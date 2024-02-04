Фламини восхищается Гретой Тунберг: «Это вдохновляет. Я в 12-13 лет играл в футбол»

Матье Фламини рассказал, что восхищается Гретой Тунберг.

Бывший полузащитник « » и « » оценил действия 21-летней шведской экоактивистки, которая заявила о себе в 15 лет, когда начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». В 2018 году она выступила на конференции ООН по изменению климата.

«Это вдохновляет. Я в 12-13 лет играл в футбол. Это послание надежды.

Если донести послание до корпораций и до футбола, эти дети [Тунберг и ей подобные] станут потребителями завтрашнего дня. Настало время меняться», – сказал Фламини.

В 2008 году Фламини вместе с другом Паскуале Граната основал компанию GFBiochemicals, занимающуюся производством экологически чистых альтернатив продуктам на основе нефти.

Фламини об экологии: «Изменение климата игнорируется, пластик повсюду. Футбол должен привлекать внимание к этому. Игроки могут стать веганами, компенсировать выбросы»