Фламини об экологии: «Изменение климата игнорируется, пластик повсюду. Футбол должен привлекать внимание к этому. Игроки могут стать веганами, компенсировать выбросы»

Матье Фламини призвал мир футбола привлечь внимание к проблемам экологии.

Бывший полузащитник « » и « » высказался об изменении климата и экологических проблемах.

«Изменение климата игнорируется. В таких странах, как Китай и Индия, люди больше не могут заниматься спортом на открытом воздухе. Хотим ли мы так же?

В море повсюду пластик. Даже если меня не волнует экология, дети рождаются с микропластиком в органах. Мы не можем это игнорировать.

Нужно разбираться в этом, объяснять людям, как на них влияют загрязнение окружающей среды и пластик, когда повседневные вещи, такие как шампунь и гель для душа, производятся из ископаемого топлива. Если умножить количество людей, вносящих изменения, на миллиарды, то влияние будет большим.

Футбол – и спорт – это одна из последних вещей, которые у нас есть, что может объединить людей, может донести посыл всем, от богатых до бедных, людям со всех уголков мира.

Футбол должен привлекать внимание к изменению климата. Что он могут сделать? Начать искать решения. Компенсация выбросов углерода является одним из таких решений. Но это минимум.

Нужно искать местные продукты питания [во время проведения крупных турниров], предлагать вегетарианские блюда для спортсменов и болельщиков, отказываться от пластика, использовать более экологичные продукты, а не сделанные из ископаемого топлива, пытаться сокращать транспорт. Речь идет об интеграции всех этих решений в планирование.

У футболиста, вероятно, по-прежнему будет спорткар, но он может сделать что-то другое: стать веганом, компенсировать выбросы углекислого газа, повышать осведомленность других. Возможно, позже у него появится электромобиль», – высказался Фламини.

В 2008 году вместе с другом Паскуале Граната основал компанию GFBiochemicals, занимающуюся производством экологически чистых альтернатив продуктам на основе нефти.