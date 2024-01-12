Губерниев – Самуэльссону: «Сэб, женись уже на Грете Тунберг! Вдвоем вам легче бороться, независимо от решения юристов и диагноза психиатров»

Теги сборная Швеции жен Дмитрий Губерниев IBU Андерс Бессеберг Себастьян Самуэльссон Грета Тунберг Биатлон

Дмитрий Губерниев предложил Себастьяну Самуэльссону жениться на Грете Тунберг.

Ранее шведский биатлонист Самуэльссон выразил надежду, что экс-главу IBU Андерса Бессеберга осудят за коррупцию: «Надеюсь, его приговорят к тюремному сроку. Независимо от того, будет ли среди обвинений причастность к российскому допингу».

«Блин, Сэб, женись уже на Грете Тунберг! Вдвоем вам будет легче бороться… Независимо от решения юристов и диагноза психиатров…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

11 комментариев
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Арканов говорил:
- Есть люди, которые прямо рождаются идиотами. Они растут идиотами, живут идиотами и умирают идиотами. Это - самые счастливые люди на свете.

Губерниеву можно лишь позавидовать)
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И усыновите Губерниева)
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Майонезный, а ты на Алиночке Загитовой!
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Что Губерниев что Самуэльсон конюктурщики...
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Дима, женись уже на Бузовой, легче будет договариваться о совместных репортажах.
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А вот на эту парочку я б глянул, иногда Губерниев выдаёт классно)
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Вот и конкурент Гузеевой и ее шоу
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Не думаю, что Самуэльссон подписан на Губерниева
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Самэльсон, женись на майонезе
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Это он к чему вообще....
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И что Самуэльсон в этот раз не так сказал? Просто сравните, что говорит Себса, и что говорит Тихонов (про Реш и про норвежцев), Васильев (про норвежцев), Губерниев (кидается на всех).
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