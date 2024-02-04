«Ливерпуль» не бил в створ «Арсенала» в 1-м тайме. Защитник «канониров» Габриэл рукой отправил мяч в свои ворота
«Ливерпуль» забил «Арсеналу», не нанеся ни одного точного удара.
В матче 23-го тура АПЛ команды ушли на перерыв при счете 1:1.
Первым на 14-й минуте отличился вингер «канониров» Букайо Сака. Сравнял тоже футболист «Арсенала» Габриэл Магальяэс. На 3-й добавленной минуте защитник рукой отправил мяч в свои ворота.
«Ливерпуль» за первый тайм пробил трижды, но в створ не попал ни разу. У лондонцев 8 ударов, точных – 4.
«Арсенал» – «Ливерпуль». 1:1 – Габриэл забил в свои ворота. Онлайн-трансляция