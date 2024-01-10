«Атлетико» забил «Реалу» после столкновения Мораты с Кепой. Судья засчитал гол
«Атлетико» забил «Реалу» в Суперкубке Испании в результате спорного эпизода.
На 78-й минуте вратарь Кепа Аррисабалага, выйдя на перехват навеса, столкнулся с форвардом Альваро Моратой. Мяч отскочил в ногу голкиперу и залетел в ворота.
Главный судья Хавьер Альберола Рохас, несмотря на претензии футболистов «Реала», принял решение засчитать гол – 2:3 в пользу «Атлетико».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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Но клубное ТВ намудрило с видосом, так только вредят себе