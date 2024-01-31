Ротенберг – Миллеру: «Зенит» – ориентир для СКА, мы всегда следим за ним и берем пример. Вместе мы сила. С днем рождения, ура!»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг, поздравляя Алексея Миллера, назвал «Зенит» ориентиром для СКА.

Председателю правления ПАО «Газпром» сегодня исполнилось 62 года.

«Уважаемый Алексей Борисович, поздравляю вас с днем рождения. В первую очередь желаю вам здоровья, побед.

А мы очень рады, что вы всегда с нами, всегда поддерживаете команду, уделяете внимание, ежедневно контролируете процессы у нас в команде. Мы это очень ценим, наши ребята это очень ценят.

Я уверен, что мы с вами только в начале нашего пути. Мы с вами уже много выиграли – все это благодаря нашей совместной работе.

У нас построена замечательная база – «Хоккейный город». Сейчас у нас новый вызов – переезд на новую «СКА-Арену». Мы выходим на совершенно новый уровень. Санкт-Петербург будет суперхоккейным городом.

Наравне с «Зенитом». Мы всегда следим за «Зенитом», берем пример с «Зенита» – это наш ориентир.

Мы очень рады, что можем с вами добиваться побед. Мы вместе. Вместе мы сила. Уважаемый Алексей Борисович, с днем рождения. Ура!» – сказал в видеообращении главный тренер СКА Ротенберг.

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25 комментариев
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У Ротенберга язык, наверное, супер гладкий, столько вылизывать - это нужно невероятные усилия прилагать.
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Ждём бразильских кудесников шайбы.
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Ждём бразильских хоккеистов в СКА?
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Если они ориентир и пример , тогда где бразильцы в составе «СКА»? Несколько точно должно быть
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Можно бы было брать пример с господина миллера, если бы он, будучи миллиардером, построил на свои деньги стадион, содержал команду, но он так любит зенит, что не рубля своего не вложил, завтра придет другой руководитель, условный болельщик динамо барнаул и зенит пропадет с радаров, а динамо барнаул взлетит
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Молодец! Старательный!
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Лишь некоторые болельщики в Питере достойны таких руководителей
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Юстас Ротенберг - Алексу Миллеру

"Готов работе зените тчк"
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Где вы были вместе с Зенитом в до газпромовские времена
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Когда же угомонится этот финский чушпан. Наверное не проходит ни дня без его комментариев
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Рыбак рыбака...
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Если Зенит пример---значит надо увеличивать лимит.Если Зенит-латиноамериканская команда,то СКА станет наверное Северно-Американская.
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🤡
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Какая же отвратительная компания
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Ответ chatone gpt0ne
какое-то неискреннее Ура! у него получилось... наверное весь словарный запас уже исчерпал... кстати, один город - одна команда, почему не работает? тут явно кто-то лишний, либо Зенит, либо СКА...
Я болельщик Зенита и СКА. Это никак не противоречит одно другому. Другое дело Роман со своими умозаключениями. Но это совсем другой вопрос. )
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Ответ Петрович
У Ротенберга язык, наверное, супер гладкий, столько вылизывать - это нужно невероятные усилия прилагать.
А что ему вылизывать, он сам ещё тот персонаж, вместе со своей семейкой.
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Зенит» – ориентир для СКА, мы всегда следим за ним и берем пример

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В ска тоже нет местных уроженцев?
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Два самых мерзких персонажей в российском спорте
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У него язык раздвоенный как у рептилии одновременно может лизать сразу два объекта.
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какое-то неискреннее Ура! у него получилось... наверное весь словарный запас уже исчерпал... кстати, один город - одна команда, почему не работает? тут явно кто-то лишний, либо Зенит, либо СКА...
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Ну тут даже не тазик тут нужно ведро да побольше...
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Вытащи язык из моей жопы, Гарри. обычно так лижут псы. (с)
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мвахахахахахахахаха))))))))))
и добавил что жалко что бразилия не играет в хоккей....)))))
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Мало! Надо каждый час писать гаврилиаду и посылать в Миллергоф...
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