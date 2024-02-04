Фламини восхищается Гретой Тунберг: «Это вдохновляет. Я в 12-13 лет играл в футбол»

Теги Милан Матье Фламини премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Арсенал Грета Тунберг Экология Футбол

Матье Фламини рассказал, что восхищается Гретой Тунберг.

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Милана» оценил действия 21-летней шведской экоактивистки, которая заявила о себе в 15 лет, когда начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». В 2018 году она выступила на конференции ООН по изменению климата.

«Это вдохновляет. Я в 12-13 лет играл в футбол. Это послание надежды.

Если донести послание до корпораций и до футбола, эти дети [Тунберг и ей подобные] станут потребителями завтрашнего дня. Настало время меняться», – сказал Фламини.

В 2008 году Фламини вместе с другом Паскуале Граната основал компанию GFBiochemicals, занимающуюся производством экологически чистых альтернатив продуктам на основе нефти.

Фламини об экологии: «Изменение климата игнорируется, пластик повсюду. Футбол должен привлекать внимание к этому. Игроки могут стать веганами, компенсировать выбросы»

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24 комментария
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С ума сошел что ли
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Косит под эко фрэндли человечка, штоб впарить свою никчёмную франшизу толстосумам.
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Грета Тунберг харю отъела - будь здоров. Большой углеродный след оставляет за собой такая туша.
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Ответ Саня Риза
С ума сошел что ли
Как раз таки нет, он свой бизнес продвигает
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Когда мне было 15 лет, я копил на новенький мопед))))
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с каких пор душевная болезнь может вызывать вдохновение?
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Восхищаться девочкой у которой на лице явные признаки психического расстройства и требующей неотложной медпомощи такое себе счастье.
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Ключевые слова «станут потребителями». Экологический продукт сам себя не продаст.
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Ответ Oleg Shalyshkin
Когда мне было 15 лет, я копил на новенький мопед))))
Я жил лишь этою мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой🤓
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Я жил лишь этою мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой🤓
ХавиГави_Паратрупер - мне с тобою было супер 😅
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Грета - жертва, выбранная лоббистами по экологическим инициативам, для продвижения своих интересов. Тут грустить надо, а не восхищаться.
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Куда катится этот мир🙆‍♂️
Какие-то мнимые активисты,феминистки про 🏳️‍🌈 вообще молчу
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он тоже школу бросил, а дураки к друг дружке тянутся.
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По сети гуляют видео, как снимались постановочные ролики, в которых Грету Тунберг "жёстко пакует" полиция". Якобы за ее участие в протестах... А теперь представьте, какой по факту безграничной властью обладают люди, продвигающие эту "протестующую против властей экоактивистку", что они могут заставить (!) полицию (!!) заниматься подобным цирком ;)

И сразу делается понятно, что ее продвигают на самом высоком уровне.
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А наших либералов маразматик Байден вдохновляет ))
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Женись на ней, будешь вживую восхищаться
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Ну она в 12-13 тоже фигней занималась :))
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Совсем поехал ( а как грета относится к самолетам, на которых летает? И в целом к транспорту, которым пользуется.
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) Грета Тунберг! Где она сейчас?
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