Кепа покинет «Реал» в конце сезона. Лунин будет основным вратарем в ближайших матчах (Relevo)
Кепа Аррисабалага покинет «Реал» по окончании сезона.
Relevo утверждает, что мадридцы приняли решение не оставлять голкипера на постоянной основе. Испанец вернется в «Челси» летом, если не произойдет ничего экстраординарного.
«Реал» доволен Андреем Луниным и в ближайшее время будет задействовать его в качестве основного вратаря. От практики с ротацией на этой позиции собираются отказаться.
В следующем сезоне тройку голкиперов, вероятно, составят украинец, Тибо Куртуа и Фран Гонсалес.
Со статистикой выступлений Аррисабалаги можно ознакомиться здесь.
При нестабильной игре Кепе - увы
Свои решительные меры..."
(А.С.Пушкин)
Правильное решение
Петрович топ)
Ну на крайний вариант есть Камавинга
Ах, да......