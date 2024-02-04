Фламини об экологии: «Изменение климата игнорируется, пластик повсюду. Футбол должен привлекать внимание к этому. Игроки могут стать веганами, компенсировать выбросы»

Теги Милан Матье Фламини премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Арсенал ЗОЖ Здоровье Питание Экология Футбол

Матье Фламини призвал мир футбола привлечь внимание к проблемам экологии.

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Милана» высказался об изменении климата и экологических проблемах.

«Изменение климата игнорируется. В таких странах, как Китай и Индия, люди больше не могут заниматься спортом на открытом воздухе. Хотим ли мы так же?

В море повсюду пластик. Даже если меня не волнует экология, дети рождаются с микропластиком в органах. Мы не можем это игнорировать.

Нужно разбираться в этом, объяснять людям, как на них влияют загрязнение окружающей среды и пластик, когда повседневные вещи, такие как шампунь и гель для душа, производятся из ископаемого топлива. Если умножить количество людей, вносящих изменения, на миллиарды, то влияние будет большим.

Футбол – и спорт – это одна из последних вещей, которые у нас есть, что может объединить людей, может донести посыл всем, от богатых до бедных, людям со всех уголков мира.

Футбол должен привлекать внимание к изменению климата. Что он могут сделать? Начать искать решения. Компенсация выбросов углерода является одним из таких решений. Но это минимум.

Нужно искать местные продукты питания [во время проведения крупных турниров], предлагать вегетарианские блюда для спортсменов и болельщиков, отказываться от пластика, использовать более экологичные продукты, а не сделанные из ископаемого топлива, пытаться сокращать транспорт. Речь идет об интеграции всех этих решений в планирование.

У футболиста, вероятно, по-прежнему будет спорткар, но он может сделать что-то другое: стать веганом, компенсировать выбросы углекислого газа, повышать осведомленность других. Возможно, позже у него появится электромобиль», – высказался Фламини.

В 2008 году Фламини вместе с другом Паскуале Граната основал компанию GFBiochemicals, занимающуюся производством экологически чистых альтернатив продуктам на основе нефти.

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83 комментария
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Пока белые европейцы становятся соевыми веганами из-за таких как Фламини, дикари из южных стран их успешно замещают...
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Футбол никому ничего не должен, оставьте его в покое! И так уже сделали из игры одну сплошную политику: то права черных заставляют отстаивать с помощью футбола, то конфликты между странами, то насилие над женщинами, а ещё ЛГБТ будь оно неладно! Еще феминизм, теперь и вегетарианство. Вот поэтому футбол и теряет свою былую популярность, потому что самой игры почти не осталось в плане внимания, так что отстаньте от футбола, грамкины!
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Экология важна, но вот эти разговоры всегда странноваты
Эт как в Ф-1 о движках и выхлопах говорят, хотя за год от всех болидов меньше будет этого, чем за пару перелётов команд между Гран-При

В общем, показного и обертки больше в этом движе
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Да нужно больше веганов, штоб на этих лохах зашибали бабки всякие корпорации. Надо побольше разводить не жрущих глютен и лактозу.
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Согласен, что с пластиком надо бороться и на государственном уровне. Очень развито во многих странах. Но сходить с ума точно не стоит. Еще и веганами становиться )))
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+12
Веганы больше пердят и выделяют больше метана, а метан это самый сильный парниковый газ
+14
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+11
Ответ Tydeus
Только внезапно по оценкам ученых в 12-13 веке климат был внезапно теплее, чем сейчас, а в 18-19 холоднее. Так что всё это несколько спекуляция.
А так же до сих пор не научились утилизировать электробатареи, их предпочитают часто просто закапывать, что приводит к колоссальному урону природе. Но зачем футболисту, особенно вегану, это знать
+11
-1
+10
Пока Индия, Пакистан, Китай, и Бангладеш не перестанут выбрасывать миллионы тонн пластика ежедневно, все в Европе могут хоть в леса идти жить, это ничего не изменит. Поменять ситуацию может только контроль над этими странами
+15
-6
+9
Ответ Kasper N . P .
Недавно вспоминал Фламини, с его чудо-кислотой. Эксперты по зеленой энергии, просветите, толковое предприятие или пузырь?
25 млрд долларов оборот его конторы, видимо мальца удачная затея у него была
+9
-2
+7
Ответ e_kot
Что доказывают эти факты?
Эти факты доказывают, что периоды потепления и похолодания на Земле сменяют друг друг вне зависимости от деятельности человека.
+7
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Про электромобили такое очковтирательство чесслово. В курсе какое грязное это дело добывать материалы для батарей? А насчёт их утилизации? Ничего экологичного. Очередное лицемерие чтобы развитым странам воздух на улицах сделать чище (хотя от современных ДВС последних поколений выбросов нет!), а какой ценой оно производится плевать.
+5
0
+5
Лидеры сбросов загрязняющих веществ : 1.Китай , 2. США, 3. Евросоюз, 4. Индия, 5. Россия... Куда у него из списка изчезли "о ком либо хорошо либо молчать"?
+6
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+5
Экология - это важно, но нужно заниматься реальными изменениями, а не показухой. Внедрять более совершенные методы производства, использовать вторичную переработку и т.д., а не ограничивать людей в еде.

Мне ещё понравилась оговорка про то, что спорткары футболистам нужно оставить. Ну да, покушаться на святое все же не стоит)
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+5
Ответ Tydeus
Только внезапно по оценкам ученых в 12-13 веке климат был внезапно теплее, чем сейчас, а в 18-19 холоднее. Так что всё это несколько спекуляция.
Что доказывают эти факты?
+9
-4
+5
Зелёная шиза набирает обороты.
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+5
Недавно вспоминал Фламини, с его чудо-кислотой. Эксперты по зеленой энергии, просветите, толковое предприятие или пузырь?
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Как вегетарианство связано с пластиком повсюду?) Наоборот же, если все растения сожрете, то кислорода же не будет, и парниковый эффект наступит быстрее. Почему всем этим идеологам веганства не приходит мысль, что растения - точно такие же живые организмы, как коровы, курицы, овцы, и все другие виды, которых человек СПЕЦИАЛЬНО разводит для пропитания. Почему им не приходит в голову, что без человека эти виды вымрут и не просуществуют в природе.

Единственное, что верно - от пластика в продовольствии и повседневном обиходе надо отказываться, это да.
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Я офигенный эколог, но только попробуйте лишить меня моего спорткара!
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Климат всегда менялся. И менялся без участия людей. И хватит вплетать футбол во всякую байду. Хватит делать из футбола инструмент продвижения удобных кому-то повесток! Оставьте футбол в покое, истерички!
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Футболист веган...ну и сколько он протянет на поле матчей за сезон?) Понимаю еще вегетарианство, но веганство....
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Эм… так веганы это как раз одна из причин глобального потепления.
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Если перейти с мяса на фасоль и капусту, выбросы в атмосферу только увеличатся)))
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Ответ За Валенсию с 1999
Пока белые европейцы становятся соевыми веганами из-за таких как Фламини, дикари из южных стран их успешно замещают...
О, борец за чистоту белой расы вылез. Пока белые европейцы становятся соевыми веганами, дикари из южных стран производят им все за миску похлебки, потому что сделать что-то свое не в состоянии.
+6
-3
+3
Я помню один наш борец стал веганом на где-то год. Потерял массу и потом год восстанавливался - ни одного выйгранного боя за этот период. Потому что веганом может быть только тот, кто сидит в офисе. У всех остальных начнутся проблемы.

Ну и да. Всякие там спаржи и тд наносят куда больший урон экологии, чем даже говядина. Примерно вдвое больше энергии сжигается на все эти продукты. Так что не только веганы, но и даже вегатерианцы куда больший вред экологии наносят, чем мясоеды.
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В 2025 нужно будет посидеть на колене с помадой под глазом, в радужных трусах держа в руках клизму с растительным нутриентом.
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Ответ Madridistas
25 млрд долларов оборот его конторы, видимо мальца удачная затея у него была
Насколько помню, 25 млрд это оценка всего объема рынка в недалеком будущем.
+2
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Ответ градус ненависти
Пока Индия, Пакистан, Китай, и Бангладеш не перестанут выбрасывать миллионы тонн пластика ежедневно, все в Европе могут хоть в леса идти жить, это ничего не изменит. Поменять ситуацию может только контроль над этими странами
Вернуть чудесные колониальные века...
+3
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Ответ Jan Paskel
наверно в 12-13 веке было много пластика, но Да Винчи смог решить эту проблему в эпоху Ренессанса, и все об этом забыли. Ну и угольные ТЭЦ инквизиция позакрывала
Извините, но есть позиция экоактивистов, что коровы влияют на выброс, поэтому всем нужно становиться вегетарианцами.
Пластик – отчасти проблема, но по последним исследованиям внезапно микропластик мало связан с одноразовой посудой или тарой и пакетами, а больше с полиэстровыми тканями низкого качества.
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Пузырь не пузырь, а поднял он на этом солидно
Мало поднял. Дальше обсуждений и нахлобучивания отдельных лохов дело не пошло.
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Ответ Balt
Про электромобили такое очковтирательство чесслово. В курсе какое грязное это дело добывать материалы для батарей? А насчёт их утилизации? Ничего экологичного. Очередное лицемерие чтобы развитым странам воздух на улицах сделать чище (хотя от современных ДВС последних поколений выбросов нет!), а какой ценой оно производится плевать.
Согласен, шило на мыло грубо говоря
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