Стриклэнд – о Грете Тунберг: «Дебилка, ты пишешь свои посты с телефона, сделанного из лития на грязной фабрике»
Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд ответил шведской эко-активистке Грете Тунберг, которая призвала не игнорировать проблемы с изменением климата.
«Эй, дебилка, ты буквально пользуешься телефоном в этот момент... Телефон, сделанный на какой-то фабрике в Китае, которая загрязняет среду.
Он сделан из лития, который потребляет огромное количество воды и оставляет кучу отходов... Можем ли мы просто оставить эту идиотку в лесу?» – написал Стриклэнд в соцсетях.
Шон Стриклэнд: «Сколько сейчас американских чемпионов? У нас есть дагестанцы, которые борются как гребаные медведи»
Шон Стриклэнд: «Бойцы UFC чертов скот. Мы ничем не отличаемся от порноактеров. Я долбанная проститутка»
Я думаю, все должны понимать, что форма выражения своих мыслей у Греты гротескная, обусловленная юношеским максимализмом и синдромом Асбергера, при этом ее посыл спасать природу и быть скромнее в потреблении более чем положительный. Полная реализация ее идей невозможна, но движение в эту сторону необходимо.
Оскорбления взрослого здорового мужика, в том числе "дебилка", в адрес девчонки, страдающей мягкой формой аутизма, но при этом призывающей заботиться об окружающей среды, достойна осуждения, а не всеобщей похвалы.
Комментаторы спортса в очередной раз пробили дно.
P.S. Моя дочь 7ми лет часто спрашивает, почему люди так плохо относятся к природе, и всячески критикует человечество за это. Ее умозаключения порой наивны, но посыл верный. Понятно, что Грета гораздо старше и с учетом возраста должна выдвигать несколько более адекватные и выполнимые предложения по охране окружающей среды. Но называть ее дебилкой это слишком.
ну а тот опять принялся за своё