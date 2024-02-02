«Роналдо отлично адаптируется в «Ростове». Потихоньку превращается в русского». Агент о новичке дончан
Агент Роналдо дос Сантоса рассказал об адаптации форварда в «Ростове».
В январе бразилец перешел в клуб Мир РПЛ из «Левски».
«Слава богу, Роналдо отлично адаптируется в «Ростове», никаких проблем.
Учит ли он русский язык? Роналдо потихоньку превращается в русского», — сказал Хулио Сезар Гранха.
— Я — русский, и в Эфиопии никогда не был.
— Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
Хулио, не хочется тебя расстраивать, но если он выучит русский, то первым делом сменит агента.