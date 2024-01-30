Гвардиола – главный кандидат Лапорты на пост тренера «Барсы» (El Chiringuito)

«Барселона» заинтересована в возвращении Пепа Гвардиолы.

Об этом в эфире El Chiringuito рассказал журналист Хота Хорди. Ранее стало известно, что главный тренер «блауграны» Хави покинет свой пост по окончании сезона.

«Кандидат Лапорты номер 1 – Гвардиола.

Он позвонит ему и в качестве одолжения попросит его вернуться», – сказал Хорди.

возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год, сейчас он работает в « ». Контракт специалиста с английским клубом действует до 2025 года.