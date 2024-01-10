«Атлетико» забил «Реалу» после столкновения Мораты с Кепой. Судья засчитал гол

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Альваро Мората Кепа Аррисабалага Хавьер Альберола Рохас Футбол

«Атлетико» забил «Реалу» в Суперкубке Испании в результате спорного эпизода.

На 78-й минуте вратарь Кепа Аррисабалага, выйдя на перехват навеса, столкнулся с форвардом Альваро Моратой. Мяч отскочил в ногу голкиперу и залетел в ворота.

Главный судья Хавьер Альберола Рохас, несмотря на претензии футболистов «Реала», принял решение засчитать гол – 2:3 в пользу «Атлетико».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Реал» – «Атлетико» – 3:3. Карвахаль сравнял на 85-й! Онлайн-трансляция. Беллингем, Винисиус, Родриго, Мората и Гризманн играют

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25 комментариев
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Кепа очень плох на выходах, это его слабейшее место. Вообще был удивлен, что он вышел в стартовом составе после отличного выступления Лунина.
+58
-12
+46
Даже Генич признал, что гол левый)
+40
-10
+30
при всей плохой игре кепы в этом моменте, там очевидное нарушение было
+30
-6
+24
Реал играет против 11 игроков Атлетико и 1 Барсы...
+32
-12
+20
Спорный момент. Больше нет, чем да.
+17
-6
+11
Как можно было засчитать такое, я не понимаю...
+14
-7
+7
Судейка явно хейтер Реала
+11
-5
+6
Кепа сам врезался в Мората , который спиной стоит.Где здесь нарушения со стороны Мората ? Если Мората не в оффсайде , то гол 100% чистый.
+6
-1
+5
Ответ corazn blanco
Кепа очень плох на выходах, это его слабейшее место. Вообще был удивлен, что он вышел в стартовом составе после отличного выступления Лунина.
Надеюсь после этого матча Карло поймет, что Лунина с рамки убирать не стоит, как минимум до возвращения Тибо.
+8
-3
+5
Это скорее ошибка Кепы, а не Рохаса.
+3
0
+3
Ну по такому скрину непонятно. Но если вратарь сам мимо мяча махнул а Мората столб изображал то гол чистый.
+3
0
+3
Ответ Эрнандес Эрнандес
Даже Генич признал, что гол левый)
И пенку признал в начале(ну или фол на границе штрафной, смотря где срубили Вини)
+5
-2
+3
Кепа неплохой вратарь, просто пропускает все что в створ летит, а в остальном хорош
+3
-1
+2
Судейка оч тупой, и на ВАР тож балбес

Но клубное ТВ намудрило с видосом, так только вредят себе
+5
-3
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Даже Генич признал, что гол левый)
Генич авторитет)
+2
0
+2
Кепа слабый вратарь, все таки не дело это тренера
+5
-4
+1
Шунин, ты ли это?
0
0
0
Этого судьи больше не будет на матчах Реала
+4
-4
0
Ответ King_X
И пенку признал в начале(ну или фол на границе штрафной, смотря где срубили Вини)
Там вне штрафной было, справедливости ради.
0
0
0
Ответ Растиньяк
Этого судьи больше не будет на матчах Реала
Верните Лаоса , пусть с Мансано все матчи реала обслуживают.
+1
-1
0
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