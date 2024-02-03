Кепа покинет «Реал» в конце сезона. Лунин будет основным вратарем в ближайших матчах (Relevo)

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Фран Гонсалес Футбол

Кепа Аррисабалага покинет «Реал» по окончании сезона.

Relevo утверждает, что мадридцы приняли решение не оставлять голкипера на постоянной основе. Испанец вернется в «Челси» летом, если не произойдет ничего экстраординарного.

«Реал» доволен Андреем Луниным и в ближайшее время будет задействовать его в качестве основного вратаря. От практики с ротацией на этой позиции собираются отказаться.

В следующем сезоне тройку голкиперов, вероятно, составят украинец, Тибо Куртуа и Фран Гонсалес.

Со статистикой выступлений Аррисабалаги можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев
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Реал Анчелотти продлил, зачем им Кепа
+108
-7
+101
Лунин не так распиарен, а играет даже лучше Кепы! Моё мнение
+62
-10
+52
Я тоже считаю, что ставка на Анчи является правильной
+39
-2
+37
В конце концов всегда может подстраховать Камавинга
+27
0
+27
Поддерживаю решение клуба! Лунин очень хорош плюс возвращается Куртуа
При нестабильной игре Кепе - увы
+19
-5
+14
Вот вам и самый дорогой вратарь в мире Кепа
+10
-1
+9
Самый дорогой вратарь мира болтается, как какашка в проруби. Печально.
+10
-2
+8
Ответ Жирный Лукаку
Реал Анчелотти продлил, зачем им Кепа
Да, а под Почеттино стул зашатается, если с такими тратами не будет рывка. Тут-то Кепа и пригодится)
+12
-4
+8
Какой шанс проявить себя и стать вратарем Реала. Успеха этому парню.
+6
-1
+5
Абсолютно правильное решение. Лучше эти деньги направить на точечное усиление, чем покупать вратаря, который уступает и Лунину и тем более Куртуа неплохие деньги за трансфер + еще и у него весьма не маленькая зарплата.
+8
-4
+4
"Друг Марса, Вакха и Венеры, тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры..."
(А.С.Пушкин)
+5
-1
+4
Ответ corazon blanco
Абсолютно правильное решение. Лучше эти деньги направить на точечное усиление, чем покупать вратаря, который уступает и Лунину и тем более Куртуа неплохие деньги за трансфер + еще и у него весьма не маленькая зарплата.
Стоит признать, что Кепа был железно основным и играл очень даже неплохо, но потом случилась травма, благодаря которой Лунин вцепился в свой шанс. Потом началась ротация, из-за которой оба нервничали, но Кепа оказался менее устойчивым к давлению.
+5
-2
+3
Лунин надежнее
Правильное решение
+3
-1
+2
это шанс всей жизни у человека
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
Лунин не так распиарен, а играет даже лучше Кепы! Моё мнение
Кепа так будет в Челси номером один в следующем сезоне
+1
0
+1
Лунин молодец, хорошо воспользовался своим шансом и очень надёжно выглядит.
+1
0
+1
мда я надеялся что кепа покажет свой класс но у вы. раньше он в бильбао показывал мастер класс
+1
0
+1
Ответ Proper Chels
Да он и в Челси не нужен, разве что третьим вратарем) Петрович топ)
Может его вместо Поча попробовать? Коль с вратарём и так все хорошо. 🤣
+1
0
+1
Да он и в Челси не нужен, разве что третьим вратарем)

Петрович топ)
+1
0
+1
Ну а зачем Кепа Реалу, когда Куртуа вернётся?
+1
0
+1
Кепка хороший тренер,но зачем он им когда они продлили Анчелотти🤔
+4
-3
+1
у барсы будет шанс
+1
-1
0
Проиграл конкуренцию по делу. Карло в начале давал ему достаточно времени.
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Не получилось у Кепы подсидеть Анчелотти, но ничего страшного, сейчас у Почеттино положение плохое, может его подсидеть. Сменит медицинский штаб и посадит Санчеса на лавку, а сам станет играющим тренером. Благо у Челси уже был такой успешный опыт с Дзолой.
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80 лямов за это бревно отдали когда-то...
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кепа -...па!😂😂😂
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Жаль, что не смог зацепиться за шанс. Надеюсь, в Челси он снова будет тащить
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Читаемо
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"В следующем сезоне тройку голкиперов, вероятно, составят украинец, Тибо Куртуа и Фран Гонсалес."
Ну на крайний вариант есть Камавинга
+2
-2
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От Зенита до Реала!!!!!
Ах, да......
+2
-2
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