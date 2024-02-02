Хави: «За пределами Испании высоко ценят тренерскую работу. Но не здесь»

Теги Барселона Осасуна Вильярреал Реал Сосьедад Хави Марселино Гарсия Тораль Ла Лига Хагоба Аррасате Иманоль Альгуасиль Футбол

Хави считает, что в Испании не ценят работу тренеров.

«За пределами Испании высоко ценят тренерскую работу – настоящие футбольные люди отмечают нашу работу. Например, [работу] Иманоля Альгуасиля, Марселино, Аррасате... Любого тренера. Но не в Испании.

Была проделана очень хорошая работа, и я все еще надеюсь сделать очень хорошую работу до завершения сезона», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

47 комментариев
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Когда закончится плач Хавиевны? Скоро тут в спорце море из каталонских слез будет
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Может ты тогда уже поедешь в Катар обратно? Чего ты сидишь тут.
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Он в каждом своем интервью будет ныть?
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Нытьё это главный козырь Чапи.
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Хави совсем поплыл. Он точно не пустое место, как тренер, но с таким болезненным отношением к критике ему не стать по настоящему топ тренером.
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Таких нытиков как чапи нигде ценить не будут.
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эххх) почему такой гений (нет) уходит ?) Я хотел чтобы он остался на многие годы))
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Неее,ну так нельзя..зачем ныть.? Мужик или что? 😱😏
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Ответ Арман Мартиросян
Хави совсем поплыл. Он точно не пустое место, как тренер, но с таким болезненным отношением к критике ему не стать по настоящему топ тренером.
Это точно, поднадоело уже. Анчелотти по моему недавно сказал, что он наоборот питается критикой
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В каждой стране своя шарманка
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Ответ Миша
Действительно, что это Хави сидит тут на Спортс.ру и новости о себе в 3-м лице строчит. Вот нытик!
Хочет плюсики зафармить.
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Как-то Гвардиолу до тебя очень даже неплохо оценивали. А есть ещё Анчелотти, Зидан, Симеоне...Просто кто-то не того полета птица...
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Это уже начинает походить на нервное расстройство
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Хави: у всех детей есть игрушки,а у меня нет 😁
Хоть и ценю его за всё то,что он сделал для Барселоны,но сейчас он ведёт себя как ребёнок,и наносит удары по репутации клуба своей болтовнёй
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Ответ bubareska
«Вы профессионалы, импровизируйте. Проиграете - закрою на базе» Начну с этого)
Чёткий план
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Ответ yrok77
Какие мысли есть по тренировочному процессу, тактике и схеме на конкретный матч? Или ты думаешь тренер просто состав выставляет и говорит играйте парни как получится? 😃🤣
«Вы профессионалы, импровизируйте. Проиграете - закрою на базе»

Начну с этого)
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Ответ bubareska
Уходи, я готов тренировать Барсу всего за миллион евро в год. Наполи пройду, а там как уж получится
Какие мысли есть по тренировочному процессу, тактике и схеме на конкретный матч? Или ты думаешь тренер просто состав выставляет и говорит играйте парни как получится? 😃🤣
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Пусть Спартак попробует потренировать
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он же уволился! пора бы уже заткнуться либо свалить сейчас
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Особенно высоко ценят в АПЛ, где даже Пепа и Клоппа не жалеют после незначительных провалов)
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Ценят работу тренеров, но не тренеришек.
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Вали в свой Катар уже, лузер.
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Эталонный нытик
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Скажите это Тухелю
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От Чапи уже тошнит, каждый день плачит. Все виноваты кроме него.
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Попрашайничая на улице Хави был бы уже милиардером.
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Может скинемся на мороженку Хави? Чтобы он не грустил столько, бедняжка.
Толи дело в нынешнее время ценят работу заводчан, шахтеров, работников жкх и т.д
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Он до конца сезона собирается ныть о том, что его не ценят?
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В пределах нашей страны ценят например, количество раз , которое ты сможешь набить мяч.
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Облажается где нибудь во Франции или Италии, будет то же самое про них говорить
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