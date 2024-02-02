Хави: «За пределами Испании высоко ценят тренерскую работу. Но не здесь»

Хави считает, что в Испании не ценят работу тренеров.

«За пределами Испании высоко ценят тренерскую работу – настоящие футбольные люди отмечают нашу работу. Например, [работу] , , Аррасате... Любого тренера. Но не в Испании.

Была проделана очень хорошая работа, и я все еще надеюсь сделать очень хорошую работу до завершения сезона», – сказал главный тренер «Барселоны» .