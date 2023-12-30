Слуцкий о назначении в «Шанхай»: «В нынешних условиях это максимально возможное предложение для российских специалистов»

Леонид Слуцкий высказался о своем назначении главным тренером «Шанхай Шеньхуа».

« » – очень большая, амбициозная команда. Задача на сезон – выступить максимально качественно и успешно во всех турнирах. «Шанхай» – действующий обладатель Кубка, поэтому нужно подтверждать свои полномочия в этом плане.

Стартует сезон матчем за Суперкубок Китая с командой «Шанхай Порт», сразу дерби. Ну и азиатская Лига чемпионов. Поэтому у клуба очень большие задачи.

Российскому тренеру сейчас не так просто выйти на зарубежный рынок. Но, к большому счастью, у меня есть очень профессиональные агенты, которые подготовили этот вариант. В нынешних условиях это, наверное, максимально возможное предложение для российских специалистов», – сказал .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам