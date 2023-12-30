Слуцкий о назначении в «Шанхай»: «В нынешних условиях это максимально возможное предложение для российских специалистов»

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий высказался о своем назначении главным тренером «Шанхай Шеньхуа».

«Шанхай Шеньхуа»  – очень большая, амбициозная команда. Задача на сезон – выступить максимально качественно и успешно во всех турнирах. «Шанхай»  – действующий обладатель Кубка, поэтому нужно подтверждать свои полномочия в этом плане. 

Стартует сезон матчем за Суперкубок Китая с командой «Шанхай Порт», сразу дерби. Ну и азиатская Лига чемпионов. Поэтому у клуба очень большие задачи.

Российскому тренеру сейчас не так просто выйти на зарубежный рынок. Но, к большому счастью, у меня есть очень профессиональные агенты, которые подготовили этот вариант. В нынешних условиях это, наверное, максимально возможное предложение для российских специалистов», – сказал Слуцкий.

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9 комментариев
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Сказал бы уже, что это максимально возможное предложение для него самого.

А так даже с учётом СВО хороший российский тренер мог бы тренировать хороший европейских клуб. Но настолько хороших тренеров просто нет. Именно в этом случае дело не в неприязни.
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Черчесов нормально в лидера Венгрии заходил, чей уровень куда выше команд Китая
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Неправ Леонид. Просто среди российских тренеров нет ни одного, который по уровню мог бы тренировать хороший европейский клуб. Кроме редких исключений, практически никаких результатов у российских специалистов в Европе. Зачем тогда они там?
Если бы дело было в гражданстве РФ, то Головин, Кузяев и Миранчук не играли бы в серьезных клубах
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wr are the shit(c)
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Юморист😁
Вот если б не нынешние условия, то разъехались бы наши канчельскисы, евсеевы гогниевы по европам да по америкам. Ну и ты конечно Лёнь в Челси или МЮ
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Ответ Азамат Кабертай
Неправ Леонид. Просто среди российских тренеров нет ни одного, который по уровню мог бы тренировать хороший европейский клуб. Кроме редких исключений, практически никаких результатов у российских специалистов в Европе. Зачем тогда они там? Если бы дело было в гражданстве РФ, то Головин, Кузяев и Миранчук не играли бы в серьезных клубах
Ну да, из действующих никто ничего не выиграл. А вообще только пёс чашку взял.
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Ответ hh88_88
Ну да, из действующих никто ничего не выиграл. А вообще только пёс чашку взял.
сам Леонид заскакивал в 1/4 ЛЧ , Черчесов в Венгрии с натяжкой хорошо тренировал . вот и собственно все , больше ничего не приходит на ум, что можно назвать успехом
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