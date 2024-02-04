«Ливерпуль» не бил в створ «Арсенала» в 1-м тайме. Защитник «канониров» Габриэл рукой отправил мяч в свои ворота

«Ливерпуль» забил «Арсеналу», не нанеся ни одного точного удара.

В матче 23-го тура команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Первым на 14-й минуте отличился вингер «канониров» Букайо Сака. Сравнял тоже футболист «Арсенала» . На 3-й добавленной минуте защитник рукой отправил мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» за первый тайм пробил трижды, но в створ не попал ни разу. У лондонцев 8 ударов, точных – 4.

«Арсенал» – «Ливерпуль». 1:1 – Габриэл забил в свои ворота. Онлайн-трансляция