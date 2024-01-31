Ротенберг – Миллеру: «Зенит» – ориентир для СКА, мы всегда следим за ним и берем пример. Вместе мы сила. С днем рождения, ура!»

Роман Ротенберг, поздравляя Алексея Миллера, назвал «Зенит» ориентиром для СКА.

Председателю правления ПАО « » сегодня исполнилось 62 года.

«Уважаемый Алексей Борисович, поздравляю вас с днем рождения. В первую очередь желаю вам здоровья, побед.

А мы очень рады, что вы всегда с нами, всегда поддерживаете команду, уделяете внимание, ежедневно контролируете процессы у нас в команде. Мы это очень ценим, наши ребята это очень ценят.

Я уверен, что мы с вами только в начале нашего пути. Мы с вами уже много выиграли – все это благодаря нашей совместной работе.

У нас построена замечательная база – «Хоккейный город». Сейчас у нас новый вызов – переезд на новую «СКА-Арену». Мы выходим на совершенно новый уровень. Санкт-Петербург будет суперхоккейным городом.

Наравне с «Зенитом». Мы всегда следим за «Зенитом», берем пример с « » – это наш ориентир.

Мы очень рады, что можем с вами добиваться побед. Мы вместе. Вместе мы сила. Уважаемый Алексей Борисович, с днем рождения. Ура!» – сказал в видеообращении главный тренер СКА Ротенберг.