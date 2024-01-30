Гвардиола – главный кандидат Лапорты на пост тренера «Барсы» (El Chiringuito)
«Барселона» заинтересована в возвращении Пепа Гвардиолы.
Об этом в эфире El Chiringuito рассказал журналист Хота Хорди. Ранее стало известно, что главный тренер «блауграны» Хави покинет свой пост по окончании сезона.
«Кандидат Лапорты номер 1 – Гвардиола.
Он позвонит ему и в качестве одолжения попросит его вернуться», – сказал Хорди.
Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год, сейчас он работает в «Манчестер Сити». Контракт специалиста с английским клубом действует до 2025 года.
Естественно Лапорта может позвонить Пепу, они могут даже по дружески поговорить. Но ВСЕМ (абсолютно) понятно, что Гвардиола не пойдет из Сити (где безграничный бюджет, отличный менеджмент, прекрасно налажена селекционная работа и как следствие этого имеется просто убойный состав) в Барсу! Зачем ему это?! Он уже всё, всем доказал. Зачем ему портить свой имидж, авторитет, и тренерское имя в Барсе, где плохо всё, к сожалению. Да и за бутерброды он работать не собирается...
Пеп тертый, его на такое не разведешь.