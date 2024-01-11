Экс-судьи Бурруль и Итурральде считают, что «Атлетико» забил «Реалу» по правилам: «Вратарь сам налетел на спину Мораты»
Бывшие судьи считают, что «Атлетико» забил 3-й гол «Реалу» по правилам.
На 78-й минуте вратарь Кепа Аррисабалага, выйдя на перехват навеса, столкнулся с форвардом Альваро Моратой. Мяч отскочил в ногу голкиперу и залетел в ворота. Главный судья Хавьер Альберола Рохас, несмотря на претензии футболистов «Реала», принял решение засчитать гол.
«Существует ложная мантра, что нельзя трогать вратаря в штрафной площади. Но это столкновение вратаря и игрока, вратарь действует мягче, игрок – жестче. Не более того», – отметил Эдуардо Итурральде Гонсалес.
«Гол забит по правилам. Мората не фолит. Вратарь сам налетел на спину футболиста в красно-белой футболке», – подчеркнул Альфонсо Перес Бурруль.
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