Стриклэнд – о Грете Тунберг: «Дебилка, ты пишешь свои посты с телефона, сделанного из лития на грязной фабрике»

Теги UFC средний вес (MMA) Грета Тунберг Шон Стриклэнд Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд ответил шведской эко-активистке Грете Тунберг, которая призвала не игнорировать проблемы с изменением климата.

«Эй, дебилка, ты буквально пользуешься телефоном в этот момент... Телефон, сделанный на какой-то фабрике в Китае, которая загрязняет среду.

Он сделан из лития, который потребляет огромное количество воды и оставляет кучу отходов... Можем ли мы просто оставить эту идиотку в лесу?» – написал Стриклэнд в соцсетях.

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14 комментариев

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Born is the King
Просто красава. На спортсе был бы легендой
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Олег Неволин
Ответ Verto
Эта юная профура далеко не дебилка: она, с подачи родаков, просто оседлала пиаровскую тему и делает деньги и славу. Ей что-то такое всерьёз втирать - вот это дебилизм.
У ней каша
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Артём Сергеев
Ответ Артём Сергеев
не убавить,не прибавить
пс . ни убавить,ни прибавить
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уличный иуда
Вы когда нибудь слышали реально умные и фактовые вещи от Стриклэнда? Нет? Тогда наслаждайтесь
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Олег Неволин
Ответ justburn
Мощный заход.
Грета походу сама из отходов ikea сделана вручную)))
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\\\ VORON ///
Странно не одного коммента, осуждающего Стрикленда.

Я думаю, все должны понимать, что форма выражения своих мыслей у Греты гротескная, обусловленная юношеским максимализмом и синдромом Асбергера, при этом ее посыл спасать природу и быть скромнее в потреблении более чем положительный. Полная реализация ее идей невозможна, но движение в эту сторону необходимо.

Оскорбления взрослого здорового мужика, в том числе "дебилка", в адрес девчонки, страдающей мягкой формой аутизма, но при этом призывающей заботиться об окружающей среды, достойна осуждения, а не всеобщей похвалы.

Комментаторы спортса в очередной раз пробили дно.

P.S. Моя дочь 7ми лет часто спрашивает, почему люди так плохо относятся к природе, и всячески критикует человечество за это. Ее умозаключения порой наивны, но посыл верный. Понятно, что Грета гораздо старше и с учетом возраста должна выдвигать несколько более адекватные и выполнимые предложения по охране окружающей среды. Но называть ее дебилкой это слишком.
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GaasJT
Это глухой нокаут)
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Verto
Эта юная профура далеко не дебилка: она, с подачи родаков, просто оседлала пиаровскую тему и делает деньги и славу. Ей что-то такое всерьёз втирать - вот это дебилизм.
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napoli_14
Стрикленд красавчик )
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alexander bakulin
о, илон маск без дела не сидит, стриклэнда в твиттере разбанили.
ну а тот опять принялся за своё
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topsatan
Главное покажите этот пост ей)
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Артём Сергеев
не убавить,не прибавить
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evil
как боженька смолвил
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justburn
Мощный заход.
+40
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