«Зенит» поздравил Миллера с днем рождения: «Благодарим за поддержку, без которой невозможно было бы представить клуб. Желаем сохранения духа истинного болельщика»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Футбол

«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

Сегодня председателю правления «Газпрома» исполняется 62 года.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы желаем вам здоровья, успехов и сохранения духа истинного болельщика, который позволит нам с вами достичь множества новых ярких побед – как на футбольном поле, так и за его пределами!

Мы благодарим вас за поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», за вашу преданность и любовь к футболу. С праздником!», – говорится в сообщении клуба.

Ротенберг – Миллеру: «Зенит» – ориентир для СКА, мы всегда следим за ним и берем пример. Вместе мы сила. С днем рождения, ура!»

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81 комментарий
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Мы благодарим вас за поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит» - тут все правильно, без газпромовского бабла и админресурса играл бы Зенитушка в лучшей лиге мира, где частенько обитал
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Спасибо Борисычу за то, что вместо газификации населенных пунктов страны, греет бразильскую диаспору за народные деньги
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Это личная заслуга Алексей Борисыча!

Его обещания по капитализации Газпрома - пик карьеры. Хорошо показывает, какой он менеджер. А человечек он настолько мелкий, что и сказать нечего )
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Можно подумать что из своего кармана платит….обворовали всю страну и благодарят главкрыс…..
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Чет многочисленный болел фк газпром в комментариях под поздравлением не видно.
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+23
Ответ Benjamin
Чет многочисленный болел фк газпром в комментариях под поздравлением не видно.
Они сейчас за матч тв заступаются
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Стоит ли надеяться,что когда Миллера уберут,то зенит в пердив свалится??
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Ответ xvinny
Алексей Свет Борисович, здоровья и всяческих успехов!
На колени!!!!!!!
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Ответ Spartakus1984
Стоит ли надеяться,что когда Миллера уберут,то зенит в пердив свалится??
Стоит, только евреи минимум по 90 лет живут, а ему 62 только) К 70 годам как раз дождёшься) Хороший стимул беречь своё здоровье))
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Ответ Spartakus1984
Стоит ли надеяться,что когда Миллера уберут,то зенит в пердив свалится??
Зачем ? Выезд в Питер весьма приятный , клуб с историей , хоть немного и загазированной
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Новиков из Эстонии тоже поздравляет
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Ответ Анатолий Дмитриевич
частенько - это 6 лет за примерно 80 чемпионатов страны?))
Напомню! В 1967 году "Зенит" занял последнее место. Но в связи с 50-ти летием Октябрьской революции "по просьбам трудящихся" высшую лигу (класс "А") расширили до 20-ти команд! Лишь бы оставить команду из города-колыбели революции! Неизвестно после этого сколько бы великий клуб барахтался в первой лиге...
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Ответ Volgogradets
Спасибо Борисычу за то, что вместо газификации населенных пунктов страны, греет бразильскую диаспору за народные деньги
Привет землякам! Тут даже дело не в том что газификация населённых пунктов проводится слабо, если даже линию подведут, для сельских/деревенских жителей это боснословная сумма что бы "подключиться". Поэтому до сих пор в близлежащих деревнях высокий спрос на дрова/пропан.
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Ответ rarog
Уверен что все клубы поздравляют своих топ-менежеров. В России, в Англии, в Буркина-Фасо. Но только в случае Зенита будут зарева пожаров в комментариях ниже
Когда фанаты Челси любят вора Абрамовича - это другое, им можно)
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Ответ Benjamin
Чет многочисленный болел фк газпром в комментариях под поздравлением не видно.
Они на коленях,намаз совершают о "великом " Алексее борисыче
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А где толпы местных глориков типо алешки Кузнецова, Дмитрий 69 , Швайни и зелёного. Уж они то точно должны его на руках носить,иначе вряд ли они за зенит в ФНЛ болели ,пришлось бы им, как отцам, за Спартак болеть
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Ответ Ковид 07.10.52
Риобургом любой играть сумеет и временные страдания переживут, а страдают все одинаково, пока.., но весной возместят причиненные неудобства.
А ты за кого в РПЛ болеешь?
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Ответ Чебурашка от Гены
А чем КБ то не довольны? Денег тоже дуром. Второй в РПЛ по финансам. Думаешь, Зенит уберут , чемпионами станете сразу? 😁
а вот тут соглашусь. В наших проблемах виноват далеко не Зенит)
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Ответ Владислав88
Стоит, только евреи минимум по 90 лет живут, а ему 62 только) К 70 годам как раз дождёшься) Хороший стимул беречь своё здоровье))
А я думал, он немец)
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А как «благодарны» фанаты с Виража этому господину за то что превратил их дом в шоу - кабаре , и команду которой они гордились из-за воспитанников в клуб из Бразилии )))
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Ответ Ковид 07.10.52
Уже не скрывают, в каком кабинете чемпионов назначают.
🤡
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Ответ riverman1980
У Миллера одно полезное качество: в отличие от болельщика киевской Динамы Федуна, втбешных эффективных менеджеров в динаме московской или не менее эффективных рждешников и вэбовцев, он искренне болеет за свой клуб. именно поэтому есть результат.
Ааа, так вот отчего результат. Понятно. А мы думали от 🤑
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Ответ Volgogradets
Спасибо Борисычу за то, что вместо газификации населенных пунктов страны, греет бразильскую диаспору за народные деньги
Мне тут пытались доказать , что покупать бразильцев дешевле , чем газифицировать населённые пункты.
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Ответ Spartakus1984
зенит не богатый,богатый Газпром Но Газпром принадлежит не зениту а стране,народу,значит мы все оплачиваем зениту его существование.Но я не хочу оплачивать.
Дядя Волк, ты чего такой злой то?) Денег нет что ли после праздников?))
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Тикнизяна подарите
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Благодарят государственного менеджера которого просто назначили на должность и который сам ничего не создал в этом мире
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ну хоть для кого то уважаемый)))
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Без Миллера невозможно представить клуб. То есть без него Зенита не было бы?
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Ответ Вадим Григорьев
История то с запашком
Ну ладно у всех она не идеальна
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Ответ блокад блокадыч
Отцы за Спартак тоже бы не болели, если бы он в фнл был, так что тоже глоры))
Ваши отцы
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