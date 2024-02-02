Хави: «За пределами Испании высоко ценят тренерскую работу. Но не здесь»
Хави считает, что в Испании не ценят работу тренеров.
«За пределами Испании высоко ценят тренерскую работу – настоящие футбольные люди отмечают нашу работу. Например, [работу] Иманоля Альгуасиля, Марселино, Аррасате... Любого тренера. Но не в Испании.
Была проделана очень хорошая работа, и я все еще надеюсь сделать очень хорошую работу до завершения сезона», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
Хоть и ценю его за всё то,что он сделал для Барселоны,но сейчас он ведёт себя как ребёнок,и наносит удары по репутации клуба своей болтовнёй
Начну с этого)
Толи дело в нынешнее время ценят работу заводчан, шахтеров, работников жкх и т.д