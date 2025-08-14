Шевалье о победе над «Тоттенхэмом»: «Непростой матч – я заменил топового вратаря в «ПСЖ». Рад, что смог внести вклад в выигрыш титула – надеюсь, одного из многих»

Люка Шевалье высказался после победы над «Тоттенхэмом».

«ПСЖ», уступая 0:2 по ходу второго тайма, обыграл «Тоттенхэм» (3:2, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

«Это первый трофей в моей карьере. Я перешел в «ПСЖ», чтобы побеждать.

Благодаря работе в прошлом сезоне команда смогла сыграть в этом финале. Рад, что смог внести свой вклад в выигрыш титула. Надеюсь, это один из многих титулов.

Это был непростой матч, потому что я заменил топового голкипера. Я еще молодой вратарь, который в первом матче сыграл в финале, с ожиданиями, начал со счетом 0:2, и в этот момент задаешься вопросом: «А вдруг все сложится не так, как мы хотим?».

Но команда проявила характер», – сказал вратарь «ПСЖ » Люка Шевалье .

