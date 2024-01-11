Экс-судьи Бурруль и Итурральде считают, что «Атлетико» забил «Реалу» по правилам: «Вратарь сам налетел на спину Мораты»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Суперкубок Испании Альфонсо Перес Бурруль Альваро Мората Кепа Аррисабалага Хавьер Альберола Рохас Футбол

Бывшие судьи считают, что «Атлетико» забил 3-й гол «Реалу» по правилам.

На 78-й минуте вратарь Кепа Аррисабалага, выйдя на перехват навеса, столкнулся с форвардом Альваро Моратой. Мяч отскочил в ногу голкиперу и залетел в ворота. Главный судья Хавьер Альберола Рохас, несмотря на претензии футболистов «Реала», принял решение засчитать гол.

«Существует ложная мантра, что нельзя трогать вратаря в штрафной площади. Но это столкновение вратаря и игрока, вратарь действует мягче, игрок – жестче. Не более того», – отметил Эдуардо Итурральде Гонсалес.

«Гол забит по правилам. Мората не фолит. Вратарь сам налетел на спину футболиста в красно-белой футболке», – подчеркнул Альфонсо Перес Бурруль.

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14 комментариев
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та к голу претензий нет, это привоз Кепы, у меня вопросы в общем к тому недоразумению со свистком что бегает по полю и ищет любой момент чтобы свистнуть не в пользу Реала.
+42
-6
+36
Ответ Артём Поддубный
та к голу претензий нет, это привоз Кепы, у меня вопросы в общем к тому недоразумению со свистком что бегает по полю и ищет любой момент чтобы свистнуть не в пользу Реала.
Возможно он тоже когда сидел на званном ужине Барселоны)
+24
-7
+17
Легенда Барсы другого сказать не мог
+6
0
+6
Ответ Артём Поддубный
Федерация футбола Испании во главе с гиеной тебаосом ведут откровенную войну против Реала, Реал отбивается как может.
Это точно, такое чувство что и игроки это понимают, даже вини не так яростно аппелирует, просто отмудохали наших, джуда вообще по беспределу запинали, люди же все видят, насколько эта система прогнила, я в шоке
+6
0
+6
Подумал сначала что как то не по королевски на канале запускать работу судей, а теперь понятно зачем и для чего это, если мне память не изменяет то это уже третья игра где так беспределят судейство и я не гол имел ввиду если что, хотя и там как мне показалось было нападение на вратаря
+5
-2
+3
Экс судьи барселоны считают что Атлетико забил правильно в ворота Реала
+3
0
+3
Ответ Роман
Возможно он тоже когда сидел на званном ужине Барселоны)
Та это больше похоже на личную неприязнь. Он и не засуживает прям чтобы это сильно бросалось. Просто мелко пакостит и ищет любой момент чтобы нагадить.
+4
-1
+3
Ответ Ivang King
Это точно, такое чувство что и игроки это понимают, даже вини не так яростно аппелирует, просто отмудохали наших, джуда вообще по беспределу запинали, люди же все видят, насколько эта система прогнила, я в шоке
да это грязная игра Атлетико, она всегда такая, просто адекватные судьи это присекают, а это недоразумение только поощряло.
+2
0
+2
Ответ Ivang King
Подумал сначала что как то не по королевски на канале запускать работу судей, а теперь понятно зачем и для чего это, если мне память не изменяет то это уже третья игра где так беспределят судейство и я не гол имел ввиду если что, хотя и там как мне показалось было нападение на вратаря
Федерация футбола Испании во главе с гиеной тебаосом ведут откровенную войну против Реала, Реал отбивается как может.
+2
-1
+1
там вратарь ещё руками пытался взять мяч))
+4
-4
0
Ну это очевидно всем объективным людям.
+3
-3
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Карточка Кепе за симуляцию
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