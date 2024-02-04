Фламини об экологии: «Изменение климата игнорируется, пластик повсюду. Футбол должен привлекать внимание к этому. Игроки могут стать веганами, компенсировать выбросы»
Матье Фламини призвал мир футбола привлечь внимание к проблемам экологии.
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Милана» высказался об изменении климата и экологических проблемах.
«Изменение климата игнорируется. В таких странах, как Китай и Индия, люди больше не могут заниматься спортом на открытом воздухе. Хотим ли мы так же?
В море повсюду пластик. Даже если меня не волнует экология, дети рождаются с микропластиком в органах. Мы не можем это игнорировать.
Нужно разбираться в этом, объяснять людям, как на них влияют загрязнение окружающей среды и пластик, когда повседневные вещи, такие как шампунь и гель для душа, производятся из ископаемого топлива. Если умножить количество людей, вносящих изменения, на миллиарды, то влияние будет большим.
Футбол – и спорт – это одна из последних вещей, которые у нас есть, что может объединить людей, может донести посыл всем, от богатых до бедных, людям со всех уголков мира.
Футбол должен привлекать внимание к изменению климата. Что он могут сделать? Начать искать решения. Компенсация выбросов углерода является одним из таких решений. Но это минимум.
Нужно искать местные продукты питания [во время проведения крупных турниров], предлагать вегетарианские блюда для спортсменов и болельщиков, отказываться от пластика, использовать более экологичные продукты, а не сделанные из ископаемого топлива, пытаться сокращать транспорт. Речь идет об интеграции всех этих решений в планирование.
У футболиста, вероятно, по-прежнему будет спорткар, но он может сделать что-то другое: стать веганом, компенсировать выбросы углекислого газа, повышать осведомленность других. Возможно, позже у него появится электромобиль», – высказался Фламини.
В 2008 году Фламини вместе с другом Паскуале Граната основал компанию GFBiochemicals, занимающуюся производством экологически чистых альтернатив продуктам на основе нефти.
Эт как в Ф-1 о движках и выхлопах говорят, хотя за год от всех болидов меньше будет этого, чем за пару перелётов команд между Гран-При
В общем, показного и обертки больше в этом движе
Мне ещё понравилась оговорка про то, что спорткары футболистам нужно оставить. Ну да, покушаться на святое все же не стоит)
Единственное, что верно - от пластика в продовольствии и повседневном обиходе надо отказываться, это да.
Ну и да. Всякие там спаржи и тд наносят куда больший урон экологии, чем даже говядина. Примерно вдвое больше энергии сжигается на все эти продукты. Так что не только веганы, но и даже вегатерианцы куда больший вред экологии наносят, чем мясоеды.
Пластик – отчасти проблема, но по последним исследованиям внезапно микропластик мало связан с одноразовой посудой или тарой и пакетами, а больше с полиэстровыми тканями низкого качества.