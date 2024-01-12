Губерниев – Самуэльссону: «Сэб, женись уже на Грете Тунберг! Вдвоем вам легче бороться, независимо от решения юристов и диагноза психиатров»
Дмитрий Губерниев предложил Себастьяну Самуэльссону жениться на Грете Тунберг.
Ранее шведский биатлонист Самуэльссон выразил надежду, что экс-главу IBU Андерса Бессеберга осудят за коррупцию: «Надеюсь, его приговорят к тюремному сроку. Независимо от того, будет ли среди обвинений причастность к российскому допингу».
«Блин, Сэб, женись уже на Грете Тунберг! Вдвоем вам будет легче бороться… Независимо от решения юристов и диагноза психиатров…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
- Есть люди, которые прямо рождаются идиотами. Они растут идиотами, живут идиотами и умирают идиотами. Это - самые счастливые люди на свете.
Губерниеву можно лишь позавидовать)