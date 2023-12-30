Слуцкий о работе в «Шанхае»: «Немного нервничаю, это большой вызов. Надеюсь сделать все, чтобы помочь китайскому футболу»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Футбол

Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от работы в китайском «Шанхай Шеньхуа».

«Я очень благодарен и рад, что у меня есть такая возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю.

Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. Все знают, что это очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь «Шеньхуа» и китайскому футболу», – сказал российский тренер.

 

Фото: www.sohu.com/

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29 комментариев
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Успехов💪🏻
Назло всем злопыхателям.
Уже предвкушаю бредни Мостового в случае успеха Слуцкого
+54
-7
+47
Давай Леня, верим
+37
-4
+33
теперь он Ле Ви Слу
+21
-2
+19
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Успехов💪🏻 Назло всем злопыхателям. Уже предвкушаю бредни Мостового в случае успеха Слуцкого
«Против кого там играть ? Они там хоть начеканить сотку могут ?»
+12
-1
+11
Ответ waleri
Помочь китайскому футболу? Заканчивай давай в уши лить, карману своему помочь и ничего более..
А ты у нас я погляжу чисто миротворец
+12
-3
+9
Леонид Викторович, удачи вам, надеюсь все подучится !
+7
-1
+6
Очень хочется, что Слуцкий добился результата в этой лиге, чтобы заткнуть рты критикам, а-ля Мостовой
+4
-1
+3
Ну там и сборную Китая в перспективе возглавит..выведет её на мировой уровень и ... кстати как по китайски будет "мы все ..вно"?
+2
0
+2
Удачи, все таки самый адекватный тренер РФ
+2
0
+2
В Китае халтуру терпеть не станут, быстро домой отправят. Но Лёне желаю только успехов
+2
-1
+1
Нашему помог уже
+1
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+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Успехов💪🏻 Назло всем злопыхателям. Уже предвкушаю бредни Мостового в случае успеха Слуцкого
Какого успеха? Дай бог год там продержится. Ему теперь только гусей смешить на ютубе.
+4
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китайскому футболу ничего не поможет.
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Забыл добавить - братскому китайскому народу))
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Лёня молодец. Потренировал в Голландии, Англии. Теперь Китай. Интересная география. Успехов ему!
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С азиатского футбола он начинал в Уралане
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Ответ Pasta
Мои "бредни" тоже можешь предвкушать. После провала в Рубине, я имею право критиковать Слуцкого сколько угодно. Даже если в слабеньком чемпионате Китая, в водокачечном еще больше, чем наш РФПЛ, у него получится - это не отменяет так себе результаты в Халле, провал со сборной, провал на второй год в Витессе и провал на второй год в Рубине.
В Халле владелец распродал всю команду. Из Рубина ушли все легионеры.

Слуцкий свой уровень доказал выходом в 1/4 ЛЧ - единственным среди российских тренеров и клубов.
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Удачи тебе Ле Слу !!
+2
-2
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Ответ Yakub_Yar
Очень хочется, что Слуцкий добился результата в этой лиге, чтобы заткнуть рты критикам, а-ля Мостовой
я думаю в китае есть свой аналог царя александра мостового
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Ответ Мэргэн Краснов
С азиатского футбола он начинал в Уралане
тсс! там живут почитатели Далай-ламы.
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