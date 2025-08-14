  • Спортс
  • Семшов о «Зените»: «В Манчини и Спаллетти нет надобности – нет еврокубков. Есть российский тренерский цех, ближайшее зарубежье. Когда приезжают из европейских дублей – смешно»
10

Семшов о «Зените»: «В Манчини и Спаллетти нет надобности – нет еврокубков. Есть российский тренерский цех, ближайшее зарубежье. Когда приезжают из европейских дублей – смешно»

Игорь Семшов поделился мнением о «Зените».

Команда тренера Сергея Семака набрала 5 очков в 4 матчах сезона Мир РПЛ.

«Если стабилизирует состав, по-прежнему главная сила в РПЛ. Но футболисты должны сами объединиться на эту цель, не тащить одеяло на себя.

Как справится с новым вызовом Семак – посмотрим только по окончанию сезона.

В то, что «Зенит» перестал быть тренерской командой, вообще не верю.  Как и в Манчини со Спаллетти, о которых снова заговорили. В них нет надобности, поскольку нет еврокубков.

Есть хороший российский тренерский цех и более соответствующее нашей ментальности ближайшее зарубежье.

Если уж дальний специалист высокого уровня – это одно, а когда к нам приезжают из европейских дублей – просто смешно», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
logoИгорь Семшов
logoЗенит
logoСергей Семак
logoЛучано Спаллетти
logoРоберто Манчини
logoпремьер-лига Россия
