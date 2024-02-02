«Роналдо отлично адаптируется в «Ростове». Потихоньку превращается в русского». Агент о новичке дончан

Теги Ростов премьер-лига Россия Роналдо дос Сантос Футбол

Агент Роналдо дос Сантоса рассказал об адаптации форварда в «Ростове».

В январе бразилец перешел в клуб Мир РПЛ из «Левски».

«Слава богу, Роналдо отлично адаптируется в «Ростове», никаких проблем.

Учит ли он русский язык? Роналдо потихоньку превращается в русского», — сказал Хулио Сезар Гранха.

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27 комментариев
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Ответ Ростовский
ну путай Роналдо и Роналду
Ааа, это другой Роналду что-ли? Ну ничего себе
+30
-3
+27
Поэтому вчера за АльНаср не играл
+31
-5
+26
осталось Месси пригласить в Рпл
+23
-1
+22
Как это превращается в русского? Начал пить, завёл медведя и ходит на курсы балалайки?
+16
-3
+13
Перспективная ветка😁
+10
-1
+9
Ответ Наильевна
Как это превращается в русского? Начал пить, завёл медведя и ходит на курсы балалайки?
Женился на матрешке и завел дружбу с Ванькой-встанькой)))
+3
0
+3
Ответ Мэр Чунга-чанги
Ааа, это другой Роналду что-ли? Ну ничего себе
Ну да это зубастик , видишь О в конце
+3
-1
+2
Ответ Наильевна
Как это превращается в русского? Начал пить, завёл медведя и ходит на курсы балалайки?
А обязательно ли «становится русским» в России? Нельзя оставаться собой?
+1
0
+1
— Так, теперь давайте с эфиопским футболистом…
— Я — русский, и в Эфиопии никогда не был.
— Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
+2
-1
+1
Роналдо отлично адаптировался в Ростове, и готов приобрести фк "Ростов".
+1
0
+1
Ростов Ронолдо
+2
-1
+1
Ну да, адаптировался или нет это только по окончанию первой половины можно будет сказать. А то через месяц после возобновления чемпа загрустит по родине.
+1
0
+1
А теперь представьте эту новость 25 лет назад:)
+2
-1
+1
Ответ Наильевна
Как это превращается в русского? Начал пить, завёл медведя и ходит на курсы балалайки?
пишит на странице Стэтхэма пацанские цитаты!
0
0
0
Ответ Алексей Ненахов
Поэтому вчера за АльНаср не играл
ну путай Роналдо и Роналду
+10
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Ответ Spartak Zenit
осталось Месси пригласить в Рпл
Отмазался в Аль-Насре что травма, а сам в Ростов, вот каков.
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Ответ Spartak Zenit
осталось Месси пригласить в Рпл
...и дать ему гражданство, ибо лимит)
+1
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"Учит ли он русский язык? Роналдо потихоньку превращается в русского», — сказал Хулио Сезар Гранха.

Хулио, не хочется тебя расстраивать, но если он выучит русский, то первым делом сменит агента.
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Скорость и техника есть.
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Я остаюсь! Я буду здесь жить! Буду кавер-версией
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получил права на комбайн
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А другие слова он учит?
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Да, мужик... С такой фамилией ты станешь в РФ популярней Педриньо локомотивского.
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Вот и славно. А то мы шибко переживали
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Легенда 💪🏻
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