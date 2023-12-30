Слуцкий вряд ли подпишет Дзюбу в «Шанхай»: «Он очень полезен «Локомотиву», будем общаться на расстоянии. Наш контент будет скорее дистанционным»
Леонид Слуцкий оценил вероятность перехода Артема Дзюбы в «Шанхай Шеньхуа».
– Что касается привлечения российских игроков, мне пока сложно говорить на эту тему. Клуб очень высокого профессионального уровня. В клубе есть спортивный департамент. И именно спортивный департамент в большей степени будет принимать решение о новых футболистах, об усилении.
– Дзюбу подтянете?
– Что касается нашего контента с Артемом Дзюбой, то теперь он будет скорее дистанционным. Я желаю Артему, как и всегда, больших успехов в «Локомотиве». Но, думаю, он очень полезен своему клубу и сможет проявлять себя именно там, а мы будем общаться на расстоянии, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».
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