасные родители, девушка»
Александр Сильянов заявил, что Алексей Батраков не сбавит требований к себе.
Защитник «Локомотива» ответил на вопрос о том, как относится к слухам о возможном переходе одноклубника в европейскую команду.
«Да никак. Леша – спокойный, хороший парень. Думаю, не словит звездочку. У него прекрасные родители, прекрасная девушка. Я думаю, у него не будет такого, что он там зазнается.
До конца сезона, я думаю, он из «Локомотива» не уйдет. Вдруг сейчас еще 10 забьет, и его купит какой-нибудь «Манчестер Сити». Я только рад буду. Честно говорю», – сказал Александр Сильянов.
В этом сезоне Алексей Батраков забил 8 голов в 6 матчах этого сезона с учетом Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
