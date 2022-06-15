Денисов о Капелло и ЧМ-2014: «Полный дебилизм, его личный провал. Мы в лучшей форме, нам по 29-30 лет, а он говорит – нужно омоложение состава. Ты сумасшедший?»

считает, что сам провалил ЧМ-2014.

– Капелло, пока не сошел с ума... Мы заняли первое место в отборе! Каждая замена точечная! Все принятия решений – 5 с плюсом! Мы идем на первом месте, обыгрываем Португалию, там все это туда-сюда.

– Почему сошел с ума?

– Потому что он сошел с ума. Вы ему наберите и задайте вопрос: почему так произошло? Мы попали на чемпионат мира в Бразилию, мне 29, Кержу 30, Быстрову 29, Анюкову 30. Он говорит: нам нужно омоложение состава.

Ты сумасшедший? Мы в лучшей форме, у нас чемпионат мира в Бразилии, а ты нам говоришь – мы будем молодых [брать]... Там пацаны играли молодые, которые даже в отборе ни одной игры не провели. И никто не задал вопрос!

Я вам задаю вопрос: почему? Кто ему что сказал? Почему так произошло? Березуцкий давал интервью, он говорил: мы достигли такого уровня, что мы должны выступить. Он правильно говорил, потому что мы все в хорошей, обалденной форме. У нас был месяц до подготовки к Бразилии. И он (Капелло – прим.) просто все перечеркивает, делает ставку на молодых.

– Допускаешь, что это была стратегия от РФС?

– Я могу допустить все что угодно. Я просто скажу: это был просто полный дебилизм, которого я вообще не понял. И до сих пор не понимаю. А что дальше происходило? Провал. Все сказали: футбол у нас говно, футболисты у нас еще хуже.

Дальше он идет в отбор на чемпионат Европы, в одной из простых групп занимает четвертое или пятое место. Левого защитника берет играть левым нападающим...

– Он брал ребят из дубля, которые даже ни одного матча в не провели.

– И потом пришел Слуцкий, вернул всех. Так почему все молчали опять? Почему не задавали конкретные вопросы: зачем ты это делаешь? Зачем ты провалил чемпионат мира в Бразилии?

Я считаю, это он провалил его. Вот как я при Хиддинке говорю, что это мы виноваты, что не попали со Словенией, и, в частности, я был в плохой физической форме, а здесь я скажу – это его провал, личный.

Он делает ставку на молодых на чемпионате мира, когда нам по 29-30 лет. Через год, года Слуцкий возвратил нас, мы 5 матчей из 5 выиграли, попали на чемпионат Европы. Значит, мы что-то еще могли? Ну это вообще, это возмутительно, мне до сих пор это непонятно, что произошло тогда, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

На ЧМ-2014 сборная России заняла 3-е место в группе с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей.