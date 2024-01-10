«Атлетико» забил «Реалу» после столкновения Мораты с Кепой. Судья засчитал гол

«Атлетико» забил «Реалу» в Суперкубке Испании в результате спорного эпизода.

На 78-й минуте вратарь , выйдя на перехват навеса, столкнулся с форвардом . Мяч отскочил в ногу голкиперу и залетел в ворота.

Главный судья , несмотря на претензии футболистов « », принял решение засчитать гол – 2:3 в пользу «Атлетико».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Реал» – «Атлетико» – 3:3. Карвахаль сравнял на 85-й! Онлайн-трансляция. Беллингем, Винисиус, Родриго, Мората и Гризманн играют

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