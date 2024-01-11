Экс-судьи Бурруль и Итурральде считают, что «Атлетико» забил «Реалу» по правилам: «Вратарь сам налетел на спину Мораты»

Бывшие судьи считают, что «Атлетико» забил 3-й гол «Реалу» по правилам.

На 78-й минуте вратарь , выйдя на перехват навеса, столкнулся с форвардом . Мяч отскочил в ногу голкиперу и залетел в ворота. Главный судья , несмотря на претензии футболистов « », принял решение засчитать гол.

«Существует ложная мантра, что нельзя трогать вратаря в штрафной площади. Но это столкновение вратаря и игрока, вратарь действует мягче, игрок – жестче. Не более того», – отметил Эдуардо Итурральде Гонсалес.

«Гол забит по правилам. Мората не фолит. Вратарь сам налетел на спину футболиста в красно-белой футболке», – подчеркнул .

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