Лунин сыграет с «Лас-Пальмас», с «Хетафе» может выйти Кепа. Анчелотти «не устал» ротировать вратарей «Реала»
Карло Анчелотти сделал выбор между Андреем Луниным и Кепой, но только на 1 матч.
Украинский и испанский вратари в отсутствие травмированного Тибо Куртуа играют, сменяя друг друга. Главный тренер «Реала» по-прежнему не сделал окончательный выбор в пользу одного из вратарей.
27 января «Мадрид» в гостях сыграет с «Лас-Пальмас» в рамках 22-го тура Ла Лиги, а 1 февраля – на выезде с «Хетафе» в перенесенной игре 20-го тура.
На субботний матч итальянец выбрал Лунина.
«Я не устал от этой ситуации (смеется). В среду я вам скажу, кто сыграет в четверг», – сказал Анчелотти.