«Роналдо отлично адаптируется в «Ростове». Потихоньку превращается в русского». Агент о новичке дончан

Агент Роналдо дос Сантоса рассказал об адаптации форварда в «Ростове».

В январе бразилец перешел в клуб Мир из «Левски».

«Слава богу, Роналдо отлично адаптируется в « », никаких проблем.

Учит ли он русский язык? потихоньку превращается в русского», — сказал Хулио Сезар Гранха.