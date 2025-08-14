Семшов о «Зените»: «В Манчини и Спаллетти нет надобности – нет еврокубков. Есть российский тренерский цех, ближайшее зарубежье. Когда приезжают из европейских дублей – смешно»
Игорь Семшов поделился мнением о «Зените».
Команда тренера Сергея Семака набрала 5 очков в 4 матчах сезона Мир РПЛ.
«Если стабилизирует состав, по-прежнему главная сила в РПЛ. Но футболисты должны сами объединиться на эту цель, не тащить одеяло на себя.
Как справится с новым вызовом Семак – посмотрим только по окончанию сезона.
В то, что «Зенит» перестал быть тренерской командой, вообще не верю. Как и в Манчини со Спаллетти, о которых снова заговорили. В них нет надобности, поскольку нет еврокубков.
Есть хороший российский тренерский цех и более соответствующее нашей ментальности ближайшее зарубежье.
Если уж дальний специалист высокого уровня – это одно, а когда к нам приезжают из европейских дублей – просто смешно», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
