Слуцкий о назначении в «Шанхай»: «В нынешних условиях это максимально возможное предложение для российских специалистов»
Леонид Слуцкий высказался о своем назначении главным тренером «Шанхай Шеньхуа».
«Шанхай Шеньхуа» – очень большая, амбициозная команда. Задача на сезон – выступить максимально качественно и успешно во всех турнирах. «Шанхай» – действующий обладатель Кубка, поэтому нужно подтверждать свои полномочия в этом плане.
Стартует сезон матчем за Суперкубок Китая с командой «Шанхай Порт», сразу дерби. Ну и азиатская Лига чемпионов. Поэтому у клуба очень большие задачи.
Российскому тренеру сейчас не так просто выйти на зарубежный рынок. Но, к большому счастью, у меня есть очень профессиональные агенты, которые подготовили этот вариант. В нынешних условиях это, наверное, максимально возможное предложение для российских специалистов», – сказал Слуцкий.
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А так даже с учётом СВО хороший российский тренер мог бы тренировать хороший европейских клуб. Но настолько хороших тренеров просто нет. Именно в этом случае дело не в неприязни.
Если бы дело было в гражданстве РФ, то Головин, Кузяев и Миранчук не играли бы в серьезных клубах
Вот если б не нынешние условия, то разъехались бы наши канчельскисы, евсеевы гогниевы по европам да по америкам. Ну и ты конечно Лёнь в Челси или МЮ