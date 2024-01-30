Гвардиола – главный кандидат Лапорты на пост тренера «Барсы» (El Chiringuito)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Пеп Гвардиола Футбол

«Барселона» заинтересована в возвращении Пепа Гвардиолы.

Об этом в эфире El Chiringuito рассказал журналист Хота Хорди. Ранее стало известно, что главный тренер «блауграны» Хави покинет свой пост по окончании сезона. 

«Кандидат Лапорты номер 1 – Гвардиола. 

Он позвонит ему и в качестве одолжения попросит его вернуться», – сказал Хорди.

Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год, сейчас он работает в «Манчестер Сити». Контракт специалиста с английским клубом действует до 2025 года. 

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137 комментариев
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Пике: он возвращается
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Марго Робби – главная претендентка на пост моей жены
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Журналист Хота Хорди - в переводе Иван Карпов?
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Ага, только нужно ли это сейчас самому Пепу?
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Причем, желательно, за бесплатно будет работать, а еще лучше если парочке футболистов будет сам зарплату платить
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А Хави будет играть
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Чемпиона Испании отправлять в сегунду. Даже сейчас идут 3-4 с условием кучи травмированны. Такой бред на спротсе пишут люди иногда
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий скрыт
Очищение сегундой и наладить финансы (даже через 4-5 лет) полностью противоположны
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Одолжения)) ещё в аренду его возьмите на сезон.
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А зачем это Пепу? Его критиковали и он ушел во время финансовой стабильности клуба на пике славы, оказался прав, выиграл все. В это время Барса на воспитанниках и Месси, что смогла то выиграла, при ужасном руководстве. Теперь она в плачевном состоянии, и Пеп должен ещё одолжения делать.
+12
0
+12
Ответ Ебздрогыч
Причем, желательно, за бесплатно будет работать, а еще лучше если парочке футболистов будет сам зарплату платить
и с собой весь состав и персонал от президента до уборщицы возьмёт из Сити
+12
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+12
Ответ А.Э.РАСИМ
Комментарий скрыт
Логика - это не твоё.
+11
0
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Ответ Юрий Музыка
Комментарий скрыт
🤣о пошла жара, щас барсофаны буду верить в это, как возвращение Мессии))
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Вместе с шейхом Мансур бен Зайд Аль Нахайян, ага
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Ответ Даник Муша
Букмекеры какой кэф дают на это?
уверен, что ниже, чем на Пепа в Барселоне
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Ответ Игорь М.
Марго Робби – главная претендентка на пост моей жены
Букмекеры какой кэф дают на это?
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Ответ А.Э.РАСИМ
Комментарий скрыт
Ему, наверное, не нужна головная боль
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Да он уже и так скрытно Жироной руководит. Так что не судьба.
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Глупость какая-то, зачем это Пепу??? Ему и в Сити хорошо
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так позвонят в качестве одолжения, или попросят в качестве одолжения?🤣🤣🤣🤣
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Лапорту беспокоит только его рейтинг, думаю Гвардиола это понимает)
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Представляю лицо Пепа, когда он прочитал эту новость. 😄
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Эээххх… мечты. Мечты….
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Если в 2009 Гвардиола был рад получить работу в Барсе, то теперь он сам выбирает себе клубы. И чтобы там не вопили недоглоры на тему что пусть Гвардиола попробует что-то выиграть с середняком или аутсайдером, топ тренер выберет себе топ клуб. И за таким тренером всегда будет очередь. Поэтому при всей любви Пепа к Барсе, он реально понимает что там происходит внутри. И знает как идеально должна работать администрация и руководство клуба, на примере Сити. Так что вернётся Пеп в Барсу или нет - очень большой вопрос!
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Ну вот зачем такая "новость"?
Естественно Лапорта может позвонить Пепу, они могут даже по дружески поговорить. Но ВСЕМ (абсолютно) понятно, что Гвардиола не пойдет из Сити (где безграничный бюджет, отличный менеджмент, прекрасно налажена селекционная работа и как следствие этого имеется просто убойный состав) в Барсу! Зачем ему это?! Он уже всё, всем доказал. Зачем ему портить свой имидж, авторитет, и тренерское имя в Барсе, где плохо всё, к сожалению. Да и за бутерброды он работать не собирается...
+4
-1
+3
Ответ Игорь М.
Марго Робби – главная претендентка на пост моей жены
хороший вариант👍👍👍
+5
-2
+3
Лапорта этот, смешнее, чем я думал. Не удивлюсь об организации фонда в Тайланде для сбора денег на Пепа.
+3
0
+3
одолжения, лол
+4
-1
+3
Ага, а потом будет через год просить отказаться от зарплаты)
Пеп тертый, его на такое не разведешь.
+3
0
+3
Гвардиола и знать не знает как работать в условиях такого ограниченного бюджета . Когда команда 2 раза проиграет его также поднимут на виллы местные эксперты , скажут что постарел и уже не тот . В идеале Барсе нужно избавиться от тупорылых фанатов .
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