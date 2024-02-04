«Ливерпуль» не бил в створ «Арсенала» в 1-м тайме. Защитник «канониров» Габриэл рукой отправил мяч в свои ворота

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Магальяэс Футбол

«Ливерпуль» забил «Арсеналу», не нанеся ни одного точного удара.

В матче 23-го тура АПЛ команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Первым на 14-й минуте отличился вингер «канониров» Букайо Сака. Сравнял тоже футболист «Арсенала» Габриэл Магальяэс. На 3-й добавленной минуте защитник рукой отправил мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» за первый тайм пробил трижды, но в створ не попал ни разу. У лондонцев 8 ударов, точных – 4.

«Арсенал» – «Ливерпуль». 1:1 – Габриэл забил в свои ворота. Онлайн-трансляция

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24 комментария
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Автогол рукой полевым игроком - давно такого не было
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На поле была одна команда, какой же бред так пропускать
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+30
Ответ FilFil
На поле была одна команда, какой же бред так пропускать
Вратарь дно... Вышел как тормоз когда Салиба чуть ли уже не оседлали, да ещё и так медленно и аккуратно ждал пока мячик сам к нему в руки закатится... Райя дно, жаль что Артета принципиально его не убирает... Рамсдейл БЕЗ СОМНЕНИЙ прыгнул бы в ноги сразу и забрал этот мяч свалив и своего и чужого, но забрал бы без страха
+19
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+15
Ответ Evgen_Hazard
Тейлор судит — ничего удивительного
В смысле в первом тайме из-за Тейлора Ливер был раздавлен? ) ты матч очелом смотришь?)
+10
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+8
Ответ Виталий Ан
Очень слабый тайм от Ливерпуля. Примитивный без идей. Если это был план играть на забросах, почему Нуньеса нет?! Мартинели супер игрок. Всегда нравится следить за ним, если бы Сака не испортил, гол был бы красивый.
Просто Асренал был прекрасен в первом тайме. Все перекрывали и дышать не давали игрокам пуля, тут мало у кого-бы получилось сыграть по-другому
+6
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+6
Кажется, Артета обиделся на шутку про доминирование))
+8
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+5
Арсенал наиграл на 2 гола и забил 2 гола. Какие вопросы😁
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Давно не видел такой матч. Одна команда доминиворала весь тайм в конце пропускает нелепо
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Ответ seppblatter@mail.ru
Руками вроде нельзя в футболе играть? Забить рукой сопернику-не считается. Забить рукой себе почему считается? Ведь нарушение-игра рукой, было до пересечения мячом линии ворот.
А что надо было сделать?) Отменить гол, поставить пенальти и удалить?)
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+4
Ответ savik-A.M.
Нуньес 7+8в АПЛ в сезоне , Мартинелли. 4+2 , не перепутайте кто гений а кто провал Ливерпуля )
Так я и написал почему играет Гакпо 3+2! Когда играют забросами. Нуньес по такой игре явно был бы полезнее. И то что Нуньес игрок классный не отменяет того, что Мартинели супер игрок тоже.
+4
0
+4
Ответ seppblatter@mail.ru
Руками вроде нельзя в футболе играть? Забить рукой сопернику-не считается. Забить рукой себе почему считается? Ведь нарушение-игра рукой, было до пересечения мячом линии ворот.
то есть ты предлагаешь поставить пенальти и дать защитнику желтую за игру рукой?
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+3
Арсенал по первому тайму просто восхитителен, в плане структурности и четкости перестроений игроков во всех фазах игры . Вот где тренерская работа видна ( привет Хави)
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Ответ Виталий Ан
Очень слабый тайм от Ливерпуля. Примитивный без идей. Если это был план играть на забросах, почему Нуньеса нет?! Мартинели супер игрок. Всегда нравится следить за ним, если бы Сака не испортил, гол был бы красивый.
Нуньес 7+8в АПЛ в сезоне , Мартинелли. 4+2 , не перепутайте кто гений а кто провал Ливерпуля )
+5
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Ливерпуль пока мёртвый.
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Не чемпионский первый тайм
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Арсенал лучше
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почему пенку не назначили?
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М-мудрость
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Какой же Клопп более доминирующий.
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Ответ Evgen_Hazard
Тейлор судит — ничего удивительного
Заговор против Челси?)
+4
-4
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Очень слабый тайм от Ливерпуля. Примитивный без идей. Если это был план играть на забросах, почему Нуньеса нет?! Мартинели супер игрок. Всегда нравится следить за ним, если бы Сака не испортил, гол был бы красивый.
+3
-3
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