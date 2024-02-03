Кепа покинет «Реал» в конце сезона. Лунин будет основным вратарем в ближайших матчах (Relevo)

Кепа Аррисабалага покинет «Реал» по окончании сезона.

Relevo утверждает, что мадридцы приняли решение не оставлять голкипера на постоянной основе. Испанец вернется в «Челси» летом, если не произойдет ничего экстраординарного.

« » доволен и в ближайшее время будет задействовать его в качестве основного вратаря. От практики с ротацией на этой позиции собираются отказаться.

В следующем сезоне тройку голкиперов, вероятно, составят украинец, и .

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.