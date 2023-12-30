Слуцкий о работе в «Шанхае»: «Немного нервничаю, это большой вызов. Надеюсь сделать все, чтобы помочь китайскому футболу»
Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от работы в китайском «Шанхай Шеньхуа».
«Я очень благодарен и рад, что у меня есть такая возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю.
Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. Все знают, что это очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь «Шеньхуа» и китайскому футболу», – сказал российский тренер.
Фото: www.sohu.com/
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