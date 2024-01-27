Лунин сыграет с «Лас-Пальмас», с «Хетафе» может выйти Кепа. Анчелотти «не устал» ротировать вратарей «Реала»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Лас-Пальмас Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

Карло Анчелотти сделал выбор между Андреем Луниным и Кепой, но только на 1 матч.

Украинский и испанский вратари в отсутствие травмированного Тибо Куртуа играют, сменяя друг друга. Главный тренер «Реала» по-прежнему не сделал окончательный выбор в пользу одного из вратарей.

27 января «Мадрид» в гостях сыграет с «Лас-Пальмас» в рамках 22-го тура Ла Лиги, а 1 февраля – на выезде с «Хетафе» в перенесенной игре 20-го тура.

На субботний матч итальянец выбрал Лунина.

«Я не устал от этой ситуации (смеется). В среду я вам скажу, кто сыграет в четверг», – сказал Анчелотти.

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3 комментария
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Всё таки наверное пришло время «устать» ротировать состав и посадить Кепу на банку, да подольше. Вообще никакой. И то... Всё познаётся в сравнение. Эти двое и Куртуа, небо и земля. Скорейшего ему. Но как говорится, за неимением лучшего. Нужен Лунин
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судя по всему он так и будет ротировать до тех пока куртуа вернеться и наберет форму
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Ротация в каждой игре вратарей это не есть хорошо,поэтому они так часто ошибаються,давно пора номер 1 выбрать
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