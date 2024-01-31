«Зенит» поздравил Миллера с днем рождения: «Благодарим за поддержку, без которой невозможно было бы представить клуб. Желаем сохранения духа истинного болельщика»

«Зенит» поздравил Алексея Миллера с днем рождения.

Сегодня председателю правления « » исполняется 62 года.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы желаем вам здоровья, успехов и сохранения духа истинного болельщика, который позволит нам с вами достичь множества новых ярких побед – как на футбольном поле, так и за его пределами!

Мы благодарим вас за поддержку, без которой невозможно было бы представить современный « », за вашу преданность и любовь к футболу. С праздником!», – говорится в сообщении клуба.

Ротенберг – Миллеру: «Зенит» – ориентир для СКА, мы всегда следим за ним и берем пример. Вместе мы сила. С днем рождения, ура!»