Стриклэнд – о Грете Тунберг: «Дебилка, ты пишешь свои посты с телефона, сделанного из лития на грязной фабрике»

Рейтинговый средневес UFC Шон Стриклэнд ответил шведской эко-активистке Грете Тунберг, которая призвала не игнорировать проблемы с изменением климата.

«Эй, дебилка, ты буквально пользуешься телефоном в этот момент... Телефон, сделанный на какой-то фабрике в Китае, которая загрязняет среду.

Он сделан из лития, который потребляет огромное количество воды и оставляет кучу отходов... Можем ли мы просто оставить эту идиотку в лесу?» – написал Стриклэнд в соцсетях.

Шон Стриклэнд: «Сколько сейчас американских чемпионов? У нас есть дагестанцы, которые борются как гребаные медведи»

Шон Стриклэнд: «Бойцы UFC чертов скот. Мы ничем не отличаемся от порноактеров. Я долбанная проститутка»